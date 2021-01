Apple maakt zich al langer hard voor de privacy van diens gebruikers. Met de komst van iOS 14.3 is het bedrijf een stapje verder gegaan. Je weet nu als gebruiker precies welke informatie een app over je verzamelt en hoe dit wordt gebruikt.

Hoe werken de privacylabels in de App Store?

Sinds december 2020 is het voor ontwikkelaars verplicht om duidelijk te maken welke gegevens een app verzamelt en wat daarmee gebeurt. De labels moeten verhelderend werken, maar waar vind je ze precies? Wij leggen het je uit.

Wat zijn de privacylabels van Apple?

Apple heeft de afgelopen jaren steeds strengere eisen gesteld wat betreft privacy van apps. Sinds iOS 14.3 doet het bedrijf er nog een schepje bovenop. Nu zijn ontwikkelaars verplicht om te delen welke informatie er over de gebruiker wordt verzameld en wat hiermee gedaan wordt. Levert de ontwikkelaar dit niet aan, dan kan het bedrijf geen nieuwe app meer uitbrengen of update uitbrengen van een bestaande app.

Apple vergeleek de privacylabels tijdens WWDC 2020 als ‘voedingsetiketten’. De App Store geeft je deze informatie al voordat je de app downloadt, zodat je zelf kan beslissen of je ermee akkoord gaat. Voorheen kon je pas na het installeren van de app de privacyverklaring lezen.

Ook na het installeren van een app kun je de informatie nog raadplegen. De privacylabels zijn niet alleen verplicht voor iOS-apps, maar voor alle platformen.

Het privacylabel omvat drie typen data

Apple heeft de gegevensverzameling onderverdeeld in drie categorieën:

Gegevens gebruikt om je te volgen:

Hieronder valt alles wat een app of bedrijf kan gebruiken om je te volgen. Maar ook wat een bedrijf of app mogelijk doorspeelt aan een derde partij.

Aan jou gekoppelde gegevens:

Onder dit label staan alle gegeven die kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Dat zijn niet alleen de gegevens die worden verzameld door het gebruik van een app, maar ook als je een account hebt voor de desbetreffende service. Daarnaast vallen hieronder alle gegevens die van je apparaat zijn gehaald en die kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Gegevens die niet aan jou zijn gekoppeld

Hieronder vallen alle gegevens die niet direct herleidbaar zijn naar de gebruiker. Denk hierbij aan locatiegegevens en geschiedenis die niet te koppelen zijn aan de gebruiker.

Eerder schreven we al dat er grote verschillen voor berichtenapps zijn op het gebied van privacylabels. Zo blijkt dat Signal niks van je wil weten, maar dat WhatsApp en Facebook Messenger een flinke data-lijst bijhouden. iMessage zit er tussenin.

Hier vind je de privacylabels

Hoewel de privacylabels op alle platformen van Apple verplicht zijn geworden, richten we ons in deze uitleg op hoe je de labels kan vinden op je iPhone of iPad. Zorg ervoor dat je iPhone is geüpdatet naar iOS 14.3, anders zijn de labels nog niet zichtbaar.

Open de App Store-app op je iPhone.

Zoek een app waarvan je de privacydetails wilt zien.

Scroll voorbij de beschrijving en beoordelingen tot je bij App Privacy bent aangekomen.

Tik op Zie details.

Kritiek op privacylabels

Met de komst van de labels zorgt Apple voor flink wat transparantie richting de gebruikers, maar toch klinkt er ook kritiek. Zo is WhatsApp niet blij met de nieuwe labels en noemt het ‘oneerlijke concurrentie.’ Het bedrijf haalde aan dat iMessage van Apple al standaard op de apparaten staan en de gebruikers dus de privacylabels niet zo snel zullen lezen. Apple heeft daarop laten weten dat de regels ook gelden voor alle eigen apps.

Wil je bekijken welke informatie er door apps van Apple worden verzameld, dan kan dat ook. Apple zelf heeft een overzicht gemaakt van alle apps die niet in de App Store te vinden zijn, zoals iMessage en Safari.