De iPad mini is de kleinste tablet van Apple. Het nieuwste model heeft een 8,3-inch scherm en is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen. In dit overzicht lees je alles over de verschillende generaties. Ook lees je welk model het best bij jou past en of we oudere modellen zoals de iPad mini 1 t/m 5 nog steeds aanbevelen.

Zoek je een kleine iPad, kijk dan eens naar de iPad mini 2021, het meest recente model. Ook de iPad mini 2019 kan nog interessant zijn, als je een goedkopere kleine iPad zoekt voor eenvoudige taken zoals ebooks lezen.

Weet je het nog niet? Bekijk dan eens de verschillende iPad modellen of bekijk alle eigenschappen in onze iPad vergelijking. Als je al precies weet wat je wilt kun je hier de iPad kopen.



iPad mini in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het meest actuele model, de iPad mini 2021:

8,3-inch LCD scherm met True Tone, P3 en antireflectiecoating.

LCD scherm met True Tone, P3 en antireflectiecoating. Aangekondigd in september 2021

Touch ID verwerkt in de aan/uitknop

Nieuw design met platte zijkanten

Verkrijgbaar in 4 kleuren, waaronder paars

Snellere A15 Bionic-chip

Optioneel met of zonder 5G

Relatief goede specs ten opzichte van het standaard instapmodel met 10,2-inch scherm

Prijs vanaf 559 euro.

iPad mini prijzen

Dit zijn de adviesprijzen van de iPad mini 2021:

Bij de bekende (web)winkels ben je vaak goedkoper uit. Ook loont het de moeite om naar de verschillende kleuren te kijken. Soms heeft een winkel veel exemplaren van dezelfde kleur ingekocht en is er een leuke deal te krijgen.

Ondanks het feit dat dit een kleine tablet is, is het voor Apple toch geen budgetmodel. Er zitten relatief goede specs in. Wil je een echt goedkope iPad, dan kun je beter kijken naar het full-size model, de iPad 2021.

Bekijk ook Nieuwe iPad 2021 aangekondigd: dit is er nieuw Apple brengt ook dit jaar weer een nieuwe iPad uit. De iPad 2021 is op 14 september 2021 aangekondigd en brengt een aantal verbeteringen aan de camera en de chip.

iPad mini generaties

Er zijn zes generaties van de iPad mini verschenen:

De iPad mini 2021 heeft ten opzichte van zijn voorganger een compleet nieuw design met platte zijkanten, een optionele 5G-functie, een usb-c-poort voor het aansluiten van allerlei accessoires en ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil. Meer daarover lees je in ons artikel over de iPad mini 2021.

Bekijk ook iPad mini 2021 aangekondigd: Apple's kleinste tablet is vernieuwd Apple heeft een gloednieuwe iPad mini 2021 aangekondigd. Dit nieuwe model is de opvolger van de geliefde iPad mini uit 2019 en heeft diverse verbeteringen en een nieuwe design gekregen. Hier lees je wat er nieuw is!

Zoek je een goedkopere tablet, kijk dan eens naar een refurbished iPad mini.

Bekijk ook Refurbished iPad: wat je moet weten over gereviseerde iPads Een refurbished iPad is een iPad die eerder is gebruikt, maar grondig is schoongemaakt en gerepareerd. Check de beste refurbished iPad aanbiedingen en ontdek of een gereviseerde iPad iets voor jou is.

iPad mini design en scherm

De kleinste iPad is altijd verkrijgbaar geweest in zilver, maar in 2021 veranderde dat. Je hebt nu de keuze uit spacegrijs, roze, paars en sterrenlicht (bijna wit). De frontjes van alle modellen zijn zwart, wat prettiger oogt als je veel films kijkt of boeken leest.

De mini heeft een relatief hoge pixeldichtheid, waardoor je de losse pixels nauwelijks meer kunt onderscheiden. Dit model heeft zelfs de hoogste pixeldichtheid van alle iPads, waardoor hij erg geschikt is om boeken en documenten te lezen. Alleen de eerste generatie iPad mini heeft een lagere schermresolutie en is daarom niet meer aan te raden.

Alle iPads zijn gemaakt van aluminium, waarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van gerecycled materialen. Het frontje is van glas, waardoor deze tablet een wat luxere uitstraling heeft dan de ‘plastic’ tablets van veel andere merken. Vanaf de iPad mini 3 zit er een Touch ID vingerafdrukscanner op in de homeknop. Deze is vanaf de iPad mini 2021 verplaatst naar de aan/uitknop bovenop het apparaat.

iPad mini specs

De iPad mini 6 draait op een A15 Bionic-processor, dezelfde die Apple ook in de iPhone 13 gebruikt, maar met een iets lagere kloksnelheid. Deze tablet is niet alleen snel en krachtig, maar zal ook nog lang toekomstige updates krijgen.

Je kunt kiezen uit uitvoeringen met en zonder 4G/5G. De meeste mensen zullen voldoende hebben aan alleen wifi, omdat ze de iPad vooral thuis en op het werk zullen gebruiken. Dit zijn plaatsen waar je toch vaak de beschikking hebt over draadloze netwerken. De 3G/4G-versie van de iPad is geschikt voor mensen die vaak buitenshuis zijn. Je hebt hier een simkaart met data-abonnement voor nodig. De eerste generatie iPad mini had beperkte ondersteuning voor 4G-netwerken, terwijl de vierde generatie wereldwijd op alle 4G-netwerken te gebruiken is, mits jouw provider dat ondersteunt.

iPad mini camera

De iPad mini 2021 heeft een camera aan de voor- en achterzijde. Met de standaard camera aan de achterzijde kun je 12 megapixel foto’s maken. Aan de voorkant zit ook een 12 megapixel camera met een extra grote kijkhoek van 122 graden. Dit heeft ermee te maken dat deze tablet Center Stage ondersteunt. Daarmee blijf je tijdens het videobellen altijd in beeld. Deze functie is alleen beschikbaar op de iPad mini 6 en latere modellen.

iPad mini kopen of niet?

Wil je een iPad kopen, dan kun je op verschillende plekken terecht. De Apple Store heeft altijd het allernieuwste model in het assortiment:

iPad mini 2019 met 64GB opslag: vanaf €559

iPad mini 2019 met 256GB: vanaf €729

Voor eerdere modellen ben je aangewezen op het tweedehands circuit en op allerlei winkels die nog oude voorraad hebben van de iPad mini 2019. Aanschaf van de iPad mini 4 en eerder raden we af, omdat deze gaandeweg verouderd raken en geen updates meer krijgen.

iPad mini aankondiging

De eerste mini werd aangekondigd tijdens een persbijeenkomst in oktober 2012, gelijktijdig met de iPad 4. De aankondiging vond plaats door marketingman Phil Schiller, een jaar nadat Steve Jobs was overleden.

iPad mini voordelen

Compacte tablet, klein genoeg om altijd mee te nemen.

Ideaal voor mensen die een lichte, kleine tablet zoeken.

Geschikt voor Apple Pencil (vanaf iPad mini 2019).

iPad mini nadelen

Prijs ligt hoger dan het standaardformaat iPad 2021.

iPad mini accessoires

Apple heeft voor de mini een Smart Folio gemaakt, die zowel de voor- als achterkant beschermt. Hiermee kun je de tablet ook onder een prettige kijkhoek op je bureau zetten.

Smart Folio voor iPad mini (6e generatie): €65,- bij Apple

Daarnaast zijn er allerlei accessoires van derden verkrijgbaar. Voor eerdere modellen is er de oprolbare Smart Cover, die alleen de voorkant beschermt.

iPad mini video

Hieronder zie je de promotievideo van deze kleine tablet:

Zoek je een nieuwere iPad, kijk dan eens naar de verschillende iPad modellen of bekijk alle eigenschappen in onze iPad vergelijking. Weet je al wat je wilt? Dan kun je hier de iPad kopen.

Bekijk ook iPad kopen in Nederland: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad en iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.

