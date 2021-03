iMac Pro raakt uitverkocht: “zolang de voorraad strekt”

iMac Pro raakt uitverkocht

Apple lijkt de huidige iMac Pro uit het assortiment te willen schrappen. Of er een opvolger komt is nog niet bekend. De online Apple Store waarschuwt in ieder geval dat de voorraden aan het afnemen zijn. Alleen het basismodel is nog aan te schaffen, je kunt geen aanpassingen meer doen. De iMac Pro kwam in december 2017 uit en is inmiddels aan een opvolger toe. Apple paste de configuraties af en toe wel aan (met onder andere een 2020-model met lichte verbeteringen van de specs), maar een echte update kwam er niet. Het was sinds de introductie van de Mac Pro ook niet meer verstandig om er eentje te kopen.



Eerste desktopcomputer in spacegrijs

De iMac Pro viel in 2017 op, omdat Apple’s alles-in-een desktopcomputer voor het eerst in spacegrijs beschikbaar was. Je kreeg er een spacegrijs toetsenbord bij, dat op een later moment ook los verkrijgbaar was. Apple bracht de Mac mini in 2018 eveneens in spacegrijs uit, wat de indruk wekte dat deze modellen vooral voor professionals waren bedoeld. Later veranderde de kleur van de M1 mini toch weer naar zilver.

Over een opvolger is nog niets bekend. Er waren wel geruchten over een vernieuwde iMac Pro, maar concrete aanwijzingen dat er een nieuw model aankomt zijn er niet. Onder andere Nikkei en analist Ming-Chi Kuo voorspelden dat er in 2021 een nieuwe iMac Pro aankomt.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple werkt aan nieuwe iMac Pro voor 2021' We hebben al een tijdje niets meer gehoord over de iMac Pro, Apple's krachtige desktopcomputer. Maar volgens bronnen komt Apple in 2021 met een nieuwe iMac Pro.

Dan maar een opgevoerde iMac?

Is het verstandig om de resterende voorraad op te kopen? Eigenlijk niet. De gewone iMac biedt als topmodel meer waar voor je geld.

Je zou ook de Mac Pro kunnen kiezen. In beide gevallen is het beter om nog even af te wachten wat Apple dit jaar met Apple Silicon doet. Mogelijk komen er opvolgers voorzien van M1-chip of een opvolger daarvan.

Ter oriëntatie: hieronder zie je de prijzen voor de iMac Pro Retina 5K (2020) met Xeon 3,0 GHz, 32GB RAM en 1TB SSD. Een iMac Pro met 3,8GHz processor, 32GB RAM en 1TB SSD kost rond de €3500.