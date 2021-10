Apple hoeft zich als marktleider weinig zorgen te maken over de Apple Watch: dit is de bestverkochte smartwatch en het is eenvoudig om de gebruikers tevreden te houden door ‘m elk jaar weer iets beter te maken. De Apple Watch Series 7 is een typisch voorbeeld daarvan. Geen radicaal nieuw design of spectaculaire nieuwe functies, maar wel een hoop verbeteringen als je van een ouder model komt. Je krijgt een groter en helderder scherm, hebt minder kans op glasbreuk en kunt sneller opladen. Uiteraard is dit de beste Apple Watch tot nu toe, maar of het voor jou zin heeft om te upgraden is afhankelijk van je huidige model en van je verwachtingen.

In deze review van de Apple Watch Series 7 delen we onze ervaringen met dit nieuwste model.

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny) en Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De geteste modellen zijn een groene 45mm Apple Watch Series 7 met sportbandje en een 45mm Apple Watch Series 7 inktblauw met sportbandje. Eén van deze testdevices is een tijdelijk leenexemplaar van Apple, de andere is zelf gekocht.

Introductie: dit is er nieuw

Wat deze nieuwe Apple Watch echt anders maakt? Dit zijn de vijf belangrijkste punten:

Grotere kastmaat 41mm en 45mm (maar oude bandjes passen nog steeds)

20% groter scherm, dat in de hoeken ombuigt

33% sneller laden dankzij nieuwe oplaadpuck met usb-c

Robuuster: het glas is breukbestendiger en dikker, IP6X stofdicht en 5 ATM waterdicht tot 50 meter

Vijf nieuwe kleuren: Sterrenlicht, Inktblauw/Middernacht, groen, rood en blauw

En misschien wel het belangrijkste voor ons in Nederland: de 4G-variant komt eraan en het wordt eindelijk mogelijk om de eSIM in de Apple Watch te gebruiken. Deze modellen zijn technisch verder hetzelfde als de Series 7 die we hieronder bespreken. Het enige verschil is dat er een eigen dataverbinding op zit, zodat je ook zonder iPhone de deur uit kunt en dan nog steeds kunt blijven bellen en internetten.



Om het groen van de Apple Watch nog meer te benadrukken kun je de nieuwe, groene wijzerplaat instellen. Ook te gebruiken in andere kleuren.

Apple Watch Series 7 design

Kastformaten 41mm en 45mm

Keuze uit 5 kleuren aluminium

5ATM waterproof tot 50 meter

Bestaande Apple Watch-bandjes passen

Stofbestendig met rating IP6X

Breukbestendiger, maar aluminium modellen nog steeds niet met saffierglas

Kleuren: keuze genoeg

Vorig jaar schreven we in onze Apple Watch Series 6 review nog dat de smartwatch kleurrijker was dan ooit. Ook dit jaar kun je weer kiezen uit twee sprekende kleuren (rood en blauw), maar veel mensen kunnen inmiddels uit ervaring vertellen dat die felle kleuren helemaal niet zo handig zijn. Het is wat lastiger om ze te combineren met horlogebandjes.

Blauw is dit jaar iets lichter van kleur geworden en is daardoor wat ons betreft de minst handige kleur om te combineren. PRODUCT(RED) neigde vorig jaar naar oranjerood en is nu puur rood, iets wat ons beter bevalt, maar je moet nog steeds oppassen met de keuze van bandjes. Het is vaak praktischer om een neutrale horlogekast te kiezen en de felle kleuraccenten over te laten aan de horlogebandjes.



De groene Apple Watch op een zwarte ondergrond. In combinatie met zwart is het subtiele verschil goed te zien. Meestal lijkt het horloge vrijwel zwart.

Gelukkig bieden de drie andere kleuren genoeg combinatiemogelijkheden. We hebben de afgelopen tijd het groene en het inktblauwe exemplaar getest, die beide zo donker zijn dat ze bij lamplicht vrijwel zwart zijn. Groen doet denken aan het middernachtgroen van de iPhone 11 Pro, terwijl inktblauw een heel donkere kleur zwartblauw is. Apple zet je qua naamgeving hiermee wat op het verkeerde been, want dezelfde kleur is ook als Middernacht in het assortiment te vinden. Koop je de iPhone 13 in Middernacht erbij, dan heb je een mooi bij elkaar passende set. Een groene iPhone 13 is er helaas niet.

Het vertrouwde zilver en spacegrijs/grafiet/zwart zit dit jaar niet meer in het assortiment. Wel is er de nieuwe champagnekleur Sterrenlicht. Sterrenlicht vonden we (in ieder geval in de winkel) nog het minst goed te combineren. De combinatie met bijvoorbeeld de zilverkleurige Milanese loop vonden we niet zo geslaagd. Het is jammer dat Apple voor de Nike-versies niet gewoon zilver en spacegrijs had gedaan. Verder kun je vanaf 29 oktober in Nederland de 4G Apple Watch bestellen, ook in roestvrij staal. Deze komt wel in zilver en spacegrijs, maar is wel weer honderden euro’s duurder. De titanium versie komt vooralsnog niet in Nederland beschikbaar.



Middernacht Apple Watch Series 7 (rechts) vs spacegrijze Apple Watch

Grotere horlogekast

Wat het design betreft lijkt de Apple Watch Series 7 sterk op zijn voorganger. Het scheelt 1 millimeter, iets wat je op het oog niet ziet. Paste de 44mm goed bij jouw polsomvang, dan staat de 45mm ook nog steeds goed. Er komt misschien ooit een omslagpunt waarbij mensen met een gemiddelde polsomvang zouden willen overstappen naar het kleinere model, maar zover is het nog niet.

Wat wel meteen opvalt, is dat het scherm iets verder doorloopt naar de randen en zelfs een beetje vanaf de zijkant af te lezen is. Apple heeft er een speciale wijzerplaat voor gemaakt, die vooral bedoeld lijkt om het ‘randgebeuren’ van het scherm te benadrukken, maar verder geen praktisch nut heeft. De langgerekte cijfers zijn maar moeilijk af te lezen. Daarnaast is er nog een Modular Duo-wijzerplaat, die eveneens alleen op de Series 7 beschikbaar is.



De Apple Watch Series 6 in zilver naast een Apple Watch Series 7. Het scherm bij het nieuwe model is iets groter, maar het verschil is nou ook weer niet schokkend.

Tegelijk zijn ook veel dingen hetzelfde gebleven en dat vinden we eigenlijk prima. De Digital Crown en zijknop zitten nog steeds op dezelfde plek en de bolle achterkant met hartslagmeter zijn ook hetzelfde gebleven. Het meest blij zijn we met het feit dat de horlogebandjes hetzelfde zijn gebleven. Je kunt nog steeds je favoriete bandjes uit 2015 gebruiken. Apple heeft ooit gekozen voor een bepaalde methode van bevestiging en dat bevalt goed. Wat ons betreft hoeft er niets aan te veranderen – en qua kleuren en materialen is er keuze genoeg.

Uiteraard kun je ook dit jaar weer kiezen voor Nike+ en (in het buitenland) de Hermès-varianten. Al met al is er behoorlijk wat keuze, zodat je je Apple Watch helemaal persoonlijk kunt maken.



Dezelfde aansluiting voor horlogebandjes en in feite ook grotendeels hetzelfde design voor de kast. Bestaande bandjes passen dan ook moeiteloos.

Robuuster

Een bouwvakkershorloge is het nog steeds niet, maar Apple heeft de Series 7 wel steviger gemaakt. Het glas is dikker en breukbestendiger, zodat je na een val van je fiets niet meteen met schermbreuk zit. Wil je echter saffierglas, dan zul je nog steeds de duurdere modellen van staal en titanium moeten aanschaffen.

Deze Apple Watch heeft een IP6X rating gekregen en is daarmee stofbestendiger. Het is de eerste keer dat Apple dit officieel heeft laten meten en er een rating op mag plakken. Daarnaast kan de Apple Watch een duik in het water tot een diepte van 50 meter overleven.

Scherm van de Apple Watch Series 7

LTPO OLED-scherm

Scherm 20% groter dan Series 4 t/m 6 en 50% groter dan Series 3

Schermen zijn 0,15 inch groter geworden

Schermrand is 1,7mm

Volgens Apple 40% minder rand rondom het scherm

Always-on is 70% helderder Series 6

Bij dit nieuwe model draait alles om het grotere scherm. Dat is in feite ook de grootste verbetering en de belangrijkste reden om te upgraden. Of je dat merkt is heel sterk afhankelijk van je huidige model. Leg je de Series 6 en de Series 7 naast elkaar, dan zie je wel dat er iets meer schermruimte is. Vooral bij gebruik van de rekenmachine of het intikken van je pincode valt op dat de knoppen groter zijn.

In het dagelijks gebruik is het een heel ander verhaal. Na een paar dagen merk je niet meer dat je een groter scherm hebt. Dit zal voor sommige mensen reden zijn om zich af te vragen of een upgrade nou eigenlijk wel nodig was. Het verschil is echt marginaal en als je tevreden bent met je huidige Series 5 of Series 6 raden we aan om niet haastig te upgraden. Apple heeft er vooral voor gekozen om de tekst en knoppen in watchOS groter te maken. Alles is daardoor wat beter af te lezen. Maar we hadden liever gezien dat Apple meer zou doen met het grotere scherm. Want afgezien van de nieuwe wijzerplaten (en het nieuwe toetsenbord, maar daarover verderop meer), biedt het grotere display geen extra mogelijkheden. We hadden nooit problemen met het aflezen van het scherm van de Apple Watch, dus wat ons betreft heeft Apple vooral een niet-bestaand probleem opgelost.

Om dit wat meer in context te plaatsen: hieronder zie je de schermgrootte van de verschillende generaties:

Series 0/1/2/3:

38mm: 1,33-inch (272 x 340 pixels)

40mm: 1,53-inch (312 x 390 pixels)

Series 4/5/6/SE:

40mm: 1,54-inch (324 x 394 pixels)

44mm: 1,75-inch (368 x 448 pixels)

Series 7:

41mm: 1,69-inch (352 x 430 pixels)

45mm: 1,90-inch (396 x 484 pixels)

We zijn ook na ongeveer een week gebruik teruggegaan naar de Apple Watch Series 4, om te kijken in hoeverre je nu echt wat merkt van het grotere scherm van de Apple Watch Series 7. Het display van de Apple Watch Series 4 voelt inderdaad wat kleiner, maar het is echt geen verschil van dag en nacht. Je denkt niet: “Hoe heb ik daar al die jaren mee kunnen rondlopen?”. Dat gevoel kregen we destijds bij de Apple Watch Series 3 na de overstap naar de Series 4 wél.

Bekijk ook Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 7: 6 redenen waarom het een upgrade waard is Twijfel je of je moet upgraden vanaf een Apple Watch Series 4 naar een Apple Watch Series 7? We geven je zes redenen waarom het een upgrade waard is, maar ook waarom je misschien beter kunt wachten.

De 70% verbeterde helderheid van het scherm geldt alleen voor always-on, dus wanneer het scherm gedimd is, en alleen binnenshuis. Het zorgt ervoor dat je beter het scherm kunt aflezen, zonder je arm op te tillen. De helderheid van always-on kun je helaas niet aanpassen: het staat aan of uit. Wil je weer terug naar de extra gedimde variant dan zul je de Series 5 of Series 6 om je pols moeten doen. De schermtechnologie is nog steeds LTPO OLED met Retina-resolutie en de pixeldichtheid is ook hetzelfde gebleven. Wel zijn er meer pixels, omdat het scherm groter is geworden.



Gelukkig passen de vrij prijzige gevlochten Sololoops ook nog steeds. Deze in groen was vorig seizoen verkrijgbaar en alleen bij Apple.

Hoe het gelukt is om het scherm groter te maken, zonder dat de behuizing als een baksteen aanvoelt? Apple heeft daarvoor een bekende truc gebruikt: door simpelweg de randen smaller te maken. Er past daardoor meer informatie op het scherm, vooral tekst. Het punt is alleen dat maar weinig mensen lange teksten op de Apple Watch lezen. Vaak zijn het toch korte notificaties, tweets en berichtjes die normaal ook wel op het scherm pasten. En doordat Apple alle knoppen op de Apple Watch Series 7 groter gemaakt heeft, past er niet per se veel op het scherm zonder te hoeven scrollen. Alleen bij langere tekstberichten hoef je iets minder ver te scrollen.

Had je de Apple Watch Series 3 of ouder, dan voelt het scherm nu opeens heel groot aan en vult het je complete pols. Wat ons betreft zijn dit ook de mensen die het meest aan het grotere scherm hebben. De Apple Watch Series 3 zit nog steeds in het assortiment bij Apple, maar deze nieuwe Apple Watch Series 7 laat zien dat het zoveel mooier en groter kan. Het voelt daarom meer alsof Apple de laatste eigenaren van het oude design over de streep wil trekken om te kiezen voor het grotere display.

Hardware van de Apple Watch Series 7

Dezelfde CPU-prestaties als de Apple Watch Series 6

Enkele vernieuwde componenten vanwege het grotere scherm

Dezelfde gezondheidsensoren en -functies als op de Apple Watch Series 6

Hartslagmeter, ECG, bloedzuurstof meten

Kompas en always-on hoogtemeter

U1-chip, net als in Apple Watch Series 6

Wat hardware betreft kunnen we kort zijn: er is niets gewijzigd aan de sensoren, batterijduur en andere hardware. Apple heeft er een nieuwere S7 SiP (System in Package) in gestopt, maar die bevat dezelfde S6-chip van vorig jaar, aangevuld met wat vernieuwde componenten om bijvoorbeeld het scherm aan te sturen. Nieuwe functies levert het niet op.



Vrijwel elke wijzerplaat kun je in Klaver/Clover-variant instellen.

De sensoren zijn verder hetzelfde: een hartslagmeter, always-on hoogtemeter, kompas, ECG, bloedzuurstof, valdetectie, GPS, Bluetooth, wifi, U1-chip. De belangrijkste functies zitten ook op de Apple Watch SE, waarmee je wat ons betreft 95% van de gebruikerservaring kan afdekken. De extra’s die je op de topmodellen vindt hebben vooral te maken met gezondheid en uit ervaring weten we dat je gezondheidsfuncties zoals ECG en de bloedsaturatiemeter maar heel weinig gebruikt. Het is alleen essentieel als je alles van je gezondheid wil meten.

Heb je gezondheidsproblemen of wil je meer gemoedsrust, dan kunnen dergelijke functies wel nuttig zijn. De Apple Watch Series 7 kost €130 extra en daarmee heb je de zekerheid dat je echt alles hebt. Wil je precies weten wat de verschillen tussen de Apple Watch Series 7 en de Apple Watch SE zijn? Lees dan onze vergelijking.

Bekijk ook Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE: welke past beter bij jou? De 5 belangrijkste verschillen Twijfel je tussen de Apple Watch Series 7 en de Apple Watch SE? We kijken naar de verschillen tussen de nieuwe Apple Watch Series 7 en de Apple Watch SE van 2020 en je leest ook wat de overeenkomsten zijn.

De U1-chip voor Ultra Wideband zat ook al in de Apple Watch Series 6 en kan in de toekomst nog van pas komen om spullen te lokaliseren, maar heeft nu nog weinig toegevoegde waarde. Je zou hiermee op termijn je autosleutels en huissleutels kunnen vervangen door je Apple Watch.

Batterij van de Apple Watch Series 7

33% sneller opladen

Vernieuwde usb-c-oplaadkabel met aluminium puck meegeleverd

Batterijduur 18 uur

Waarschijnlijk dezelfde 304 mAh batterij als vorig jaar

Je kunt de Apple Watch nu 33% sneller opladen, dankzij de nieuwe oplaadpuck met usb-c-aansluiting. Je kunt in 30 minuten van 0% naar 50% opladen en in 45 minuten van 0% naar 80%. In een uur is je Apple Watch bijna volledig vol. We hebben dit gemeten en het klopt inderdaad. Ter vergelijking: eerdere modellen zitten na een uur laden op ongeveer 60%.

Je kunt ook 8 minuten opladen om 8 uur slaaptracking te doen. Dat is een geruststellende gedachte, maar er zullen weinig mensen zijn die wachten tot de accu op 0% staat. Vaak zul je tussendoor even snel bijladen en je zult daar een routine voor moeten aanleren, bijvoorbeeld door ‘s ochtends tijdens het douchen, tandenpoetsen en aankleden de Apple Watch op de lader te leggen. Tijdens het ontbijten is ook een prima moment om je Watch op te laden – als je ‘m maar niet vergeet als je de deur uit gaat.

Gelukkig hadden we nog een 20 Watt usb-c-lader liggen, anders moet je er eentje aanschaffen (waarmee je dan ook meteen je iPhone sneller kunt opladen). Snelladen heeft alleen zin voor mensen die hun Apple Watch ‘s nachts in bed willen dragen. Voor alle anderen is het prima om je Apple Watch ‘s nachts op een trage lader te leggen.



Ik was bang dat de 45mm misschien wat fors zou zijn om mijn (vrouwen)pols, maar in feite oogt het niet veel groter dan de Series 4 t/m 6.

Snelladen geldt overigens alleen voor de Apple Watch Series 7 en alleen als je de meegeleverde snellader met de juiste adapter gebruikt. Het heeft dus geen zin om voor €35 de magnetische snellader met usb-c te kopen als je een Series 6 of eerder is hebt. Mooi meegenomen is het feit dat de oplaadpuck nu van aluminium is gemaakt, waardoor het iets luxer oogt. Qi-laders worden nog steeds niet ondersteund, dus je zit vast aan de speciale oplaadpuck en die zijn prijzig als je er eentje verwerkt in een dock wilt hebben.

De batterijduur is met 18 uur hetzelfde gebleven. We merkten tijdens het gebruik dan ook geen verbetering op dit punt. Het is nog steeds aan te raden om je Apple Watch eenmaal per dag of ‘s nachts op te laden, zeker als je gewend bent om te sporten of lange wandelingen maakt. Je weet dan in ieder geval zeker dat je het einde van de dag haalt.

Software op de Apple Watch Series 7

Twee nieuwe wijzerplaten

Standaard met watchOS 8

QuickPath QWERTY-toetsenbord

Opties voor grotere letters

Een van de grootste vernieuwingen dankzij het grotere scherm is dat er nu een QWERTY-schermtoetsenbordje is. Daar heb je in het Nederlands helemaal niets aan, want het werkt alleen in het Engels en Chinees. Probeer je toch te typen, dan maakt de autocorrectie er Engelse woorden van. Je moet dan dus telkens de autocorrectie wegtikken of worden corrigeren via de Digital Crown. Het werkt daardoor simpelweg niet handig in het Nederlands, helemaal niet als je wil vegen om woorden te maken.

Afgaande op eerdere ervaringen met Nederlandse toetsenbordfuncties kan het wel een paar jaar duren voordat we er gebruik van kunnen maken. Het feit dat Duits en Frans óók niet worden ondersteund voorspelt weinig goeds. In het Engels werkte het typen prima, zowel bij het aantikken van de letters als bij het swipen. Of het echt nodig is? Daar hebben we onze twijfels over. Als je onder de douche staat en snel een berichtje wilt doorgeven kun je beter dicteren, want dat werkt zowel in het Engels als in het Nederlands goed. Er zijn echter situaties waar dicteren niet handig is, bijvoorbeeld in de trein of als je iets persoonlijks te melden hebt.

Bekijk ook Apple Watch Series 7 heeft een volledig toetsenbord, maar werkt niet in het Nederlands Dankzij het grotere scherm van de Apple Watch Series 7 is het Apple gelukt om een compleet toetsenbord toe te voegen. Maar de grote vraag is: werkt het ook in het Nederlands? Wij hebben het antwoord voor je.

Apple levert twee speciale wijzerplaten mee, Contour en Modular Duo, die beide profiteren van het grotere scherm. Het effect van Contour is leuk, maar wat mij betreft is het geen reden om te upgraden. Modular Duo is erg nuttig, omdat je twee grotere complicaties op elkaar kunt stapelen, met daarboven het tijdstip en een kleine complicatie voor bijvoorbeeld workouts.

Op de Series 7 vind je ook nieuwe lettergroottes, zodat je extra grote teksten op het scherm kunt lezen. Voor mensen die moeilijk kunnen lezen is het mooi meegenomen, maar voor ons voegde het niet zoveel toe. Datzelfde geldt als je kleinere letters instelt, zodat er meer tekst op het scherm past. Het kan soms handig zijn, maar het verandert niet de manier waarop je de Apple Watch gebruikt, omdat je nog steeds geen lange teksten erop gaat lezen.

Bijna alle nieuwe functies die je in watchOS 8 vindt krijg je ook op de eerdere modellen die te updaten zijn, dus vanaf de Apple Watch Series 3. Onze favoriete watchOS 8-functies lees je in een apart artikel, waaronder meerdere timers, nieuwe workouts en automatische fietsdetectie.

Bekijk ook Round-up: Onze 13 favoriete functies in watchOS 8 Liefhebbers van de Apple Watch kunnen met watchOS 8 weer profiteren van een aantal handige verbeteringen. We hebben de beste watchOS 8 functies voor je op een rijtje gezet.

We hadden graag gezien dat Apple nog wat meer aan de slaapfuncties had gesleuteld. Horloges van Fitbit en Samsung kunnen op basis van je hartslag en andere metingen laten zien in welke slaapzone je je bevond en je een slaapscore toewijzen. Apple biedt dat niet: je ziet alleen hoeveel uren je hebt geslapen. Eén nieuwe functie hebben we toch nog kunnen ontdekken: de ademhalingsfrequentie tijdens het slapen, maar dat krijg je ook op eerdere modellen. Jammer is dat je (handmatig of automatisch) moet zorgen dat de Slaap-focusmodus actief is, want anders wordt je slaapgedrag niet gemeten.

Voor wie is de Apple Watch Series 7?

We hebben het al eerder laten doorschemeren: de Apple Watch Series 7 is minder interessant als je nu een Series 5 of Series 6 hebt. Voor mensen die voor het eerst een Apple Watch kopen is het wel een interessante aankoop, want je hebt hiermee de allernieuwste en meest complete smartwatch waar je nog lang plezier van zult hebben. Ook voor mensen met een Series 3 of ouder zijn er genoeg redenen om over te stappen. Je loopt waarschijnlijk al een jaartje of vier met je huidige smartwatch rond en de batterij zal inmiddels aardig versleten zijn. Bovendien merk je bij de Series 3 écht iets van het 50% grotere scherm.

Bij de Apple Watch Series 4 vinden we het lastiger om een advies te geven. In principe pak je drie belangrijke verbeteringen mee: het always-on display, de saturatiemeter en het grotere scherm. Dat kan voor jou een belangrijke reden zijn om te upgraden, maar wij vonden het verschil met de Apple Watch Series 4 toch wat klein. In je hoofd ben je misschien wel toe aan een upgrade, maar tegelijk weet je ook dat de Apple Watch Series 8 volgend jaar misschien wel nóg meer verbeteringen brengt, zoals een nieuw design. Wie het beste wil wat er op dit moment te koop is maakt de sprong naar de Apple Watch Series 7 en wie het liefste het nieuwste van het nieuwste heeft, kan beter nog even een jaartje wachten.

Hieronder hebben we het nog eens samengevat. Als je je ergert aan je huidige Apple Watch omdat er iets ontbreekt, moet je vooral upgraden. Maar anders is dit ons advies:

Series 3 en ouder: Het is tijd om te upgraden, omdat watchOS 8 traag is op jouw horloge of niet eens erop geïnstalleerd kan worden. Je gaat er op zoveel punten op vooruit, dat het zonde is om nog langer aan te modderen.

Series 4: Als je smartwatch nog in goede staat is en je geen behoefte hebt aan always-on kun je nog prima een jaartje wachten. watchOS 8 draait hier prima op. Is de batterij versleten en het scherm kapot, dan raden we aan om over te stappen.

Series 5: Dit model heeft al een always-on scherm en kompas, maar voegde verder niet zoveel toe. Je hoeft nog niet te upgraden, tenzij je de bloedzuurstofmeter wilt of de fietsdetectie voor workouts.

Series 6: Voor veel mensen is het onzin om elk jaar te upgraden. Alleen doen als je heel veel e-mail en andere teksten op je horloge leest.

Apple Watch SE: Heeft geen always-on scherm, maar als je dit niet nodig hebt, kun je hier ook nog wel een jaartje mee vooruit.

Score 8.2 Apple Watch Series 7 Vanaf €429 Voordelen + "De beste Apple Watch van dit moment"

Groter scherm met grotere knoppen

Sneller opladen met luxer ogende oplaadpuck

Valbestendiger glas, stofbestendiger behuizing Nadelen – Grotere schermformaat valt na een paar dagen niet meer op

Geen extra slaapfuncties toegevoegd

Snelladen werkt alleen met de juiste adapter

Nog steeds niet geschikt voor Qi-laders

Conclusie Apple Watch Series 7 review

We zijn onder de indruk van de Apple Watch Series 7: dit is echt weer de beste Apple Watch die tot nu toe is gemaakt en op allerlei punten is het nét weer even beter gemaakt. Maar de upgrade is vooral interessant voor mensen die de Apple Watch Series 3 of misschien de Apple Watch Series 4 hebben. Voor mensen met een nieuwere Apple Watch valt er niet zoveel winst te behalen en het iets grotere scherm zal je al na een paar dagen niet meer opvallen.

Er zijn natuurlijk mensen die elk jaar een nieuw model kopen, maar de meeste mensen die de afgelopen jaren de Apple Watch Series 5 of Series 6 hebben gekocht zullen nog geen behoefte hebben om nu alweer over te stappen. Op die doelgroep richt Apple zich dan ook niet.

De Apple Watch Series 7 is een prima aankoop voor wie nu een nieuwe Apple Watch nodig heeft of voor de eerste keer eentje aanschaft. Heb je de extra gezondheidsfuncties niet nodig, dan zou je ook de Apple Watch SE kunnen nemen. Ook dat vinden we in 2021 nog steeds een prima keuze.

Naar de concurrentie kijken heeft overigens weinig zin. De Apple Watch is de beste smartwatch die je kunt krijgen, zeker als Apple-gebruiker. Er is qua gebruiksgemak en mogelijkheden niets wat in de buurt komt.

Twijfel je nog wat je moet kiezen? Lees dan onze vergelijkingen:



Voor liefhebbers van groen is de kleur misschien niet uitgesproken groen genoeg. Gelukkig verkoopt Apple bijpassende accessoires in de kleur Klaver/Clover. Dezelfde kleur als het bandje dat je er standaard bij krijgt.

Apple Watch Series 7 kopen

Nederlandse adviesprijzen Apple Watch Series 7:

Bekijk bij andere winkels:

Apple Watch Series 7 in 41mm

Apple Watch Series 7 in 45mm