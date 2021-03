Apple stopt met de grote HomePod

In een verklaring aan TechCrunch maakte Apple duidelijk dat de originele HomePod in de winkel blijft totdat de voorraad op is. Daarna komt er geen nieuw model meer. De afgelopen dagen raakten de voorraden op en liepen de levertijden in Duitsland en Frankrijk op naar meerdere weken. Dat zou twee dingen kunnen betekenen: er komt een nieuw model aan of Apple gaat er helemaal mee stoppen. Dat laatste is nu het geval. Analist Ming-Chi Kuo meldde overigens in december al dat er helemaal geen nieuwe HomePods in ontwikkeling waren.



Apple gaat nu alle inspanningen qua techniek en ontwikkeling richten op de meer succesvolle HomePod mini. Dit model is een verkoopsucces sinds het afgelopen najaar uitkwam. Het biedt een goed geluid, is te gebruiken voor het aansturen van je smart home en kost maar €99. Dat is voor een Apple-product waar je jarenlang plezier van gaat hebben relatief laag. De grote HomePod kreeg echter vaak kritiek omdat hij veel duurder was dan de slimme speakers van concurrerende merken – al was het geluid wel erg goed.

Dit is de officiële verklaring van Apple:

HomePod mini is een hit sinds zijn debuut afgelopen herfst, en biedt klanten verbazingwekkend geluid, een intelligente assistent en smart home-bediening, allemaal voor slechts 99 dollar. We richten onze inspanningen op de HomePod mini. We stoppen met de originele HomePod, die zolang de voorraad strekt verkrijgbaar zal blijven via de Apple Online Store, Apple Retail Stores en erkende Apple resellers. Apple zal HomePod-klanten voorzien van software-updates en service en ondersteuning via Apple Care.

Er komen dus nog wel software-updates aan en je krijgt ook nog ondersteuning.

De HomePod werd in 2018 uitgebracht in een beperkt aantal landen: de Verenigde Staten, Engeland en Australië. In de VS betaalde je er $349 voor. De Europese versie verscheen in de zomer van 2018 en kostte officieel €349, maar je moest er wel voor naar Duitsland of Frankrijk. Deze had als voordeel dat er een Europese stekker aan zat, zodat je geen verloopstekker meer nodig had. Wel moest je nog steeds een talenknobbel hebben, want Siri op de HomePod sprak Engels, Frans en Duits, maar geen Nederlands. Dat is tot op de dag van vandaag het geval. Ook nu nog is de HomePod niet met Nederlandse spraak te bedienen. Het is een van de wensen die we hadden voor een HomePod 2.0, die we vanaf nu beter HomePod mini 2.0 kunnen noemen.

De HomePod werd vaak gezien als een van de beste slimme speakers in z’n klasse, maar had wel wat beperkingen. Zo was Siri vaak minder slim dan de Alexa’s en Google Assistenten van deze wereld en lag de prijs te hoog om je hele huis vol te zetten met HomePods. Terwijl Google marktaandeel won door de Google Nest mini-speaker gratis weg te geven, moest je bij Apple meer dan driehonderd euro betalen. De geluidskwaliteit woog niet op tegen de hogere prijs – iets wat je ook van de huidige AirPods Max zou kunnen zeggen.

Apple verlaagde de prijs uiteindelijk naar €329 en via koopjessites lukte het vaak wel om een buitenlands exemplaar voor €269 op de kop te tikken. Maar het publiek raakte pas echt geïnteresseerd toen Apple eind 2020 de HomePod mini introduceerde. Voor €99 heb je een capabele speaker die meer in lijn is met wat de concurrentie doet. Uiteindelijk was de grote HomePod simpelweg overpriced in de ogen van het publiek.

Wil je nog een grote HomePod kopen? De witte HomePod is in Duitsland per direct leverbaar en de spacegrijze heeft een levertijd van 3-4 weken. In Frankrijk ligt de levertijd iets hoger. Afhalen in de Apple Store kan voor het witte model vandaag al, voor de spacegrijze kun je maar op een beperkt aantal plekken terecht. We raden aan om hiervoor een vriend of familielid in Duitsland in te schakelen en niet onnodig te gaan reizen.