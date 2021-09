Apple stelt CSAM-detectie uit na ophef

In een verklaring op haar website laat Apple weten dat CSAM-detectie geen onderdeel zal zijn van de grote release van iOS 15. Deze aankondiging komt niet geheel onverwacht: veiligheidsexperts en critici van over de hele wereld uitten hun zorgen over de functie, waaronder ook klokkenluider Edward Snowden.



“Update op 3 september 2021: We kondigden vorige maand plannen aan, bedoeld om kinderen te beschermen tegen misbruikers die communicatiemiddelen gebruiken om kinderen te lokken en exploiteren en om de verspreiding van seksueel getint beeldmateriaal van kinderen te beperken. Naar aanleiding van feedback van klanten, belangenbehartigers, onderzoekers en anderen, hebben we besloten om de komende maanden meer tijd te nemen om feedback te verzamelen en verbeteringen te maken voordat we deze zeer belangrijke functie voor kinderveiligheid uitrollen.”

Apple zegt dat het de beslissing baseert op feedback van klanten, belangenbehartigers, onderzoekers en anderen. Het bedrijf laat niet weten wanneer de release zal zijn van CSAM , maar geeft aan dat ze de komende maanden gebruiken voor het verbeteren van de functie. Dit is de verklaring van Apple:

Je kunt de Engelstalige verklaring bekijken op de website van Apple.

Al langer ophef om CSAM

Al langer ophef om CSAM

Er was al bij de aankondiging veel ophef omtrent de CSAM functie. Het was niet de intentie van Apple die in het verkeerde keelgat schoot. De mogelijkheid om kindermisbruik te detecteren in foto’s zou volgens experts slechts het begin kunnen zijn. Apple paste de techniek al toe in iCloud Mail en wilde het nu uitbreiden naar iCloud Foto’s.

In een interview met Craig Federighi werd al duidelijk dat Apple inzag niet de beste beslissing te hebben gemaakt op het gebied van communicatie. Federighi legde op beeld nog eens uit hoe CSAM moet werken en waarom Apple het een veilig systeem acht.

Het is nog helemaal onduidelijk in welke iOS-versie we CSAM kunnen verwachten. Hoewel we de kans zeer klein achten, bestaat ook de mogelijkheid dat Apple de functie schrapt tot nader order. Apple is lastig te voorspellen als het bedrijf slechts meldt dat het om “maanden” gaat.