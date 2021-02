Apple heeft de afgelopen jaren ieder jaar een nieuwe Apple Watch uitgebracht en naar verwachting is dat in 2021 niet anders. Dit jaar staat daarom de Apple Watch Series 7 op de planning, alweer de zevende generatie Apple Watch. Wat gaat Apple dit jaar verbeteren? Alles wat we nu al weten over de Apple Watch Series 7 lees je in dit actuele overzicht.

Apple Watch Series 7 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de Apple Watch Series 7:

Nieuwe Apple Watch, als opvolger van de Apple Watch Series 6.

Twee formaten: 40mm en 44mm

Nieuwe gezondheidsfuncties

Mogelijk aangepast design

Werkt met alle bestaande bandjes

Release in september 2021

Dezelfde prijzen als huidige model (vanaf €429,-)

#1 Scherm in Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 komt zeer waarschijnlijk weer in twee formaten. Het zijn dezelfde formaten die je al van Apple gewend bent: 40mm en 44mm. Apple hanteert dit formaat al sinds de Apple Watch Series 4 uit 2018. Er zijn geen geruchten geweest dat Apple een Apple Watch met groter display gaat maken, dus voorlopig houden we nog vast aan deze twee afmetingen.

Al sinds de eerste generatie Apple Watch is het scherm gemaakt van OLED. Al een paar jaar gaan er geruchten dat Apple op den duur wil overstappen naar micro-LED. Maar waarschijnlijk is de techniek in 2021 nog niet zo ver gevorderd dat Apple op grote schaal schermen met deze techniek kan produceren micro-LED heeft als voordeel dat het een stukje dunner is en dat kan dus bij de Apple Watch goed van pas komen. Maar het zou zomaar nog tot 2023 kunnen duren voordat we een Apple Watch met micro-LED gaan zien.

Bekijk ook Alles over microLED, de nieuwe schermtechnologie voor Apple Watch en meer Wat is microLED en wanneer kun jij het in je iPhone verwachten? In deze uitleg lees je alles over microLED, de opvolger van OLED. Wat zijn de voordelen en verschillen, hoe werkt het en wat betekent het voor jou als Apple-gebruiker?

#2 Design Apple Watch Series 7: meer materialen en kleuren?

Afgelopen jaar heeft Apple het design van de Apple Watch opgefrist met een aantal nieuwe kleurtjes. Apple introduceerde zowel een blauwe als PRODUCT(RED) Apple Watch Series 6. Maar qua ontwerp van de behuizing zelf is er weinig veranderd. Het model werd ietsjes dunner, maar Apple gebruikt nog steeds het ontwerp dat in 2018 bij de Apple Watch Series 4 geïntroduceerd is. Mogelijk gaat daar dit jaar iets veranderen.

Bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde in september vorig jaar dat de Apple Watch op z’n vroegst in 2021 een nieuw design krijgt. Details gaf hij echter niet, waardoor het gissen is naar de verandering. Hij spreekt over een ‘significante verandering in de vormfactor van de Apple Watch’. Betekent dit dat we een ronde Apple Watch krijgen? Die kans achten we vrij klein.

Maar het is niet geheel ondenkbaar dat bijvoorbeeld de randen van de Apple Watch aangepast worden, zodat het horloge meer past bij de recente ontwerpen van de iPhone en iPad. Of dat betekent dat de randen net zo vlak worden als in dit Apple Watch Series 7 concept, betwijfelen we.

Overigens denken we dat de materiaalkeuze dit jaar hetzelfde blijft. Dat betekent dus aluminium, roestvrij staal en titanium. De afgelopen jaren heeft Apple ook wel eens keramiek uitgebracht, maar die verdween in 2020 weer in de archieven.

#3 Chip Apple Watch Series 7: weer een stapje sneller?

We denken dat Apple wel weer een sprongetje kan maken met een nieuwe chip in de Apple Watch Series 7. De S6-chip in de Apple Watch Series 6 voegde de always-on hoogtemeter en de U1-chip toe. Volgens Apple is de S6-chip 20% sneller dan de voorganger en de afgelopen jaren maakt Apple telkens soortgelijke sprongen. Hoewel we gemerkt hebben dat het verschil in prestaties elk jaar weer wat minder is, zal Apple ongetwijfeld wel weer strooien met cijfers voor een nog sneller werkend horloge.

We hopen vooral dat een nieuwe S7-chip kan zorgen voor energiezuinige prestaties. Apple heeft in het verleden wel vaker bij de iPhones de batterijduur kunnen verlengen met een nieuwe chip en dat zou ook bij een nieuwe Apple Watch goed van pas kunnen komen. Met een langere accuduur hopen we dat de Apple Watch ook mét het gebruik van de slaapfunctie langer mee gaat.

#4 Nieuwe functies in Apple Watch Series 7: mogelijk glucosemeting

Apple is volgens bronnen al jaren bezig met glucosemetingen. Er zou zelfs een heel diabetesteam bij Apple zijn dat zich hier volledig op focust. Voor het meten van je bloedsuikerspiegel moet je vaak met en prikpen in je vinger prikken om het bloed te analyseren met een speciale meter, maar Apple zou dit rechtstreeks in de Apple Watch willen verwerken met een optische sensor. Het gerucht over een glucosemeter in de Apple Watch Series 7 is onlangs de wereld in geholpen door bronnen uit Azië, maar er zijn ook andere bronnen die zeggen dat het nog niet zover is.

Het zou in ieder geval een doorbraak zijn als het Apple lukt om deze functie dit jaar in de Apple Watch te stoppen. Apple vernieuwt de Apple Watch al jarenlang met nieuwe gezondheidsfuncties, zoals de ECG in de Apple Watch Series 4 en de saturatiemeter in de Apple Watch Series 6. Andere geruchten over mogelijke nieuwe functies zijn er helaas nog niet.

#5 Wensen voor de nieuwe Apple Watch

Voor de Apple Watch Series 7 hebben wij ook nog wel wat persoonlijke wensen met functies en verbeteringen die we graag willen zien:

Makkelijker opladen : De Apple Watch vereist nog steeds een eigen specifieke oplader, maar we zouden ook graag zien dat Apple ondersteuning toevoegt voor Qi-laders.

: De Apple Watch vereist nog steeds een eigen specifieke oplader, maar we zouden ook graag zien dat Apple ondersteuning toevoegt voor Qi-laders. Dunnere behuizing : De Apple Watch is de afgelopen jaren telkens een slagje dunner geworden, maar we hopen dat Apple dit jaar een grote stap maakt. De kans hierop lijkt klein, want het dunnere micro-LED lijkt dit jaar nog niet klaar te zijn.

: De Apple Watch is de afgelopen jaren telkens een slagje dunner geworden, maar we hopen dat Apple dit jaar een grote stap maakt. De kans hierop lijkt klein, want het dunnere micro-LED lijkt dit jaar nog niet klaar te zijn. Komst van 4G-versie : Het wordt hoog tijd dat Apple samen met Nederlandse providers de 4G Apple Watch naar Nederland brengt. België is inmiddels overstag, maar nu Nederland nog. Concrete aanwijzingen zijn daarvoor helaas nog niet.

: Het wordt hoog tijd dat Apple samen met Nederlandse providers de 4G Apple Watch naar Nederland brengt. België is inmiddels overstag, maar nu Nederland nog. Concrete aanwijzingen zijn daarvoor helaas nog niet. Meer materiaalkeuze : Momenteel kun je in Nederland alleen kiezen voor de aluminium Apple Watch. Roestvrij staal en titanium zijn voorbehouden aan de 4G-versie, maar we hopen stiekem dat Apple deze materialen ook in een GPS-uitvoering uit gaat brengen.

: Momenteel kun je in Nederland alleen kiezen voor de aluminium Apple Watch. Roestvrij staal en titanium zijn voorbehouden aan de 4G-versie, maar we hopen stiekem dat Apple deze materialen ook in een GPS-uitvoering uit gaat brengen. Langere batterijduur : We noemden het al eerder: we hopen dat Apple de batterijduur van de Apple Watch weet te verlengen, bijvoorbeeld met een nieuwe energiezuinige chip.

: We noemden het al eerder: we hopen dat Apple de batterijduur van de Apple Watch weet te verlengen, bijvoorbeeld met een nieuwe energiezuinige chip. Betere waterbestendigheid : De Apple Watch is geschikt om mee te zwemmen, maar tegen harde waterstromen of diep duiken is de Apple Watch niet bestand. Een hogere waterbestendigheid maakt ook meer sportactiviteiten mogelijk.

: De Apple Watch is geschikt om mee te zwemmen, maar tegen harde waterstromen of diep duiken is de Apple Watch niet bestand. Een hogere waterbestendigheid maakt ook meer sportactiviteiten mogelijk. Verbeterd always-on display: Het always-on scherm is in de huidige generatie al verbeterd, maar we hopen dat Apple meer mogelijkheden voor apps toevoegt zodat het scherm minder snel naar de slaapstand met louter de digitale tijd gaat.

#6 Release Apple Watch Series 7

De release van de Apple Watch Series 7 staat gepland voor ergens in september 2021. Apple kondigt de nieuwe Apple Watch doorgaans in september aan, tegelijkertijd met de iPhone. Afgelopen jaar was er een event dat helemaal in het teken stond van de Apple Watch en de iPad, maar dit jaar verwachten we dat de aankondiging van de Apple Watch Series 7 tegelijk komt met die van de iPhone 13. Dat betekent dus dat je nog wel even geduld moet hebben, maar we verwachten dat er de komende maanden meer informatie uitlekt.

#7 Prijs van Apple Watch Series 7

Qua prijs denken we dat Apple dezelfde adviesprijzen aanhoudt als bij de huidige Apple Watch Series 6. Deze is verkrijgbaar vanaf €429,- (40mm) en €459,- (44mm). Het gaat dan om de modellen met alleen GPS. Als Apple de 4G-versies in Nederland uit gaat brengen, moet je er zo’n €100,- bij optellen.

Nu al op zoek naar een Apple Watch? Je kan de Apple Watch kopen bij een groot aantal winkels. Je hebt de keuze tussen de Apple Watch Series 6, Apple Watch SE en de Apple Watch Series 3 (al vinden we die laatste in 2021 geen aanrader meer). Weet je niet welke je moet hebben, lees dan onze Apple Watch vergelijking.