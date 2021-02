Obama vroeg ooit aan Steve Jobs of Apple de iPhone niet in de USA kon bouwen. Het antwoord: "Those jobs aren't coming back". Zo'n boude uitspraak zul je nooit uit de mond van Tim Cook horen, die een stuk diplomatieker is en met voorzichtig manoeuvreren Apple heeft veranderd in een gigantische cashmachine.

1 trillion is in het Nederlands 1 biljoen. Echt waar.

Bloomberg heeft een uitgebreid profiel van Tim Cook, waarin wordt beschreven hoe de huidige CEO van Apple een ‘$2.3 trillion fortress’ heeft gemaakt. Het is Cook die ervoor gezorgd heeft dat Apple zo gigantisch is gegroeid. Cook kreeg de vraag overigens ook van toenmalige vice-president Joe Biden, die wilde weten waarom de iPhone niet in de Verenigde Staten geproduceerd kan worden. Cook’s antwoord was zo voorzichtig, vaag en omslachtig, dat niemand het zich meer kan herinneren. Onder Cook is Apple meer met partners in China en andere Aziatische landen gaan samenwerken. Want ook al wordt een deel van de Mac Pro-productie nu in de VS uitgevoerd, de kans dat er ooit iPhones in de VS geproduceerd gaan worden is niet zo groot. Dat heeft een praktische reden: in China zijn complete fabriekssteden met honderdduizenden medewerkers uit de grond gestampt, waar mensen bereid zijn om voor een laag loon veel langere werkdagen te maken dan ooit in de VS mogelijk is.



‘Tim begrijpt de wereld’

“Tim zal nooit een product kunnen ontwerpen zoals Steve deed”, aldus topbelegger Warren Buffet. “Maar Tim begrijpt de wereld in een mate die ik maar weinig heb gezien bij de CEO’s die ik in de afgelopen zestig jaar heb ontmoet.” Cooks aanpak heeft gezorgd voor kostenreducties en meer winst per verkocht product. Zelfs bij de bouw van Apple Park probeerde Apple het onderste uit de kan te halen bij de aanschaf van bouwmaterialen en het sluiten van contracten.

Onder Tim Cook’s leiding is Apple gigantisch gegroeid. Wie nu nog aankomt met verhalen dat ‘Apple is doomed’, heeft niet goed opgelet. Cook weet goed om te gaan met politieke kwesties, probeert goede maatjes te blijven met huidige en voormalige presidenten, let altijd op de centen als het om nieuwe producten gaat en weet goed om te gaan met de strategische problemen die Apple’s wereldwijde productieketens opleveren.

In het artikel van Bloomberg lees je verder over Tim Cook’s eindeloze werklust, zijn relatie met president Trump, waarom Apple zich stil hield toen Trump leugens verspreidde en de interne druk bij Apple over censuur, mensenrechten en werkomstandigheden in China. Ook lees je een paar anekdotes, bijvoorbeeld hoe er intern gereageerd werd op het ‘prullenbak’-design van de Mac Pro uit 2013. Wie meer wil weten over de persoon Tim Cook kan het beste het hele verhaal even lezen.

Wie meer wil weten kan ook de biografie van Tim Cook er eens op naslaan. Hij ligt voor €22,50 in de winkel.