Apple lijkt de komende tijd meer in te gaan zetten op games. Sinds 2019 heeft het bedrijf natuurlijk al Apple Arcade, maar volgens geruchten krijgt iOS 19 ook een aparte Gaming-app. En in het verleden zijn er al langer geruchten geweest dat Apple meer met games wil doen, al is dat nooit echt van de grond gekomen. Daar komt misschien wel verandering in, nu Apple de ontwikkelaar van de populaire game Sneaky Sasquatch overgenomen heeft.

Apple neemt maker Sneaky Sasquatch-game over

Het gaat om de ontwikkelaar RAC7, een Canadese ontwikkelaar bestaande uit slechts twee mensen. Naast de Apple Arcade-exclusieve game Sneaky Sasquatch, hebben ze ook Splitter Critters gemaakt. Deze game won in 2017 nog de Apple Design Award. Het gaat dus om een behoorlijk kleine ontwikkelaar, maar Apple zag er talent genoeg in om de overname in gang te zetten.

Tegenover Digital Trends bevestigt een woordvoerder de overname. “We houden van Sneaky Sasquatch en zijn verheugd dat het 2-koppige RAC7-team zich bij Apple gevoegd heeft om hun werk bij ons voort te zetten”, zo zegt Apple in een reactie. De ontwikkelaars blijven dus games maken, maar wel exclusief voor Apple. Apple zegt met andere ontwikkelaars samen te blijven werken voor games op Apple Arcade. Het betekent dus niet dat Apple nu alleen nog met de makers van RAC7 gaat samenwerken, maar Apple zorgt er zo wel voor dat hun games exclusief bij Apple Arcade blijven.

Wist je overigens dat Apple zelf al vaker games gemaakt heeft? Natuurlijk zijn enkele standaardapps op de Mac zoals Schaken wel bekend, maar voor de iPhone bracht Apple in de begindagen ook zijn eigen Texas Hold’em-game uit. In 2019 werd de game weer teruggebracht en is op dit moment nog altijd de enige iPhone-game die Apple ooit zelf gemaakt heeft.

Bekijk ook Apple brengt eigen Texas Hold’em-game terug in de App Store Na acht jaar is Apple’s eigen iPhone-game Texas Hold’em weer terug! Apple introduceerde de game in 2008, maar verwijderde de app jaren later weer. Nu is het spelletje teruggekeerd met een volledige nieuwe versie, aangepast voor alle recente iPhones.

Het zou ook goed kunnen dat de ontwikkelaars Apple kunnen helpen bij de nieuwe Gaming-app die Apple met iOS 19 gaat toevoegen aan de iPhone. Volgens bronnen combineert deze app de games uit de App Store met ranglijsten, events, achievements en andere gamegerelateerde zaken in een app.