AirTag review: van deze impulsaankoop krijg je geen spijt

Apple’s AirTag is erg compact en gemakkelijk in gebruik. Dankzij Ultra Wideband kun je je spullen nauwkeurig weer terugvinden. Voor veel mensen zal de AirTag de eerste Apple-aankoop van 2021 zijn. Het is samen met de paarse iPhone 12 het eerste product van Apple dat dit jaar in de verkoop gaat. De lage prijs en de vrolijk gekleurde accessoires maken de AirTag een aantrekkelijke impulsaankoop. Ongeacht hoeveel Apple-producten je al hebt, een AirTag kan er altijd nog wel bij. Het is een impulsaankoop waar je niet snel spijt van zult krijgen.

Review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny) en Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De AirTags in deze review zijn deels zelf aangeschaft en deels beschikbaar gesteld door Apple voor reviewdoeleinden. In totaal hebben we 7 AirTags gebruikt voor deze review, waarvan twee met inscriptie.



Introductie AirTag-review

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is hij er eindelijk: de AirTag. Uit de verpakking van de AirTag blijkt dat Apple al in 2019 van plan was om ze op de markt te brengen. Blijkbaar voldeden ze op dat moment nog niet aan Apple’s eisen en dat schept hoge verwachtingen over de werking. Zelf gebruiken we (Gonny en Benjamin) al een paar jaar de Tile-trackers in alle varianten en generaties en we kunnen daarom goed beoordelen wat de sterke punten van de AirTag zijn en op welke punten Apple ze nog kan verbeteren.

Het is misschien vreemd dat Apple zich op een niche-accessoire stort, want er zijn maar weinig fabrikanten die ze maken. Gaan we terug naar de tijd dat Apple van alles maakte, zoals printers en cd-spelers en is het hoog tijd dat een Steve Jobs-achtige figuur weer de bezem door het assortiment haalt? Misschien, maar bij de aankondiging van de AirTags maakte Apple meteen duidelijk hoe we ze moeten positioneren: als iets nieuws dat je met je iPhone kunt doen. Kortom, een iPhone-accessoire zoals een oplader of kabel, geen aparte business op zich.

Design van de AirTags

Rond schijfje van 3,19cm diameter.

Compact en licht van gewicht.

Geen oogje, clip of ring om te bevestigen aan objecten.

Optioneel verkrijgbare accessoires om aan tas of sleutelbos te bevestigen, ook third-party.

Alleen verkrijgbaar in wit, optioneel met gratis opdruk.

Waterproof met IP67 rating.

Het metalen gedeelte van de AirTag is zo groot als een 2 euro-muntstuk met daaromheen een witte huls die aan een plastic button doet denken. Hij heeft een diameter van iets meer dan 3 cm. Daarmee is de AirTag nog behoorlijk compact in vergelijking met de Tile-trackers. Achter het metalen schijfje zit de batterij verstopt. Via de Zoek mijn-app kun je je AirTag terugvinden en kun je een geluidje laten afspelen. Opvallend daarbij is dat er geen speaker in zit, maar dat het alarmgeluid wordt versterkt door de plastic behuizing die als klankkast fungeert. Dat bleek uit de teardown van de AirTag, onder andere door iFixit. Slim gevonden, vinden wij.

Er zit geen oogje of clip aan, zodat je de AirTag niet zomaar kan bevestigen. Dit vinden we één van de nadelen. Je kunt de AirTag in je jas of tas stoppen, maar wil je ‘m vastmaken aan een sleutelbos dan moet je een houder erbij kopen.

Alle chips en sensoren zitten verstopt in het plastic gedeelte. Je kunt met twee vingers op het metalen deel drukken en een ronddraaiende beweging maken om de metalen schijf te verwijderen. Je krijgt dan toegang tot de batterij, een standaard CR2032 knoopcelbatterij die je zelf kunt vervangen. Dit is op zich een unicum, want meestal kiest Apple voor speciale schroeven, hermetisch dichtplakken of een batterij die je zelf niet kunt vervangen. Bij de AirTag is dat anders. Je kunt ‘m helemaal uit elkaar halen zonder dat je speciaal gereedschap nodig hebt en daar zijn we blij mee.

Wat ook bijzonder is, is dat de AirTag ondanks de eenvoudige demontage toch IP67 stof- en waterbestendig is. Hij kan tot 30 minuten op een diepte van 1 meter liggen. Je kunt dus gewoon met je AirTag in de regen lopen of in bad gaan liggen, mocht je dat willen. Dit komt ook omdat er geen openingen zijn waar water in zou kunnen komen, zoals speakergaatjes en een oplaadpoort.

Wij lieten de AirTag voorzien van een gratis inscriptie. Dat kan alleen via Apple en zorgt ervoor dat je ze onderling makkelijker kunt onderscheiden. Je kunt natuurlijk ook om elke tag een ander hoesje doen. De witte plastic zijde van de AirTag ziet er wat kaal uit zonder opdruk, als een button zonder tekst. Als je de mogelijkheid hebt raden we aan om er een leuke emoji of initialen op te zetten. De mogelijkheden qua inscriptie zijn helaas wel wat beperkt. Niet alle emoji zijn beschikbaar en je kunt er bijvoorbeeld ook geen plaatje van een rugzak of paraplu op laten zetten, als dat de voorwerpen zijn waarvoor je de AirTag wilt gebruiken. In de Zoek mijn-app heb je trouwens wel de volledige keuze uit emoji: de AirTag die aan je paraplu hangt is dan gewoon te zien met een paraplu-icoontje (maar je bent vrij om iets anders te kiezen).

We vinden het jammer dat de AirTag er (nog) maar in één variant is. Dit beperkt de gebruiksmogelijkheden. Als je de AirTag in je portemonnee wilt meenemen moet hij in het muntvakje met meer kans op krassen. Hij is te dik voor een kaartvakje. Ook vinden we het jammer dat Apple maar één kleur uitgebracht heeft. De AirTag is bij uitstek een accessoire dat je wilt personaliseren. Misschien komt dit nog bij toekomstige versies.

Krasgevoeligheid van de AirTag

Op het metalen deel verschijnen vrij snel kleine krasjes.

Je kunt dit voorkomen met folie of een sticker.

De AirTag is een gebruiksvoorwerp, dus wij vinden een paar krasjes niet erg

De metalen zijde van de AirTag spiegelt mooi als je het accessoire net uit de verpakking haalt. Maar net als bij veel reviewers verschenen er na een paar dagen al de eerste héél lichte krasjes. Echt storend is dit niet. Wil je dit mooi houden, dan zul je er folie op moeten plakken. Nu zijn wij over het algemeen best zuinig op onze spullen, maar er zullen de komende tijd vast allerlei foto’s op sociale media verschijnen van mensen die hun AirTag op het strand hebben gebruikt en nu een gezandstraald effect hebben. Is het erg dat de AirTag na verloop van tijd wat krassen gaat vertonen? Wat ons betreft niet: het is een gebruiksvoorwerp dat je ergens aan hangt en zeker bij een sleutelbos is de kans op gebruikssporen erg groot. De iPods met metalen achterkant hadden er ook last van en daar speelde veel meer mee dat je het apparaat mooi wilde houden. Bij de AirTag is het niet zo dat je dagelijks gaan zitten kijken hoe mooi het schijfje is.

Ingebruikname van de AirTag

Activeren en koppelen van AirTag is supersimpel.

In twee minuten ben je klaar.

Het uitpakken en koppelen van de AirTag aan je Apple ID kan niet simpeler zijn. Jean-Paul had geen behoefte aan (sleutel)hangers en was in twee minuten klaar met instellen: plastic eraf trekken, waarna er een melding op het iPhone-scherm verschijnt. Vervolgens hoef je alleen maar het type item te kiezen en de AirTag in je rugzak te laten glijden. Hij heeft er sindsdien niet meer naar omgekeken en zal dat waarschijnlijk ook niet doen totdat hij een keer zijn tas kwijt is of een melding krijgt dat de batterij bijna leeg is. Maar dat laatste gebeurt pas over een jaar.

Apple presenteert de AirTag als een soort lifestyle-item, met een persoonlijke inscripties en vrolijk gekleurde hoesjes, maar je hoeft daar natuurlijk niet aan mee te doen. Dat is het mooie van de AirTag: het spreekt een brede doelgroep aan en je kunt zelf bepalen hoe je ‘m gebruikt. Veel kun je er overigens niet mee doen, behalve ernaar kijken, want er zit geen schermpje in en je kunt er ook geen spelletjes of andere dingen mee doen. Maar misschien bedenken mensen nog iets creatiefs, zoals zoekspelletjes met AirTags.

In de Zoek mijn-app kun je later nog aanpassingen doen, bijvoorbeeld de AirTag een andere naam geven, voorzien van een ander icoontje of loskoppelen van je Apple ID, zodat iemand anders ‘m kan gaan gebruiken.

Prestaties van de AirTag

Werkt met Bluetooth LE (dit kan Bluetooth 4.x of 5 zijn).

Theoretisch bereik van 100 tot 240 meter.

Werkelijke bereik ligt een stuk lager.

De AirTag werkt met Bluetooth LE, zoals op de tracker vermeldt staat. Over de exacte Bluetooth-versie is nog geen informatie te vinden. Als het Bluetooth 5.0 is, zou het een bereik van 240 meter hebben, maar het kan ook Bluetooth 4.x zijn met een bereik tot zo’n 100 meer.

Reken er echter niet op dat je op een afstand van 100 meter al verbinding kunt maken. In de praktijk kunnen muren en deuren ervoor zorgen dat je veel dichter bij moet staan om de zoekfunctie te gebruiken en dat merkten we ook tijdens het testen. Andere trackers voor aan je sleutelbos maken ook verbinding via Bluetooth.

Heb je een iPhone met alleen Bluetooth, dan is de ervaring vergelijkbaar met het zoeken van een Tile (waarover later meer). Ben je AirPods-gebruiker, dan ben je waarschijnlijk ook al vertrouwd met het zoeken van de oortjes via de Zoek mijn-app. Bij de AirPods gebeurde het regelmatig dat ik (G) de zoekgeraakte oortjes niet kond vinden omdat het geluid te zwak was, of omdat het oortje onder een berg kleding lag. Bij de AirTag werkt het een stuk beter: het geluid is veel beter hoorbaar. Wel vind ik het jammer dat de AirTag maar één kort bliepje en daarna slechts drie harde piepjes geeft. Dit duurt in totaal 7 seconden. Je zult dus snel moeten reageren bij elk piepje, of je moet het alarmgeluid meermaals afspelen. Ligt de AirTag niet in dezelfde of een direct naastgelegen kamer, dan zijn de 7 seconden te kort om te achterhalen waar je moet zoeken.



Deze koffer zal niet snel zoekraken.

Nauwkeuring zoeken: met beperkingen

Nauwkeurig zoeken werkt goed, maar alleen op nieuwste iPhones.

UWB-bereik is vrij beperkt, werkt pas als je op 4-5 meter afstand bent.

Pijlen, geluid en trillingen zorgen voor extra feedback.

Voor het zoeken van je AirTag biedt Apple nog iets extra’s dankzij Ultra Wideband en een functie voor nauwkeurig zoeken. Hiervoor heb je een toestel met U1-chip nodig (iPhone 11 of nieuwer) – en gelukkig hebben we die. De iPhone kan dankzij UWB de afstand en richting veel beter bepalen en gebruikt daarvoor ook andere sensoren in de iPhone, zoals de versnellingsmeter en de gyroscoop, aangevuld met AR. Je ziet echter geen live AR-beelden via de camera, maar alleen animaties op het scherm met een vervaagde achtergrond van je omgeving. Een pijl op een groene ondergrond maakt duidelijk dat je in de goede richting loopt en onderin het scherm is de afstand te zien.

Dit is erg slim bedacht en werkt goed – maar alleen als je vrij dichtbij staat. We verstopten de AirTags op allerlei plekken in huis en hadden geen moeite om ze terug te vinden, maar je moet wel veel rondlopen om signaal te krijgen. Als de tracker op een andere verdieping ligt, wordt het al lastig. Op een afstand van meer dan 10-15 meter kun je vaak al geen verbinding maken om een geluidje af te spelen en de nauwkeurige weergave werkt pas als je vrij dichtbij bent, op zo’n 4-5 meter. Waarschijnlijk zie je je rugtas dan al liggen.

In vergelijking met de Tile is er een duidelijk verschil. Ik verstopte een Tile en een AirTag op een verdieping lager. De Tile moet het vooral hebben van geluid. Je hebt bij Tile geen weergave met pijlen, maar er wordt vrij snel verbinding gemaakt om een geluidje af te spelen en je kunt dan op het gehoor af gaan. Het lukte om de Tile in een minuut terug te vinden op een verdieping met meerdere kamers.

Bij de AirTag lukte het niet om vanaf een andere verdieping een geluid af te spelen. Bovendien bleek het draadloze bereik van de AirTag niet altijd betrouwbaar. Ligt de AirTag plat op een tafel, dan is het bereik een stuk minder dan wanneer hij op z’n kant aan een tas hangt. Ben je in een andere kamer, dan lukt het vaak wel om een Bluetooth-verbinding te maken, maar de UWB-verbinding werkt niet. Dat beperkt de mogelijkheden.

Weet je al ongeveer waar de AirTag ligt (op welke verdieping en in welke kamer) of heb je een kleine woning van zo’n 70m2 of minder, dan werkt het terugvinden goed. Heb je echter geen idee waar in huis je moet zoeken en heb je meerdere verdiepingen en/of kamers, dan wordt het lastiger. Misschien verwachtte je dat je vanuit elke kamer in huis naar een zoekgeraakte AirTag wordt geleid, dan is dat niet zo. De afstand mag echt niet te groot zijn. Heb je je rugtas in de auto 100 meter verderop in de straat laten liggen, dan heb je waarschijnlijk meer aan de plattegrond dan aan de Bluetooth of UWB-functie.

Sta je dichtbij de AirTag, dan werkt het nauwkeurige zoeken erg goed. De voelbare en hoorbare hints helpen nog eens extra en het terugzoeken van je AirTag wordt een soort spelletje met behulp van AR.

We hebben een aparte vergelijking tussen AirTag en Tile gemaakt.

Geluid afspelen om je AirTag terug te vinden

Bij Tile zoek je vooral op gehoor, bij AirTag heb je extra mogelijkheden.

Tile heeft 10 ringtones, AirTag slechts eentje.

Welk alarmgeluid je prettig vindt is een kwestie van smaak.

Geluidssterkte van beide trackers is ongeveer gelijk (ca. 90 decibel), maar de ervaring is heel verschillend (melodie vs piepen).

Tijdens het testen bleek dat de Tile een beter Bluetooth-bereik heeft. Ook geeft de Tile een langdurig melodietje met tonen op verschillende frequenties, waardoor het wat herkenbaarder is dan de korte piepjes van de AirTag. Welke je het prettigst vindt is een kwestie van smaak. Benjamin vindt het geluid van de Tile agressief klinken en vindt de AirTag wat vriendelijker. Gonny vindt het melodietje irritant, waardoor je wel haast gaat maken om de Tile snel terug te vinden. Gelukkig kun je bij Tile kiezen uit tien ringtones, die klinken als computerdeuntjes uit een oude spelcomputer.

Uiteraard is belangrijk hoe hard het alarm klinkt. Dit zijn onze (onwetenschappelijke) metingen met een decibelmeter op de Apple Watch, waarbij de iPhone vlakbij was. Het gaat om het maximale aantal decibel tijdens het afspelen van het geluidje:

AirTag: 89 dB

Tile: 91 dB

Omdat geluidssterkte op een logaritmische schaal wordt gemeten is de Tile duidelijk de winnaar, maar zo heel ver ligt het nu ook weer niet uit elkaar.

Het zou mooi zijn als je het alarmgeluidje van de AirTag zou kunnen aanpassen. Misschien komt dit in een toekomstige update.

AirTag zoeken op grotere afstand via app en Zoek mijn-netwerk

Bekijk de locatie via Zoek mijn-app.

Alle locaties zie je op een kaart.

Gebruikt ook signalen van honderden miljoenen andere Apple-apparaten om locatie door te geven.

Werkt ook met Siri, maar niet met Apple Watch.

Het zoeken naar een verloren AirTag doe je via de Zoek mijn-app. Je gebruikt daar het Objecten-tabblad voor, waar je alle ingestelde AirTags bij elkaar ziet. Op een kaartje zie je precies waar welk apparaat ongeveer is en in een paar tikken activeer je het geluidje of start je Nauwkeurig zoeken. Dit gaat allemaal het snelst als je binnen bereik van de AirTag bent. Maar wat nou als je je sleutelbos met AirTag op je werk hebt laten liggen en je daar thuis pas achter komt? Dan valt de AirTag terug op het Zoek mijn-netwerk.

De AirTag herkent het Bluetooth-signaal van iPhones, iPads en andere Apple-apparaten in de buurt. Dat signaal wordt dan gebruikt om de locatie van de AirTag te bepalen en naar jouw iPhone door te sturen. Dit gaat allemaal anoniem, dus de voorbijganger merkt hier niets van en weet ook niet dat jouw AirTag ergens rondslingert. Het voordeel is dat er zo in theorie miljarden toestellen helpen met het zoeken naar jouw voorwerpen. Er is altijd wel iemand in de buurt met een iPhone of ander Apple-apparaat. Is dat niet het geval, dan zie je alleen de meest recent bekende locatie. De AirTag heeft geen wifi en kan dus geen openbare wifi-hotspots gebruiken.

Tot slot kan je ook nog Siri gebruiken om je voorwerp te zoeken. We merkten wel dat je vrij nauwkeurig moet zijn in de vraag die je aan Siri stelt. Je kan wel vragen “Waar is mijn sleutel”, maar als je vraagt “Waar zijn mijn sleutels”, snapt de assistent niet wat je bedoelt. Je kan niet een eigen commando instellen, zoals met Tile wel kan.

Verloren-modus als je hem echt kwijt bent

Bij verlies kun je de AirTag in Verloren-modus zetten en contactinformatie invullen.

De vinder moet wel weten wat hij/zij moet doen; dit zal niet voor iedereen even duidelijk zijn.

Als de vinder de batterij uit de AirTag haalt, vind je je tas niet meer terug.

Ben je je sleutels of een ander voorwerp waar de AirTag aan verbonden is kwijtgeraakt, dan kun je de Verloren-modus inschakelen. Hierdoor kunnen anderen hun smartphone bij de AirTag houden om jouw contactgegevens te bekijken. Je kiest bij het inschakelen van de Verloren-modus zelf een bericht en voegt eventueel je mobiele nummer toe.

De eerlijke vinder houdt een iPhone of Android-smartphone met NFC bij de AirTag en krijgt een webpagina met gegevens van de eigenaar te zien. Dit werkt allemaal goed. We hebben het in onze test nog niet nodig gehad, maar het is een fijne gedachte om te weten dat je op deze manier toch je gegevens aan de vinder kenbaar kan maken, als diegene tenminste goedgezind is en weet wat hij of zij moet doen. Het zou een interessant experiment zijn om op een aantal plekken rugtassen met AirTag neer te leggen en te kijken hoe snel je ze terug krijgt.

AirTag zoeken met andere apparaten

Zoeken op iPhone, iPad en Mac.

Op de Mac kun je geen geluid afspelen.

AirTag is ook vindbaar met Siri.

AirTag zoeken op de Apple Watch lukt niet.

Behalve via de iPhone kun je ook naar voorwerpen zoeken via de iPad en de Mac. Op de iPad kun je de locatie bekijken, een geluidje afspelen, een route starten en de Verloren-modus inschakelen. Op de Mac ontbreekt gek genoeg de optie om geluid af te spelen op de AirTag. Maar daar hebben we ons niet zo aan gestoord. Wat we wel vervelend vonden, is dat de AirTag totaal niet samenwerkt met de Apple Watch.

De Apple Watch weet eigenlijk niet eens dat de AirTag bestaat. De Zoek-app op het horloge werkt alleen voor het vinden van vrienden en zelfs Siri op de Apple Watch kan je er niet bij helpen. We snappen eerlijk gezegd niet waarom Apple dit niet voor elkaar gekregen heeft. Zelfs Tile heeft een eigen app op de Apple Watch, waar je niet alleen de locatie ziet maar ook een geluidje mee af kan spelen. Ook Siri werkt daarmee samen. We hopen dan ook dat dit in een toekomstige update van watchOS alsnog toegevoegd wordt.

AirTag en privacy

Grote nadruk op privacy, locatie is door anderen niet te achterhalen.

Bluetooth-ID wisselt regelmatig.

Locatie is end-to-end versleuteld, maar elk iOS-device kan wel de locatie doorgeven.

Anti-stalking voorkomt ongemerkt volgen.

Eén van de sterke punten bij de AirTag is dat aan privacy is gedacht. Zo kan een andere persoon jouw locatie niet zien en wordt dit ook nergens vastgelegd. Om tracking door anderen te voorkomen krijg je een melding als er een onbekende AirTag met je meereist. Veel mensen waren bang dat dit al meteen zou gebeuren zodra iemand bijvoorbeeld jouw koffer of autosleutel in de hand heeft, maar dat is niet zo.

Volgens Apple krijg je een melding als je aankomt op je favoriete locaties, zoals thuis of werk. Apple weet op basis van je vaste locaties waar je woont en werkt, dus je krijgt pas bij aankomst thuis of op je werk dat er een onbekende AirTag met je is meegereisd. Er was aanvankelijk wat onduidelijkheid over, maar Apple heeft dit nu zelf ook wat verduidelijkt. Apple belooft dat je ‘na een bepaalde tijd’ een melding op je iPhone krijgt als er een onbekende AirTag bij jou gesignaleerd wordt. Als er geen iPhone in de buurt is, maar de AirTag wel met je mee gaat, speelt hij een geluidje af. Apple geeft niet aan hoe lang het duurt voordat de AirTag dit doet en beroept zich daarbij op veiligheidsoverwegingen. Er zijn nog best wat vragen over, die hopelijk de komende tijd beantwoord kunnen worden.

We hebben dit getest door een stuk te gaan wandelen met de AirTag van iemand anders. Als je een korte wandeling maakt en de AirTag niet lang met je meereist, krijg je geen melding, ook niet bij thuiskomst. Ben je wat langer van huis (een paar uur) en ben je bijvoorbeeld naar een andere stad gereisd, dan krijg je de melding wel.

Kortom: bij kortdurend contact krijg je niet meteen een melding. Het is vooral belangrijk om te weten dat de AirTag ongeschikt om iemand stiekem te volgen, en gelukkig maar. Bovendien is het accessoire niet bedoeld als antidiefstaltracker, maar om je eigen persoonlijke voorwerpen terug te vinden. Een dief kan immers zo de batterij eruit halen en de AirTag onklaar maken.

Overigens is het niet mogelijk om een gevonden (of gestolen) AirTag zomaar zelf te gebruiken. De tag is gekoppeld aan het Apple ID van de eigenaar en is pas opnieuw door iemand anders te gebruiken als de AirTag is losgekoppeld. Dat kan alleen de eigenaar van de iPhone zelf doen.

Batterij en gebruiksduur van de AirTag

Gebruiksduur 1 jaar.

Verwisselbare CR2032 knoopcelbatterij (niet-oplaadbaar).

Batterijstatus te raadplegen in Zoek mijn-app.

AirTag geeft melding als batterij bijna leeg is.

Eén van de bijzonderheden in de AirTag is dat er een standaard CR2032 knoopcel in zit. Je koopt deze voor een paar euro in de supermarkt en hoeft ‘m maar eenmaal per jaar te vervangen. Natuurlijk was draadloos opladen of een oplaadbare batterij ook een leuk idee geweest, maar dan was de AirTag misschien dikker of duurder geworden. Dit is eigenlijk de beste afweging tussen gebruiksduur en gemak. Liever één keer per jaar een andere knoopcelbatterij erin stoppen dan wekelijks of maandelijks bijladen. Of de AirTag inderdaad een batterijduur van 1 jaar heeft zal moeten blijken. In de Zoek mijn-app is te zien dat de batterij van onze AirTags nog helemaal vol zit.

Accessoires voor de AirTag

Officiële accessoires vanaf €35.

Hermès-accessoires vanaf €299.

Diverse third party-accessoires in allerlei kleuren, vormen en prijsklassen.

Elk voordeel heeft zijn nadeel. Enerzijds vinden we het jammer dat de AirTag geen oogje of andere bevestiging heeft, maar daar staat tegenover dat je nu wel uit veel accessoires kunt kiezen. De sleutelhangers, de tashangers en de vele accessoires van derden, het is iets waarmee je helemaal los kan gaan. We hebben alle drie de officiële accessoires van Apple nu getest en zijn het meest enthousiast over de sleutelhanger, die overigens alleen in leer verkrijgbaar is. Deze is meteen ook het meest stevig en ‘hufterproof’. In latere reviews bespreken we onze ervaringen met Apple’s AirTag-accessoires uitgebreider.



De blauwe leren hanger heeft dezelfde blauwe kleur als de iPhone 12 Pro. En de blauwe polyurethaan (PU)-hanger heeft dezelfde kleur als het iPad Air-toetsenbordhoes.

Apple’s eigen accessoires zijn verkrijgbaar vanaf 35 euro en die prijs is wat aan de hoge kant als je bedenkt dat de AirTag zelf ook 35 euro kost. Het gaat hier om een reepje kunststof (polyurethaan) waar geen chip of andere dure technologie in zit. Gelukkig zit je niet aan Apple vast. Omdat het vrij simpele hangertjes zijn is er genoeg aanbod van third party-accessoires die veel goedkoper zijn. Dat is een van de prettige bijkomstigheden van het Apple-ecosysteem: accessoiremakers storten zich er massaal op, zodat je een ruime keuze hebt aan alternatieven.

Wie een handtas van Hermès wil tracken (en dat is wel aan te raden bij zo’n dure aankoop) kan speciale hangers van Hermès kopen met een bijpassend prijskaartje. Deze zijn van een betere kwaliteit leer en deels handgemaakt. Heb je een dure handtas van een ander merk, dan zul je merken dat de hangers niet altijd goed te bevestigen zijn, of er qua stijl niet zo goed bij passen. Je zult dan bij third party-hangers moeten kijken.



Deze tas heeft wel een mooie lus om te bevestigen, maar Apple’s eigen trackers passen qua stijl niet zo goed, ook vanwege de zilverkleur. In dat geval kun je beter de tracker binnenin hangen.

Wat de prijs betreft is de AirTag zelf verrassend betaalbaar. We hebben al aanbiedingen gezien waarbij je 99 euro voor vier stuks betaalt en dat zal de komende maanden ook wel zo’n beetje de norm worden voor een goede aanbieding: losse stuks voor rond de 30 euro en bij een pak van vier rond de 25 euro per stuk.

Voor wie is de AirTag?

Betaalbaar en nuttig voor iedereen.

Delen binnen gezin of met meerdere mensen is niet mogelijk.

Werkt niet met Android.

Is de AirTag iets voor jou? Heb je al twintig Tiles en ben je daar tevreden mee, dan zal de AirTag niet zoveel toevoegen. Maar voor de meeste mensen geldt dit niet. De AirTag is leuk om erbij te hebben en is door de prijs van 35 euro ook iets wat je makkelijk kunt proberen. Iedereen heeft wel een tas of ander voorwerp, dat je bij verlies snel wilt kunnen terugvinden.

Voor deze mensen is de AirTag interessant:

Als je altijd alles kwijt bent.

Als je privacy belangrijk vindt: Apple heeft hier extra aandacht aan besteed.

Als je een iPhone 11 of nieuwer hebt en heel nauwkeurig wilt zoeken dankzij Ultra Wideband. Op andere trackers is dit niet mogelijk.

Als je een persoonlijke opdruk wilt. Bij andere trackers is dit alleen tegen meerprijs en bij aanschaf van grotere aantallen mogelijk.

Als je je AirTag helemaal persoonlijk wilt maken. Apple verkoopt hiervoor allerlei hoesjes en bij derde partijen vind je nog meer keuze.

Voor deze mensen is de AirTag minder interessant:

Als je nooit iets kwijt bent. Sommige mensen hebben maar één sleutelbos en één belangrijke tas en weten altijd waar ze die gelaten hebben.

Als je Android-gebruiker bent, maar dat zal voor iCulture-lezers niet zo snel gelden.

Als je je tracker met meerdere huisgenoten wilt delen. Bij Tile kan dat wel, bij de AirTag is het altijd gekoppeld aan één Apple ID.

Als je krap bij kas zit. Bij Tile kun je momenteel betere aanbiedingen vinden. Bovendien maken de extra hoesjes de AirTag nog iets duurder.

Als je andere vormen en varianten zoekt. De AirTag is te dik voor in een portefeuille. Tile heeft hiervoor wel een plat kaartje, de Tile Slim.

Als je een antidiefstal-oplossing zoekt. De AirTag is vooral bedoeld om spullen terug te vinden, niet om diefstal te voorkomen.

Qua verwachtingsmanagement is het goed om te weten dat je met de AirTag zelf niet zoveel kunt doen. Na het koppelen hang je de AirTag aan je tas of sleutelbos en je kunt er verder alleen nog maar naar kijken. Er zijn geen spelletjes, je kunt er geen liedjes op componeren of andere dingen mee doen. Het enige waar de AirTag voor gebruikt kan worden is voor het opzoeken van je spullen.

Bekijk ook onze vergelijking AirTag vs Tile voor de verschillen tussen beide trackers voor persoonlijke spullen.

Score 7.7 AirTag 35 euro Voordelen + Lichtgewicht en compact design

Makkelijk in gebruik te nemen

Nauwkeurig zoeken werkt goed (op korte afstand)

Enorm veel accessoires verkrijgbaar

Lange batterijduur en verwisselbare standaardbatterij

Waterbestendig bij onderdompeling

Groot netwerk van Apple-apparaten helpt met zoeken Nadelen – Geen bevestiging, extra accessoires nodig

Metalen kant vertoont krasjes na verloop van tijd

Werkt niet (volledig) met Android en andere platformen

Eén vormfactor, niet voor alle toepassingen geschikt.

Werkt niet met Apple Watch

Conclusie AirTag review

De AirTag is een handig en gemakkelijk accessoire om je spullen terug te vinden. Hij is simpel in gebruik te nemen en de functie voor nauwkeurig zoeken werkt goed. Wel moet je al redelijk dichtbij de AirTag zijn om pijlen op het scherm te zien en geluidjes af te spelen. Apple heeft aan vrijwel alles gedacht, ook aan privacy en aan het persoonlijk maken van de AirTag met inscripties en hoesjes. De prijs van 35 euro (en vaak minder) zorgt ervoor dat iedereen zich dit nieuwe accessoire kan veroorloven om eens te proberen. Apple is niet de eerste met een dergelijke Bluetooth-tracker, maar heeft het wel goed aangepakt, met aandacht voor privacy en beveiliging. Het voelt erg ‘af’ voor een eerste generatie product.

Toch hebben we nog wel wat wensen voor de toekomst. We zijn dan ook benieuwd wat Apple voor versie 2.0 of voor een eventuele Pro-versie gepland heeft. Extra functies zijn moeilijk te bedenken en dit is ook niet een product dat je elk jaar gaat vervangen. Meer kleuren en vormen (bijvoorbeeld een plat kaartje) liggen het meest voor de hand.

Wat de AirTag zo’n geschikte impulsaankoop maakt is de lage prijs en de veelzijdigheid van het accessoire. Iedereen heeft wel minstens één voorwerp waar de AirTag van pas kan komen, zoals een sleutelbos. Maar je kan ook wat meer out of the box denken, zoals een teddybeer of knuffel, een gereedschapskist, of een kassalade van een ondernemer die deze elke dag mee naar huis moet nemen. En mocht je het echt helemaal niks vinden, dan is de AirTag een prima cadeau om weg te geven aan iemand die er wel iets aan heeft.

De AirTag krijgt van ons het rapportcijfer 7,7. Voor een eerste generatie werkt het eigenlijk best goed en is er over een aantal gebruikssituaties goed nagedacht (makkelijk activeren, anti-stalking). Maar we zien ook nog wel punten van verbetering: je hebt vaak een houder nodig, hij krast snel en je kunt ‘m niet delen binnen het gezin. Daarnaast hebben we nog wat extra wensen, zoals meer kleuren en vormen, meer alarmgeluidjes en meer instellingsmogelijkheden.

AirTag kopen

De AirTag is te bestellen bij Apple en diverse andere winkels. Wil je de AirTag kopen, dan heb je twee opties: