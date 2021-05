Apple's AirTag-sleutelhanger is één van de beschikbare accessoires om je AirTag aan je sleutelbos te hangen. De AirTag-sleutelhanger van Apple is gemaakt van leer en is behoorlijk prijzig. Maar is hij dat ook waard? In deze review geven we het antwoord.

Review Apple’s leren AirTag-sleutelhanger

Doordat de AirTag geen oogje of ander bevestigingsmechanisme heeft, kom je al snel uit bij de beschikbare AirTag-accessoires als je de tracker niet zomaar los met je mee wil nemen. Apple heeft zelf drie modellen in het assortiment: van de twee soorten hangers (in leer en polyurethaan) tot de leren sleutelhanger. De leren AirTag-sleutelhanger is Apple’s enige optie als je de AirTag aan je sleutelbos wil hangen, al zijn er natuurlijk nog wel tientallen goedkopere opties van andere merken zoals Belkin of merkloze sleutelhangers.



Leren AirTag-sleutelhanger van Apple in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Leren AirTag-hoesje voor aan je sleutelbos.

Sluiting met drukknoop

Geleverd met sleutelbosring

Keuze uit drie kleuren

Beschikbaar voor €39,-

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in april/mei 2021.

Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze leren AirTag-sleutelhanger is door Apple beschikbaar gesteld.

We zijn over het algemeen fan van Apple’s leren iPhone-hoesjes, mede door de kwaliteit van het leer. We verwachtten dan ook veel van de nieuwe leren AirTag-sleutelhanger, zeker toen we de prijs van het accessoire zagen. Met een prijskaartje van €39,- (nog duurder dan de AirTag zelf) denk je wel twee keer na voordat je hem in je winkelmandje legt. Het is zonder twijfel de duurste sleutelhanger die ooit aan onze sleutelbos hing. Is de sleutelhanger zijn hoge prijs waard? Voor de meeste mensen zal het antwoord waarschijnlijk nee zijn.

Design Apple’s leren AirTag-sleutelhanger

De leren AirTag-sleutelhanger van Apple bestaat uit twee onderdelen: de roestvrij stalen ring (met “Designed by Apple in California” en “Assembled in China” erop gegraveerd) en het leren hoesje met drukknop. Om de AirTag erin te doen, hoef je alleen de drukknop open te maken en de AirTag erin te schuiven. Het maakt dan niet uit hoe je de AirTag erin doet, want het kan beide kanten op. De sleutelhanger is namelijk aan allebei de kanten open, dus je ziet zowel de roestvrij stalen kant van de AirTag met Apple-logo als de witte kant met eventuele inscriptie. Mocht je een inscriptie op je AirTag hebben, dan zie je dus dus zelfs als je hem in het hoesje stopt. Dat vinden we een leuk detail. Een keerzijde daarvan is wel dat er daardoor wel sneller krasjes komen op voornamelijk de RVS-kant van de AirTag, voornamelijk door je sleutels.

Maar dat maakt de hoeveelheid leer dan ook meteen erg beperkt. Apple heeft, net als bij de Apple Watch-bandjes, gebruikgemaakt van Europees leer. De randjes rondom zijn netjes weggewerkt en de onderste helft van de ronding is gestikt met passend gekleurde draad. We kregen wel het idee dat Apple vooral gebruik heeft gemaakt van restleer, dat over is van het vervaardigen van de iPhone-hoesjes. Dat is op zich geen probleem, want hoe meer hergebruik hoe beter. Er zijn in totaal drie kleuren: Baltisch blauw, zadelbruin en rood (onder de noemer PRODUCT(RED)). We vinden de rode eigenlijk het leukst, omdat het wat minder saai en voorspelbaar is dan donkerblauw of bruin.

Door de stevige drukknoop valt de AirTag goed op zijn plek en er is dan ook geen speling waardoor je AirTag ongemerkt heen en weer schuift. Maar je moet de AirTag er niet te vaak in en weer uit willen halen. We hebben gemerkt dat bij het leer bij de opening wel snel kreukels kunnen verschijnen, wat het hoesje weer minder mooi maakt.

Wat het gevolg van het gebruik op de lange termijn is, moet nog blijken. Apple’s leren hoesjes verkleuren meestal snel en dat zal bij deze leren sleutelhanger niet anders zijn. Maar dat vinden we eigenlijk niet zo erg, zeker niet bij deze kleuren die Apple nu uitgebracht heeft. Het leer krijgt meestal wat zwarte vegen en wat krasjes, maar dat geeft bij deze kleuren vaak juist wel een wat stoerder uiterlijk.

Glimmende sleutelring

Wat we jammer vinden, is dat Apple niks inventiefs bedacht heeft voor de sleutelring. Het is een sleutelring als ieder ander, waardoor het bevestigen aan je sleutelbos ook op dezelfde ietwat onhandige manier gaat als je van andere sleutelringen gewend bent. Apple heeft hem wel iets platter en glimmender gemaakt, maar los daarvan is het een vrij standaard sleutelring. Wat ons betreft een gemiste kans, zeker voor deze prijs.

Je kan eigenlijk niet geloven dat de leren AirTag-sleutelhanger nog duurder is dan de AirTag zelf. Waar in de AirTag allerlei chips en techniek verstopt zit, is de sleutelhanger een redelijk eenvoudig accessoire waar Apple nauwelijks moeite in gestoken heeft. We vinden de prijs daarom eigenlijk veel te hoog. €25 zou meer op zijn plaats zijn.

Score 6.8 Apple leren AirTag sleutelhanger €39 Voordelen + Mooi ontwerp

Prima kwaliteit leer

Mooie kleuren die ook mooi meekleuren Nadelen – Wel erg prijzig

Doet niets bijzonders

AirTag niet goed beschermd

Conclusie Apple’s leren AirTag-sleutelhanger review

Wil je een sjieke sleutelhanger voor je AirTag en maakt de prijs die je daarvoor betaalt jou niet zoveel uit, dan is de sleutelhanger van Apple een prima keuze. Apple-fans die altijd alleen maar de accessoires van Apple in huis halen, kunnen ook bij dit accessoire goed terecht. Maar is het de beste aankoop die je ooit gedaan hebt? Zijn het de beste vier tientjes die je ooit uitgegeven hebt? Waarschijnlijk niet. We vinden Apple’s AirTag-sleutelhanger mooi, maar echt veel te prijzig. Apple is met het prijskaartje van €39 wel een beetje uit z’n slof geschoten. Is de premium-prijs van +€20 ten opzichte van concurrerende sleutelhangers gerechtvaardigd? Wat ons betreft niet.

