Het is al jarenlang een wens van veel Spotify-gebruikers: de mogelijkheid om direct vanaf de Apple Watch offline muziek te luisteren, zodat je iPhone niet meer in de buurt hoeft te zijn. Dit komt vooral van pas bij het sporten, omdat je dan alleen maar een Apple Watch en een set draadloze oortjes nodig hebt. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk wordt de functie vanaf nu uitgerold.



Spotify met offline muziek op Apple Watch

Spotify kondigde het nieuws vandaag aan. Spotify laat weten dat je zowel je favoriete afspeellijsten als albums en podcasts op de Apple Watch kan downloaden. Deze mogelijkheid komt beschikbaar voor Premium-gebruikers van Spotify.

Spotify laat weten dat de functie vanaf vandaag in de komende weken uitgerold wordt. Het is dus mogelijk dat jij de functie nog niet ziet. Bij ons is de offline optie voor de Spotify-app op Apple Watch ook nog niet beschikbaar. Je gebruikt de funtie als volgt:

Ga op de iPhone naar de Spotify-app. Kies een afspeellijst, album of podcast en tik op de drie puntjes. Vervolgens kies je voor Download naar Apple Watch.

In de Spotify-app op de Apple Watch tik je in het middelste scherm op de knop rechtsonder om te kiezen om de muziek op de Apple Watch af te spelen. In het linker scherm bekijk je via de knop Downloads alle gedownloade nummers op het horloge. Spotify zegt dat de muziek afgespeeld wordt met een bitrate van 96 kbps.

Sinds een aantal jaar heeft Spotify al een Apple Watch-app. Je kan daarmee ook de muziek streamen als je een 4G-model hebt (en een geschikt netwerk). De Apple Watch-versie van Spotify werkt ook met Siri, zodat je rechtstreeks op je horloge kan vragen om muziek af te spelen. In combinatie met de downloadfunctie heb je dus helemaal geen iPhone meer nodig.