Apple stuurt standaard een persbericht over de nieuwste kwartaalcijfers, maar het meest interessant is de conference call die daarna komt. Analisten en journalisten proberen zoveel mogelijk info aan Apple te ontfutselen, omdat het een van de weinige momenten is dat vragen aan Tim Cook en financiële man Luca Maestri kunnen worden gesteld. Daarnaast hebben we de cijfers nog eens goed doorgelicht en gekeken wat nu eigenlijk de hoogtepunten zijn – en die zijn er weer genoeg!



#1 Wearables is nu groter dan iPad en Mac

Apple Watch remains a go to choice for users to stay on top of their health, and reach their fitness goals. and our newest accessory AirTag is getting an enthusiastic response from customers, making the Find My network more useful than ever, while protecting user privacy.

Apple’s wearables-divisie groeide naar $8,8 miljard omzet en dat is een record. Ook smart home en accessoires vallen in deze categorie. Tim Cook denkt dat het vooral komt omdat mensen vooral hebben gezocht naar entertainment thuis en manieren om verbonden te blijven als ze onderweg zijn.

75% van de Apple Watch-kopers in het derde kwartaal waren nieuw.

#2 Apple maakt alleen eigen componenten als het beter kan

Tim Cook kreeg tijdens de conference call de vraag welke onderdelen worden ingekocht en welke zelf worden gemaakt. Cook antwoordde dat het vooral erom gaat of Apple zelf een beter product kan maken.

We ask ourselves if we can do something better. If we can deliver a better product. If we can buy something in the market and it’s great and it’s as good as what we can do, we’re going to buy it. We’ll only enter where we have an ability to do something better and therefore make a better product for the user.

Cook noemde de M1-chip een goed voorbeeld. Apple’s eigen chipteam kan een beter product maken dan wat er extern ingekocht kan worden.

#3 Meer dan 50% groei bij iPhones

De grootste groeier van afgelopen kwartaal? De iPhone! Mensen kochten massaal een nieuwe smartphone en dat leverde een omzetgroei van meer dan 50% op, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. CEO Tim Cook zei dat het vooral komt door mensen die gingen upgraden van een ouder toestel, of overstapten van Android naar iPhone.

Nog nooit is er een Q3 geweest waarin zoveel mensen een iPhone hebben gekocht. Vooral de vraag naar de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zou erg hoog zijn. Tim Cook suggereerde ook dat de iPhone SE het goed doet in groeimarkten zoals Mexico, Brazilië, Chili en India. r zijn 1 miljard actieve iphones wereldwijd

#4 Er zijn 1 miljard actieve iPhones wereldwijd

Tim Cook bevestigde nog eens dat er wereldwijd nu 1 miljard iPhones actief worden gebruikt. In totaal zijn er 1,65 miljard actieve Apple-devices.

#5 5G nog in de startblokken

Cook heeft hoge verwachtingen over de toekomst van de iPhone, vooral door de vraag naar 5G. Voor veel mensen was 5G een belangrijk koopargument om de iPhone 12 in huis te halen en in veel landen bevindt 5G zich nog maar in de startblokken.

#6 iPhone 13 komt misschien niet in september

De pandemie zorgde er in 2020 voor dat de iPhone 12 later kwam dan verwacht. Of dat dit jaar ook zo is? Analisten probeerden te achterhalen of de traditionele introductie in september ook dit jaar misschien niet gehaald wordt. Apple’s CFO Luca Maestri zei niet letterlijk dat de iPhone 13 later komt, maar hij waarschuwt wel dat de omzetgroei in het septemberkwartaal niet zo sterk zal zijn: “We expect revenue growth to be lower than our June quarter year-over-year growth of 36%.”

In 2020 was het septemberkwartaal niet zo geweldig omdat de iPhone 12 pas in het decemberkwartaal verscheen. Er was daardoor een verschuiving in omzet. Als het septemberkwartaal dit jaar ook niet zo sterk zal zijn, is het mogelijk dat Apple de meeste iPhone-omzet ná september verwacht.

Het kan ook zo zijn dat zoveel mensen een iPhone 12 hebben gekocht, dat Apple een flink lagere vraag naar z’n opvolger verwacht.

#7 Tekorten in de toeleveringsketen

Apple waarschuwt dat er een nog steeds een tekort aan componenten speelt. “The supply constraints that we’ve seen in the June quarter will be higher in the September quarter,” aldus CFO Luca Maestri. Ook bij andere fabrikanten zoals Nintendo en Sony zijn er leveringsproblemen. De situatie verbetert, maar veel fabrikanten lopen nog achter. De tekorten zullen vooral van invloed zijn op de iPhone en iPad, meldt Maestri.

#8 Mac en iPad breken nog steeds records

De omzet uit Mac en iPad verbleekt misschien bij de andere productcategorieën, maar toch hebben beide een record te vieren. De Mac behaalde een record in het junikwartaal en volgens Apple had de iPad de hoogste omzet in bijna een decennium. Beide producten deden het goed tijdens de pandemie, toen veel meer mensen thuis gingen werken en studeren. Ook de introductie van de M1-chip heeft voor meer omzet gezorgd. Er komen nog meer Macs met Apple Silicon aan, maar Apple waarschuwt wel voor tekorten in de toeleveringsketen.

#9 Ook record bij diensten

Met een groei van 33% doet ook de dienstendivisie van Apple goede zaken. Dit is onder andere te danken aan Apple TV+ en Apple Arcade. Met 17,5 miljard dollar omzet is dit nu de grootste inkomstenbron na de iPhone. Er zijn nog nooit zoveel apparaten in gebruik geweest en dat leidde tot records voor muziek, video, App Store en AppleCare.

Er zijn nu meer dan 700 miljoen betalende gebruikers in de App Store. Dit zijn mensen die een in-app aankoop of abonnement hebben afgesloten. Dit is vier keer zoveel als vier jaar geleden. Apple heeft er flink op aangestuurd door ontwikkelaars steeds vaker te vragen naar een in-app abonnement over te stappen.

#10 Apple verdient veel aan de App Store

De App Store levert niet alleen veel geld op voor ontwikkelaars, ook Apple profiteert ervan mee. In juni werd een nieuw record gebroken, zonder dat Apple daarbij concrete cijfers noemde. Vorig jaar maakten ontwikkelaars $643 miljard omzet, waarvan ze een deel aan Apple moeten afdragen. Dit is een groei van 24%. Cook ging echter niet in op de kritiek die momenteel heerst rondom de App Store en oneerlijke concurrentie.

Meer details over de kwartaalcijfers FQ3 2021 lees je in ons eerdere nieuwsartikel.