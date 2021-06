Apple heeft een nieuw opstel uitgebracht, waarin het bedrijf uitlegt wat het belang is van de officiële App Store en waarom sideloading slecht is voor de veiligheid van gebruikers. Apple ligt al een tijdje onder vuur vanwege de mogelijke machtspositie.

Al een paar jaar ligt Apple onder vuur bij toezichthouders en andere instanties en bedrijven. Veel partijen vinden dat Apple misbruik maakt van haar machtspositie, onder andere met de App Store. Appmakers zijn verplicht om hun apps uit te brengen via de App Store moeten zich daarbij houden aan de regels die Apple opgesteld heeft. Tegelijkertijd kan Apple zichzelf een betere positie geven, zo vinden bijvoorbeeld Spotify en Facebook, doordat Apple’s eigen apps standaard geïnstalleerd zijn. Europa heeft uit onderzoek al geconcludeerd dat Apple de Europese concurrentieregels overtreedt, al zijn de gevolgen van die conclusie nog niet duidelijk. Ter verdediging heeft Apple nu een verslag uitgebracht, waarin beargumenteerd wordt waarom de App Store wel een veilige plek is en waarom alternatieve stores een slecht idee zijn.



Apple: ‘Alternatieve app stores en sideloading slecht voor veiligheid’

Apple’s verslag heet Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps en draait vooral om de argumenten waarom de App Store volgens Apple de meest veilige plek is. Apple zegt bijvoorbeeld dat Android-devices vijftien keer meer getroffen worden door malafide apps dan iPhones. De belangrijkste reden daarvoor is dat apps ook buiten de officiële stores gedownload kunnen worden, met als gevolg dat gebruikers een grotere kans lopen op frauduleuze, kwetsbare en privacy-onvriendelijke apps. Apple baseert deze uitspraken op meerdere onderzoeken, onder andere van de European Union Agency for Cybersecurity en de U.S. Department of Homeland Security Report.

Apple geeft ook voorbeelden uit de praktijk waarom sideloaden van apps een gevaar kan zijn voor de veiligheid van gebruikers. Een kind wil bijvoorbeeld graag een spelletje op haar iPad, spelen omdat daar op school veel over gepraat wordt. Maar de app is alleen via een onofficiële app store te downloaden. Doordat de functies voor ouderlijk toezicht voor dergelijke apps niet werken, kan het kind aankopen doen die niet door de vader goedgekeurd zijn. Bovendien kan een dergelijke app gerichte advertenties bevatten, met links naar websites buiten de game. Bij apps voor kinderen die via de officiële App Store te downloaden zijn, is dit verboden.

Een ander gevaar die Apple ter illustratie voorlegt, is dat je ongemerkt een nepversie van een app kan downloaden, omdat je vanuit een ogenschijnlijk legale website doorverwezen kan worden naar een third-party app store. Deze app kan bijvoorbeeld dreigen dat al je foto’s verwijderd worden, tenzij je een groot bedrag betaalt.

‘Grotere dreiging dan op de Mac’

Op de Mac is het wel mogelijk om apps buiten de App Store om te downloaden. Apple gaf eerder al aan dat de Mac een onacceptabel malwareprobleem heeft. In het verslag gebruikt Apple de Mac opnieuw als voorbeeld waarom sideloading op de Mac wel toegestaan is en op de iPhone niet. De iPhone is veel populairder en miljoenen mensen maken er dagelijks gebruik van. Denk aan bankzaken regelen, maar ook je gezondheidsdata beheren en voor het maken van foto’s van familieleden. Het grote aantal iPhone-gebruikers zou een aantrekkelijk doelwit kunnen zijn voor malafide apps als sideloading mogelijk is. Daardoor is dit op de iPhone en iPad een grotere bedreiging dan op de Mac.

Apple geeft ook nog wat cijfers van de maatregelen die ze in 2020 genomen hebben om te zorgen voor een veilige App Store. Zo beoordeelt Apple elke week 100.000 nieuwe apps door een team van meer dan 500 experts. Apple heeft al 1 miljoen problematische nieuwe apps geweigerd of verwijderd. Het gaat onder andere om bijna 200.000 scamapps en copycats en meer dan 200.000 apps die de privacyregels overtreden. Dergelijke scamapps worden ook wel fleeceware genoemd.

Als je meer wil lezen over Apple’s verdediging over de App Store, vind je hier het volledige verslag met alle bijbehorende onderzoeken.

Ook veel kritiek op App Store

Toch is er ook nog altijd veel kritiek op de regels van de App Store, ook van ontwikkelaars. De regels zijn niet altijd gelijk voor externe ontwikkelaars en voor Apple en tegelijkertijd duiken er ook nog vaak scamapps op die met dure in-app aankopen gebruikers proberen te misleiden. Bovendien staan er veel misleidende vijf sterren-boordelingen bij dergelijke scamapps en doen de reviewers van Apple lang niet altijd goed hun werk. We schreven eerder ook al een opinie waarom de App Store geen veilige plek is.