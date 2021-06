Het heeft lang geduurd, maar eindelijk heeft Apple dit voorjaar de Apple TV een update gegeven. De Apple TV stond lange tijd, toen Steve Jobs nog aan het roer stond, bekend als een hobbyproject. Sinds de introductie van tvOS en de Apple TV HD in 2015, heeft Apple het serieuzer aangepakt. Maar tegelijkertijd is de realiteit dat er sindsdien maar weinig veranderd is. Inmiddels zijn we nu aanbeland bij de Apple TV 4K 2021, de verbeterde versie van de eerste Apple TV 4K uit 2017. De grootste verbeteringen zijn de snellere chip en de nieuwe Siri Remote. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: de nieuwe afstandsbediening is meteen de grootste verbetering. Maar gelukkig heeft de Apple TV zelf ook nog wat in petto. Wat dat precies is, lees je in deze review van de Apple TV 4K 2021.

Review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De Apple TV 4K 2021 in deze review is beschikbaar gesteld door Apple. De test is uitgevoerd in mei en juni 2021.



Introductie Apple TV 4K 2021 review

Op de iCulture-redactie krijgen we nog regelmatig de vraag wat anno 2021 nog het nut is van een Apple TV. De Apple TV-app is immers op heel veel smart-tv’s en andere apparaten beschikbaar en ook AirPlay 2 vindt steeds meer zijn weg naar televisies van andere merken, zoals Samsung, Sony en LG. Toch is wat ons betreft de Apple TV ook in 2021 nog relevant, omdat het heel wat extra’s biedt die je met een AirPlay 2-tv niet hebt. Denk bijvoorbeeld aan de soepele interface van tvOS, de beschikbaarheid van tientallen (Nederlandse) streamingapps en de focus op privacy. Ook als je HomeKit-gebruiker bent, ontkom je er eigenlijk niet aan om een Apple TV in huis te hebben. Met een adviesprijs van €199,- haal je voor relatief een voordelige prijs een slim apparaat in huis waar je veel plezier van zal hebben.

Maar dat neemt niet weg dat Apple moet voorkomen dat de Apple TV het achtergestelde kindje wordt. De laatste jaren zijn er niet zo gek veel ontwikkelingen op dit gebied en helaas verandert de Apple TV 4K 2021 daar niet zo heel veel aan.

Lees ook ons artikel over de Apple TV vs. een AirPlay 2-tv, voor meer info over de verschillen en overeenkomsten.

Bekijk ook Apple TV of een televisie met AirPlay 2: wat moet je kiezen? Veel televisies hebben tegenwoordig standaard AirPlay 2 aan boord en worden zelfs geleverd met een aantal apps van Apple. Heeft het dan nog zin om een Apple TV te gebruiken of een nieuw model te kopen? Wat moet je kiezen?

Apple TV 4K 2021 instellen

Apple TV 4K 2021 geleverd met Siri Remote (tweede generatie) en stroomkabel.

Instellen gaat eenvoudig via iPhone of iPad.

Vereist een 4K-televisie met HDR voor de beste ervaring.

Kleine zwarte kastje eenvoudig weg te werken.

HDMI-kabel niet meegeleverd.

Het instellen van de nieuwe Apple TV 4K 2021 is een fluitje van een cent, net als bij de vorige generaties. In een handomdraai heb je de nieuwe Apple TV aangesloten en stel je hem in door je account en gegevens zoals je wifiwachtwoord over te zetten vanaf een iPhone of iPad. Je kunt het ook handmatig doen, maar via de iPhone gaat het een stuk sneller. Het is daarmee vergelijkbaar met hoe je een setje AirPods of HomePod instelt: er verschijnt automatisch een venster op het beginscherm van je iPhone en in een paar minuten is alles ingesteld. Als je al een Apple TV HD of eerdere Apple TV 4K hebt, kun je ervoor kiezen om meteen alle apps over te zetten dankzij de beginschermsynchronisatie.

Het enige wat je nodig hebt, is een televisie die geschikt is voor de mooie hoge resolutie beelden die deze Apple TV kan tonen. 4K-televisies zijn anno 2021 al redelijk de standaard, want je hoeft echt niet meer het duurste model te hebben. Dat was in 2017 wel iets anders, toen de eerste Apple TV 4K verscheen. Meer mensen zullen dan ook profiteren van de scherpe beelden van dit model. De kans dat jij al een 4K-televisie in huis hebt staan, is alleen maar groter geworden.

Heb je nog geen geschikte televisie, let er dan wel op dat je kiest voor een model dat niet alleen 4K heeft, maar ook een HDR-display heeft. Er zijn ook tv’s die wel HDR ondersteunen, maar zelf geen HDR-geschikt display hebben. Als je alles uit de Apple TV wil halen, moet je ook rekening houden met het geluid. De Apple TV 4K 2021 ondersteunt Dolby Atmos, dus een speaker die dat ondersteunt is zeker een meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan de Sonos Arc. Ook heb je nog een geschikte HDMI-kabel nodig. Wil je er alles uithalen, kies dan een versie die optimaal gebruikmaakt van de HDMI 2.1-poort van de Apple TV. De duurste kabel is lang niet altijd de beste, dus staar je niet blind op de prijzen.

Design: onveranderd compact

Aan de buitenkant van de Apple TV 4K is niets veranderd. Het is nog steeds hetzelfde zwarte kastje dat Apple al sinds 2015 in het assortiment heeft. Het ziet er ook anno 2021 nog steeds strak uit, maar we hadden het niet erg gevonden als Apple hem nog een slagje kleiner kon maken. Er is wel eens geopperd dat Apple een Apple TV in de vorm van een Chromecast uit zou moeten brengen. Dat zien wij zeker zitten, al moet het niet ten koste gaan van de prestaties. Hoe minder apparaten rondom de televisie, hoe beter. Maar vooralsnog moeten we het met dit compacte zwarte doosje doen.

Prestaties Apple TV 4K 2021: betere beelden dankzij A12

Voorzien van nieuwere A12-chip.

Met HDMI 2.1.

4K HDR (Dolby Vision/HDR10) met hoge beeldsnelheid voor mooiere beelden.

Dolby Atmos voor beter geluid.

Ethernet-aansluiting en verbeterde 802.11ax wifi 6 met MIMO.

Met Thread-ondersteuning.

Opslag: keuze uit 32GB of 64GB.

De nieuwere A12-chip

De nieuwe Apple TV 4K 2021 heeft een nieuwere A12-chip, ten opzichte van de A10X Fusion in de vorige generatie Apple TV. Met deze upgrade zorgt Apple er allereerst voor dat de Apple TV nog jaren mee kan en voorzien wordt van de nieuwste tvOS-updates. Hoewel de Apple TV HD met A8-chip ook nog steeds geüpdatet kan worden, komt er een moment dat modellen af gaan vallen. Met de A12-chip verzeker je jezelf ervan dat je er zeker nog vijf jaar mee kan doen.

Maar levert de chip in het dagelijks gebruik ook iets op? In onze test vonden we dat wat tegenvallen. We merkten in het gebruik van apps en games nauwelijks verschil ten opzichte van de vorige Apple TV 4K. Maar gelukkig hadden we bij het vorige model eigenlijk geen klachten: na die bijna vier jaar werkt alles nog net zo soepel als voorheen, dus eventuele prestatieverbeteringen in apps is wat ons betreft ook niet nodig. Kom je van een Apple TV HD (of een ouder model), dan zul je zeker verschil merken. Er zijn eigenlijk nauwelijks vastlopers of haperingen te merken in het gebruik. Wat ons betreft is de Apple TV nog steeds de meest soepele tv-ervaring die we kennen.

4K HDR, nu met hogere beeldsnelheid

De Apple TV heeft, net als de vorige generatie, ondersteuning voor 4K (Dolby Vision en HDR10) en Dolby Atmos. Het verschil is dat de 2021-uitvoering de 4K-beelden ook in een hoge beeldsnelheid kan tonen, mits dit door de content ondersteund wordt. Het aanbod van geschikte content is nog zeer beperkt. Op YouTube zijn wat video’s beschikbaar. Zo keken we deze videoclip in 4K HDR (3840×2160) met 60 frames per seconde. Bij de vorige generatie Apple TV 4K kun je dergelijke video’s alleen afspelen in maximaal 2560×1440 met 60 frames per seconden.

Het resultaat is enorm soepele beelden in een haarscherpe resolutie. Maar zoals gezegd is het aanbod van dergelijke content erg beperkt. Films worden meestel niet in zulke hoge framerate afgespeeld, dus in de praktijk heb je er nog niet zo gek veel aan. Apple geeft zelf ook toe dat het aanbod beperkt is, maar zegt wel samen te werken met contentpartijen om het aanbod op te krikken. We bekeken ook een aantal sportvideo’s van de Red Bull TV-app en het resultaat mag er zijn. Maar vooralsnog is de Apple TV hiermee vooral toekomstbestendiger, zodra het aanbod groter wordt.

Aan de achterkant is verder nog een Gigabit Ethernet-aansluiting beschikbaar, voor iedereen die liever een bedrade verbinding wil gebruiken. Maar Apple heeft ook nog de wifichip verbeterd, want de Apple TV is nu voorzien van wifi 6. Als je een geschikte router hebt, profiteer je onder andere van een stabielere verbinding. Maar eerlijk gezegd hebben we daar bij de Apple TV nooit last van gehad, dus ook niet op de vorige modellen. Een optische audio-aansluiting ontbreekt helaas.

Toekomstbestendig: nu met Thread

Nieuw is dat de Apple TV 4K 2021 ondersteuning heeft voor Thread. Het is daarmee het eerste Apple-apparaat dat in Nederland te koop is waar dit ingebouwd zit. Thread is een protocol voor onder andere smart home. De HomePod mini was het eerste apparaat met Thread, maar die is nog altijd niet officieel in Nederland te koop. Thread zorgt ervoor dat geschikte HomeKit-accessoires een betere verbinding hebben en aangezien de Apple TV dient als HomeKit-hub, komt dat goed van pas. Maar ook hier geldt: het aanbod van Thread-accessoires is vrij beperkt. Alleen Eve en Nanoleaf hebben een aantal accessoires met Thread-ondersteuning, maar helaas hebben we die niet kunnen testen. Daarmee is Thread nu vooral een toekomstbestendige verbetering, zodra er steeds meer accessoires bij komen die dit ondersteunen.

Bekijk ook Wat is Thread en wat kun je ermee in jouw smart home? Thread is een nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod mini en Apple TV 4K (2021) aantreft. Ook producten van Nanoleaf, Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

Opslag: opnieuw keuze tussen 32GB en 64GB

Net als bij voorgaande modellen kun je ook nu weer kiezen tussen 32GB en 64GB. Voorheen adviseerden we eigenlijk om meteen voor 64GB te kiezen, omdat dit maar twee tientjes duurder is. Maar eigenlijk heb je dat alleen nodig als je van plan bent om veel games te spelen op de Apple TV. Heb je een abonnement op Apple Arcade en wil je de games op het grote scherm spelen, dan raden we de 64GB-versie aan. Apple Arcade games zijn al snel meerdere GB’s groot, dus het kan dan snel oplopen.

Gebruik je de Apple TV alleen als streamingbox voor apps als Netflix, Disney+, Videoland en Apple TV+, dan is 32GB meer dan voldoende. We zijn de afgelopen jaren eigenlijk nooit tegen de opslaglimieten aangelopen, dus door te kiezen voor het model met 32GB kun je toch weer een paar tientjes besparen.

Geen ruimtelijke audio met AirPods Pro/Max

Wat we nog wel willen opmerken is dat de Apple TV nog steeds geen ruimtelijke audio voor films en series ondersteunt in combinatie met de AirPods Pro en AirPods Max. Het leek er lange tijd op dat de chip van de vorige generatie Apple TV hier niet geschikt voor was, maar ook met de nieuwere chip heeft Apple dit (nog) niet toegevoegd. Hoewel wij zelf niet zo vaak via de AirPods naar de Apple TV kijken, was het een welkome toevoeging geweest voor iedereen die dat wel doet. Hopelijk voegt Apple dit in tvOS 15 alsnog toe.

Bekijk ook Spatial Audio: dit heb je aan ruimtelijke audio op je iPhone, AirPods Pro en AirPods Max Ruimtelijke audio (Spatial audio) is een functie op recente iPhones, AirPods Pro en AirPods Max. Daarmee simuleert Apple een surround-sound uit de speakers van je iPhone en in de AirPods. Alles wat je wil weten over ruimtelijke audio lees je hier.

Siri Remote: de échte verbetering

Compleet opnieuw ontworpen Siri Remote.

Nieuw design: groter en dikker, geheel van aluminium.

Nieuw klikvlak, geschikt voor zowel drukken als vegen.

Nauwkeuriger door video scrollen met draaibeweging.

Extra knoppen voor mute en aan/uit, nieuwe plek voor Siri-knop.

De fijnste verbetering in het alledaagse gebruik zit hem niet in de Apple TV zelf, maar in de Siri Remote. De nieuwe Siri Remote 2021 is een stuk prettiger in het gebruik dan de vorige generatie, terwijl we eigenlijk ook altijd wel een fan geweest zijn van de eerste versie. Wat eruit springt zijn het grotere formaat en zwaardere gewicht, met het veelzijdigere klikvlak voor soepelere bediening.

We hebben al een hele uitgebreide review van de Siri Remote 2021 geschreven, waarin we tot in detail de plus- en minpunten bespreken. Een deel van de conclusie:

We vinden de nieuwe Siri Remote 2021 een hele fijne verbetering. De nieuwe afstandsbediening ligt prettiger in de hand en biedt door de nieuwe soorten bediening voor ieder wat wils, of je nou wil vegen of wil klikken. Door het grotere en zwaardere formaat heb je veel meer het idee dat je iets in de hand hebt en laat je de afstandsbediening ook minder snel uit je handen glippen. Bovendien maakt het nieuwe klikvlak het scrubben door video’s een stuk makkelijker, al vinden we het jammer dat het nog niet overal werkt.

De nieuwe Siri Remote is zonder twijfel het vlaggenschip van de nieuwe Apple TV. En het goede nieuws is dat iedereen met een Apple TV HD of eerste generatie Apple TV 4K de nieuwe afstandsbediening ook kan gebruiken. Er is geen enkel verschil tussen het gebruik van de nieuwe Siri Remote op de nieuwe Apple TV 4K ten opzichte van de vorige generaties: alle functies werken op alle modellen identiek. Als je dus alleen geinteresseerd bent in de nieuwe Siri Remote, kun je die net zo goed los aanschaffen. Dat scheelt meer dan €100,- ten opzichte van een geheel nieuwe Apple TV.

Lees voor meer info over de nieuwe afstandsbediening onze uitgebreide review van de Siri Remote 2021, waarin we ook de nadelen bespreken.

Bekijk ook Review Siri Remote 2021: maakt het oude vertrouwde weer nieuw Apple heeft na bijna vier jaar eindelijk weer eens een nieuwe Apple TV uitgebracht, mét een nieuwe afstandsbediening. De nieuwe Siri Remote 2021 is eveneens los te koop, ook voor huidige gebruikers. In deze review van de Siri Remote 2021 lees je of de nieuwe afstandsbediening een verbetering is of niet.

Nieuwe Apple TV in combinatie met de HomePod: het perfecte stel

HomePod als standaard speaker in te stellen voor Apple TV 4K (werkt ook op vorige generatie Apple TV 4K).

Exclusief op 2021-model: HomePod via ARC te gebruiken als speaker voor alle andere apparaten.

Werkt niet met HomePod mini.

In deze review van de Apple TV 4K 2021 willen we ook nog wat aandacht schenken aan de grote HomePod. Hoewel de speaker nooit in Nederland verschenen is (en inmiddels ook niet meer gemaakt wordt), adverteert Apple nog altijd met de speaker. Zelfs achterop de verpakking van de Nederlandse doos staat de grote HomePod afgebeeld.

Het voordeel van het gebruik van de HomePod in combinatie met de Apple TV 4K, is dat je daardoor thuisbioscoopaudio krijgt. Hierdoor gebruik je de HomePod ook als Dolby Atmos-speaker, wat ideaal is voor mensen die geen soundbar en eventuele surroundspeakers hebben. Het geluid dat uit de HomePod komt is in combinatie met de Apple TV 4K behoorlijk indrukwekkend. We wisten al dat de HomePod goed klinkt, maar met de Apple TV komt dat echt tot z’n recht. Het beste resultaat krijg je door een HomePod-stereopaar te koppelen, omdat anders het geluid toch wel vooral van één kant komt, ondanks de ondersteuning voor Dolby Atmos. Het gebruik van de HomePod als standaardspeaker werkt ook met de Apple TV 4K uit 2017, maar Apple heeft op het 2021-model nog wel wat extra’s toegevoegd.

HomePod als speaker voor je andere apparaten

Op de nieuwste Apple TV kan je de HomePod namelijk ook gebruiken als speaker voor al je andere apparaten, dus niet alleen maar voor de content die je afspeelt op de Apple TV. De audio van je spelcomputer, tv-boxje, Blu-Ray-speler en meer gaan allemaal via de HomePod. Het instellen daarvan gaat vrij eenvoudig, al is het momenteel nog een betafunctie (die wel voor iedereen beschikbaar is). Het enige waar je voor moet zorgen, is dat de HomePod in dezelfde HomeKit-kamer als de Apple TV staat, je televisie HDMI-ARC en CEC ondersteunt en er geen andere speaker met HDMI-ARC aangesloten is. Wij gebruiken bijvoorbeeld de Sonos Beam, die we eerst moesten loskoppelen voordat deze nieuwe functie geactiveerd kon worden.

We waren best onder de indruk van het resultaat. We hebben het getest met televisiekijken met een tv-box van KPN en met een aantal games op de Nintendo Switch. Bij het gamen merkten we eigenlijk geen enkele vertraging. Potjes Mario Kart klinken goed en de audio knalt zonder vertraging of haperingen uit de speaker. Bij het televisiekijken hadden we helaas wel af en toe last van wegvallende audio, maar langer dan een seconde duurde dat niet. Desalniettemin was dat storend genoeg om er in dat geval geen gebruik van te maken. Hou er ook rekening mee dat het nog een betafunctie is en dat Apple het in toekomstige tvOS-updates nog verder gaat verbeteren.

Lees meer hoe het werkt in onze tip over de HomePod als ARC-speaker voor Apple TV.

Bekijk ook HomePod en Apple TV als 'soundbar' gebruiken via ARC De nieuwe Apple TV 4K 2021 blijkt op een nieuwe manier te werken met ARC en eARC. Maar wat heb je hier precies aan en wat heb je hiervoor nodig? We leggen het je uit.

Software: tvOS verdient een upgrade

Draait standaard op tvOS 14.5.

Jarenlange updates in het vooruitzicht, met nieuwe functies en verbeteringen.

Groot aanbod van apps.

De Apple TV 4K draait net als de vorige modellen op tvOS. Inmiddels zijn we aanbeland bij tvOS 14 en staat binnenkort tvOS 15 op het programma. Wat goed is om te weten, is dat er (los van de extra functie voor de HomePod) geen andere softwarefuncties zijn die exclusief op de Apple TV 4K 2021 werken. Je krijgt exact dezelfde mogelijkheden als op de vorige twee modellen. Dat vinden we aan de ene kant wel jammer, want de nieuwere chip in het 2021-model is tot meer in staat dan wat tvOS nu laat zien. We vinden het dan ook jammer om te zien dat tvOS de afgelopen jaren wat stilgestaan heeft, hoewel Apple wel jaarlijks vernieuwingen doorvoert. In de basis is het nog altijd hetzelfde, waarbij het menu wat statisch aanvoelt. We hopen dan ook dat Apple in tvOS 15 wat meer verrassende verbeteringen in petto heeft.

Het voordeel van tvOS is de jarenlange ondersteuning. Bij smart-tv’s is het altijd nog maar de vraag hoe lang de modellen updates krijgen en hoe lang apps nog blijven werken. In het verleden zijn er tal voorbeelden geweest van apps die na een update niet meer werken of televisies die niet meer geüpdatet worden. We gebruiken al sinds 2015 een Apple TV HD in de slaapkamer en die functioneert ook zes jaar na dato nog steeds prima. Kies je nu voor een Apple TV, dan weet je dat je er nog minstens vijf jaar plezier van gaat hebben, ongeacht de televisie waar hij op aangesloten is.



tvOS 14, met al bijna twee jaar dezelfde uitgelichte video van Billie Eilish in de Muziek-app.

Groeiend aanbod aan apps

Qua appaanbod hebben we niet heel veel te klagen. De afgelopen jaren hebben ook Nederlandse partijen apps uitgebracht. Denk aan de Ziggo GO-app voor Apple TV, de T-Mobile TV Anywhere voor Apple TV en de nieuwste NLZIET-app. Ze zijn allemaal beschikbaar voor de Apple TV, waardoor deze ook steeds meer je traditionele tv-kastje kan vervangen. Ook internationale streamingpapps zoals Disney+, Discovery+ en meer zijn beschikbaar op de Apple TV. Sterker nog, fabrikanten brengen meestal meteen een Apple TV-versie uit, terwijl de apps voor smart-tv’s soms wat langer op zich laten wachten. Jouw model televisie moet de app maar net ondersteunen en bij de Apple TV met tvOS heb je daar geen last van.

Bekijk ook Televisiekijken op de Apple TV: dit zijn de mogelijkheden Wil je televisiekijken met je Apple TV? Dat kan! Sommige apps zijn beschikbaar op de Apple TV zelf, terwijl je voor andere apps gebruik moet maken van AirPlay. Wat zijn de mogelijkheden voor televisiekijken op de Apple TV? Je leest het hier!

Voor wie is de Apple TV 4K 2021: is upgraden nodig?

Je vraagt je misschien af of de Apple TV 4K 2021 iets voor jou is. Er zijn meerdere redenen om voor dit model te kiezen, maar ook genoeg redenen om dat niet te doen.

Upgrade naar de Apple TV 4K 2021 of koop dit model als je…

…een Apple TV HD gebruikt in combinatie met een 4K-tv.

…een HomePod hebt en die wil gebruiken als tv-speaker.

…nog geen Apple TV hebt en niet tevreden bent met de interface van je smart-tv.

…van plan bent flink te investeren in HomeKit en gebruik wil maken van de voordelen van Thread.

Upgrade niet naar de Apple TV 4K 2021 of koop dit model niet als je…

…geen 4K-televisie hebt en binnenkort ook niet van plan bent om deze te kopen. Je zou dan ook voor de Apple TV HD kunnen kiezen of later alsnog een Apple TV 4K kopen.

…al een Apple TV 4K uit 2017 hebt. Als je alleen wil profiteren van de nieuwe Siri Remote, raden we aan die los te kopen.

…tevreden bent met de interface van je eigen smart-tv en daar de streamingapps naar tevredenheid op gebruikt.

…geen AirPlay of HomeKit gebruikt.

Lees ook ons artikel voor de complete vergelijking van Apple TV-modellen.

Bekijk ook Apple TV vergelijken: verschillen tussen Apple TV 4K (2021 vs 2017) Bekijk de verschillen tussen de Apple TV 4K 2021 met zijn voorganger uit 2017. Twijfel je hoeveel opslag je moet nemen? Ook dan helpen we je op weg in deze Apple TV-vergelijking van alle modellen.

Score 7.8 Apple TV 4K 2021 Vanaf €199,- Voordelen + Nieuwere chip levert mooiere 4K HDR-beelden

Geleverd met flink verbeterde Siri Remote 2021

Ondersteuning voor Thread

Jarenlange ondersteuning dankzij tvOS-updates

Ideale combinatie met HomePod, te gebruiken als speaker voor al je tv-apparaten Nadelen – Weinig noemenswaardige nieuwe functies

Aanbod geschikte 4K-content met hoge beeldsnelheid beperkt

Geen extra softwarefuncties

Geen ruimtelijke audio met AirPods Pro/Max

Conclusie Apple TV 4K 2021 review

We zijn blij dat Apple na vier jaar eindelijk een nieuwe Apple TV uitgebracht heeft, maar zijn toch wat teleurgesteld over de verbeteringen in de Apple TV 4K 2021. Het nieuwe model is voornamelijk een specbump, waarbij de nieuwe chip zorgt voor iets betere beeldkwaliteit bij geschikte content. Maar het probleem is dat het aanbod van die geschikte content nog heel beperkt is, waardoor je er nu nog maar weinig aan hebt. Datzelfde geldt ook voor Thread, het nieuwe opkomende HomeKit-protocol waarvoor het aanbod van accessoires nog op twee handen te tellen is. Desalniettemin zorg je er met deze Apple TV 4K 2021 voor dat je toekomstbestendig bent en gebruik kan maken van alle functies zodra het breder beschikbaar is.

De nieuwe Siri Remote steelt zonder enige twijfel de show. De nieuwe afstandsbediening zorgt voor een veel prettiger gebruik van de Apple TV, met nieuwe extra knoppen en een design dat prettiger in de hand ligt. Maar voor deze verbetering hoef je geen hele nieuwe Apple TV te kopen. De Siri Remote is ook los verkrijgbaar en zal voor de meeste huidige Apple TV-gebruikers al voldoende zijn.

We hopen vooral dat Apple deze nieuwe Apple TV 4K 2021 aangrijpt om ook weer meer te investeren in het platform en tvOS. De samenwerking met de HomePod smaakt zeker naar meer, dus wie weet dat deze nieuwe Apple TV het begin is van een uitgebreidere entertainmentervaring voor de televisie. Tot die tijd kunnen bezitters van de vorige Apple TV 4K hun model het beste bij de televisie laten staan, terwijl Apple TV HD-bezitters een waardige opvolger in huis. Heb je nog helemaal geen Apple TV, dan zal de aankoop je niet teleurstellen. De Apple TV 4K levert wat ons betreft ook in 2021 nog steeds de beste streamingervaring voor je televisie.

Apple TV 4K 2021 kopen

Wil je na het lezen van deze review van de Apple TV 4K 2021 de Apple TV kopen? De Apple TV 4K 2021 is beschikbaar vanaf €199,- en is te koop bij diverse winkels. De losse Siri Remote kost €65,-. De nieuwe 2021-lichting van de Apple TV HD wordt standaard met de nieuwe Siri Remote geleverd.