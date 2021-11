Als we de geruchten mogen geloven, staat de aankondiging van Apple's eigen AR-headset al bijna voor de deur. In dit artikel lees je alles wat we er tot nu toe over weten op basis van geruchten.

De geruchten worden al jaren verspreid en we zien dat er langzamerhand een voorzichtige conclusie kan worden getrokken over de releasedatum van Apple’s AR-headset. Spoiler: het is misschien al eerder dan je denkt!



Release Apple’s AR-headset

Toen de eerste geruchten begonnen op te spelen werden er allerlei data in de geruchtenmolen gegooid: 2019, 2020, 2022, 2025 en nog meer jaartallen. Ook is het zo dat Apple vermoedelijk aan meerdere soorten AR- en VR-producten werkt. Dit maakt het lastiger om een datum te voorspellen, want het is niet altijd helemaal zeker over welk product een gerucht gaat.

Als we één ding met steeds meer zekerheid kunnen voorspellen is het jaar waarin Apple’s eerste AR-headset op de markt komt. Eerdere geruchten hadden het al over 2022 en Kuo voorspelt vandaag hetzelfde. Hij verwacht dat de introductie in het vierde kwartaal plaatsvindt. Dat zou mogelijk dus al binnen een kalenderjaar vanaf vandaag zijn. De voorspelling doet hij in een memo aan investeerders, ingezien door 9to5Mac. Een dergelijke headset zou op termijn de iPhone overbodig maken.

Bekijk ook Kuo: 'De iPhone wordt binnen tien jaar overbodig' Apple-analist Ming-Chi Kuo denkt dat Apple de iPhone over tien jaar volledig wil vervangen door Augmented Reality. De toekomst van Apple ligt in AR.

Apple laat zoals gewoonlijk niets los over de komst van nieuwe producten. We verwachten daarom dat er pas echt zekerheid is als Apple het aankondigt. Apple kennende, zal deze gloednieuwe productcategorie met extra geheimhouding worden behandeld. Dat is in het verleden overigens al eens mislukt.

Apple’s routekaart voor AR- en VR-producten

Apple zou een roadmap voor de ontwikkeling van Apple’s AR- en VR-producten hebben. In 2022 trapt Apple af met een Augmented Reality headset. Dit wordt de allereerste generatie en we verwachten dat deze generatie net zo zal zijn als bij andere eerste generaties van Apple-producten. Dat betekent dat het nog maar voor een kleine groep early adopters interessant is en dat de meeste mensen beter kunnen wachten op de tweede generatie.

Drie jaar later, in 2025, kondigt Apple een eigen bril met slimme functies aan. Pas na 2030 wordt de volgende grote stap gezet en die verwachten we in de vorm van contactlenzen. Dat is natuurlijk nog écht toekomstmuziek, dus we nemen dat met een flinke korrel zout. We verwachten dat Apple tussentijdse upgrades zal uitbrengen voor haar producten. Of dat ook jaarlijks wordt zoals bij de iPhone en Apple Watch, is nog onbekend.

Als het aan de voorspellingen van Ming-Chi Kuo ligt, is de iPhone binnen 10 jaar overbodig. Hoe realistisch die voorspelling is, weten we nog niet. Het is echter wel een interessante en niet geheel onmogelijke situatie.

Kijk jij uit naar Apple’s AR-headset? Laat het weten in de reacties!