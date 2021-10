T-Mobile heeft aangekondigd dat vanaf 5 november de multisim voor de 4G Apple Watch beschikbaar is. Een week eerder is de multisim al te bestellen in combinatie met een Apple Watch Series 7 met Cellular.

Eerder deze maand werd bekend dat de release van de 4G Apple Watch in Nederland binnenkort gepland staat, maar het was onduidelijk wanneer ‘binnenkort’ precies is. Vandaag maakt T-Mobile bekend wanneer de provider begint met het aanbieden van 4G op de Apple Watch. In een persbericht zegt T-Mobile dat de multisim voor de 4G Apple Watch vanaf 5 november beschikbaar is.



T-Mobile start 5 november met 4G Apple Watch via multisim

Met de nieuwe Multisim kun je het telefoonnummer van je T-Mobile-abonnement op de iPhone ook gebruiken voor een Apple Watch + Cellular-model. Je kunt daarmee 4G op de Apple Watch gebruiken, waarmee je ook online bent als je je iPhone thuis laat. T-Mobile zegt dat de Multisim vanaf 29 oktober te bestellen is, samen met het 4G model van de Apple Watch 4G. Dat betekent dat T-Mobile ook zelf de Apple Watch gaat verkopen. Exacte prijzen van de 4G Apple Watch zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk is het model beschikbaar vanaf €529,-.

T-Mobile zegt de eerste telecomprovider in Nederland te zijn die deze functie aan gaat bieden. Eerder zei KPN het al te gaan ondersteunen, maar het is nog altijd onduidelijk wanneer de provider daarmee start. Vodafone lijkt vooralsnog geen plannen op korte termijn te hebben.

Bekijk ook FAQ Apple Watch 4G: antwoorden op al je veelgestelde vragen over de Apple Watch met Cellular Heb je vragen over de Apple Watch 4G? Wil je weten wat het kost en waar het beschikbaar is? Ook geven we in deze Apple Watch 4G FAQ antwoorden op vragen als "Wat heb ik aan een Apple Watch Cellular?" en "Bij welke provider werkt de 4G Apple Watch?".

De extra Multisim-optie voor gebruik van 4G op de Apple Watch, kost bij T-Mobile €5,- per maand. Dit komt dus bovenop de prijs die je al voor je T-Mobile abonnement betaalt. De Multisim is een add-on voor klanten met een Go-abonnement. Als je al een eerdere generatie van een 4G Apple Watch hebt, kun je voor €5,- per maand los de Multisim-aanvulling kopen. De combinatie 4G Apple Watch Series 7 met Multisim is vanaf 29 oktober te bestellen. Of T-Mobile zowel de aluminium als de roestvrij stalen en titanium versie gaat verkopen, is ook nog niet duidelijk.

De losse multisim add-on voor gebruikers die al een 4G Apple Watch hebben, is vanaf 5 november te bestellen. Op 5 november gaat de functie ook live en is het daadwerkelijk te gebruiken. Je hebt wel de nieuwste updates van iOS en watchOS nodig. Vermoedelijk gaat het om iOS 15.1 en watchOS 8.1, die vanaf aanstaande maandag beschikbaar zijn.

29 oktober: Pre-order Apple Watch Series 7 Cellular + multisim

5 november: bestellingen losse multisim (voor als je al Apple Watch Cellular hebt)

5 november: 4G Apple Watch bij T-Mobile te gebruiken

Bestellingen starten 29 oktober om 18:00

T-Mobile zegt dat de pre-orders voor de Apple Watch Series 7 op vrijdag 29 oktober starten om 18:00 Nederlandse tijd. Of T-Mobile ook de Apple Watch SE met Cellular gaat verkopen, is niet helemaal duidelijk.

Waarschijnlijk start Apple ook op 29 oktober met de verkoop van de 4G Apple Watch in haar eigen online Apple Store. Lees ook ons artikel over de voordelen van een 4G Apple Watch. Heb je nog vragen, check dan ook onze FAQ over de 4G Apple Watch.