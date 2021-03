De Beats Flex zijn al een tijdje verkrijgbaar, dus het is hoog tijd om ze eens aan een review te onderwerpen. Ze zijn een goedkopere variant van de BeatsX oortjes, zijn voorzien van W1-chip en zijn draadloos. In deze review kijken we of ze een goed alternatief zijn voor de standaard EarPods, die Apple niet meer meelevert. Voor ca. 50 euro heb je kwalitatief goede oordopjes met nekband, die op een aantal punten zijn verbeterd ten opzichte van de BeatsX. Voor muziek luisteren presteren ze niet op alle fronten even goed, maar er zijn genoeg audiotoepassingen te bedenken waarbij ze wel van pas komen.

De Beats Flex hebben een neutraal uiterlijk, maken moeiteloos verbinding met je iPhone en andere apparaten en bieden redelijk goede audiokwaliteit tijdens het bellen. De nekband is flexibel, vandaar de naam Flex. Ze gaan behoorlijk lang mee op een batterijlading. Maar ze hebben ook wat beperkingen.

Review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny met Beats Flex in zwart), met medewerking van Jermaine van Wijhe (@dviate met Beats Flex in grijs). Beide sets Flex-oortjes hebben we zelf aangeschaft.



Beats Flex in het kort

Kleuren: zwart, lichtblauw, geel en lichtgrijs

Processor: Apple W1-chip

Werkt met: Siri

Type: draadloos met nekband, in-ear met rubberen oortips

Oortips: meegeleverd in 4 maten

Batterijduur: 12 uur

Afmetingen: 1,6 x 10,6 x 86cm

Connectiviteit: Bluetooth 5.0 met de profielen Handsfree (HFP), Hoge kwaliteit audio (aptX) en standaard audio (A2DP)

Adviesprijs: €49,95 bij Apple

De Beats Flex zijn momenteel bij diverse winkelketens verkrijgbaar, niet alleen meer via Apple en Beats zelf. Wij kochten ze voor €40 bij Amazon, maar mocht je die aanbieding gemist hebben dan zijn er regelmatig acties te vinden waarbij je iets minder betaalt dan €50. Maar zelfs als je de adviesprijs betaalt heb je nog steeds een erg betaalbare set oortjes.

Voor wie zijn de Beats Flex?

Zelf heb ik de Beats Flex gekocht, omdat ik tegenwoordig veel in huis rondloop en op de meest onverwachte momenten oortjes nodig heb: voor het voeren van een telefoongesprek, het bekijken van een toegestuurd filmpje of die ene keer dat een Clubhouse-gesprek wél interessant lijkt. Ik heb ook een abonnement op Blinkist en luister graag podcasts. Allemaal momenten waarbij je geen topkwaliteit oordopjes nodig hebt die muzikaal 100% zuiver klinken. Omdat je de Beats Flex om je nek kunt hangen en magnetisch aan elkaar kunt vastplakken zijn ze altijd bij de hand. Ik hoef niet meer te zoeken naar mijn AirPods, die altijd ergens anders liggen.

De Beats Flex zijn ook een goedkope optie voor mensen die voorheen Apple’s EarPods gebruikten en niet al te hoge eisen stellen aan audiokwaliteit. Je hebt dan voor €50 best goede oortjes die ook nog draadloos te gebruiken zijn en net als de AirPods makkelijk te koppelen zijn. Het werkt met Siri en je kunt ermee bellen. Veel voor weinig dus.

Er zijn natuurlijk wel een paar grote verschillen met de EarPods. Niet iedereen vindt in-ear prettig zitten en de bediening met de knoppen is bij de Flex ook iets minder intuïtief dan aan het kabeltje van de EarPods. Daar staat tegenover dat je meer bewegingsvrijheid hebt en keuze hebt uit meer kleuren. Apple verkocht ooit EarPods met in-ear oortips, maar is daar sinds de AirPods mee gestopt. Ben je geen fan van in-ears dan kun je de normale EarPods nog steeds kopen, soms zelfs voor een verrassend lage prijs.

Design van de Beats Flex

De Beats Flex worden netjes geleverd in een zwart kartonnen doosje. Binnenin vind je de USB-C-oplader, een snelstartgids en vier oortips in de maten S, M, L en XL. Wat ons betreft heeft het een aantrekkelijke, premium uitstraling. Bij de EarPods kreeg je helemaal niets extra. Aanvankelijk zat er nog een plastic doosje bij, maar ook die verdween.

Eén accessoire hadden we echter graag erbij gezien: een simpel hoesje om ze op te bergen. Zeker omdat de Flex er mooi uitziet wil je het zo mooi mogelijk houden. Beats zou daar bewust voor hebben gekozen, omdat mensen opbergzakjes en extra’s zoals oorvinnen en oorhaken naar eigen zeggen toch vaak niet gebruiken. Dat bespaart weer materiaal en is beter voor het milieu. Een goedkoop opbergzakje uit China is echter ook zó geregeld.

Pluspunt is dat de kabel wat stug is, waardoor het niet snel in de knoop zal raken als hij in je tas slingert. De meeste tijd zal je de Beats Flex echter om je nek dragen. Je klikt dan de magnetische oortjes aan elkaar als je niet aan het luisteren bent. Dit zorgt ervoor dat zelfs in een rollercoaster de oortjes nog om je nek blijven zitten. Aan de kabel zitten twee verdikkingen, aan weerszijden van je hals. De linkerkant bevat de volumeknoppen en een gecombineerde knop voor play/pauze, telefoon en microfoon, terwijl de rechterkant de aan/uitknop bevat. Mocht je twijfelen wat links of rechts is (het product is bijna symmetrisch), dan staan er een L en R gedrukt op de verdikkingen waar je de knoppen vindt.

De Beats Flex hebben hetzelfde uiterlijk als de BeatsX, met twee oortjes die via een nekband zijn verbonden. Onze front-end developer Jermaine, die lange tijd de BeatsX heeft gebruikt, merkte op dat de oortips meteen vanuit de verpakking wat stugger zijn dan die van de X. Ze worden na verloop van tijd wel wat losser, dus vaak gebruiken is het devies. De passieve noise cancelling werkt bij de Flex echter beter. Het is niet meer nodig om het geluid extreem hard te zeggen om gepraat van collega’s buiten te sluiten.

Alle onderdelen zijn gemaakt van plastic, maar het geeft toch geen goedkope indruk. Wij kozen voor stijlvol zwart, maar wie het wat speelser wil kiest voor knalgeel of lichtblauw. Lichtgrijs vinden we de minst spannende kleur.

Beats Flex in gebruik

Ik heb nu enkele dagen doorgebracht met de Beats Flex om mijn nek. Omdat ze zo licht van gewicht zijn merk je er niets van. Door de goede gewichtsverdeling trekken ze niet, als ze in je oren zitten. Ook zijn ze niet zwaar, maar vanwege het in-ear design voel je ze wel zitten. Qua comfort is het goed te doen. De oortips zijn in het begin wat stug, maar dat wordt gaandeweg beter. Sporten met de oortjes in lukt ook. Ze zijn daarbij een stuk comfortabeler dan bekabelde oortjes, omdat ze niet kunnen blijven haken. Ook de kabels kunnen misschien voor sommige mensen wat stug aanvoelen, maar het voorkomt dat ze in de knoop raken en het geeft ook een wat strakker effect als de oortjes om je hals hangen. Geen rommelig, dun kabeltje maar een stevige platte kabel die geen krinkels gaat vertonen.

De Beats Flex hebben geen rating gekregen voor waterbestendigheid en dat is jammer, want bij de meest recente Powerbeats (Pro) is dat wel het geval. Ze kunnen echter prima tegen een regenbuitje en je kunt er ook mee sporten, als je ze maar wel af doet als je na afloop onder de douche gaat. De USB-C-connector is wel waterbestendig en de knoppen zijn zo geconstrueerd dat ze voorkomen dat er vocht kan binnendringen. Voor dagelijks gebruik is dat goed genoeg. We waren toch al niet van plan ermee te gaan zwemmen.

Qua draagcomfort zijn de Beats Flex even wennen. Zoals gezegd zijn de oortips aanvankelijk nog wat stug en er kan ook wat meer druk ontstaan dan bij de AirPods Pro (die speciale eigenschappen hebben om de druk te verminderen). Omdat ik de Flex-oortjes steeds maar voor korte tijd draag, was dat voor mij geen probleem. Ga je langere tijd muziek luisteren, dan kan het na een paar uur wat minder prettig aanvoelen. Maar voor muziek luisteren zou ik persoonlijk andere oortjes gebruiken.

Beats levert vier oortips mee, met verschillend design. Ze zijn allemaal vrij fors uitgevallen, waardoor ik uiteindelijk voor het kleinste model heb gekozen. Wat je mist zijn de oorvleugels van de BeatsX. Mochten ze uit je oren vallen, dan ben je ze in ieder geval niet kwijt en blijven ze om je nek bungelen. De twee verdikkingen in de kabel voegen wat extra gewicht toe en zorgen dat de kabel in je nek blijft liggen en niet gaat ‘dansen’ tijdens het rennen.

Bediening van de Beats Flex

Met de modules aan de kabel heb je meerdere functies tot je beschikking: 1x drukken voor play/pauze, 2x drukken om vooruit te gaan, 3x drukken om achteruit te gaan. Als je wat langer indrukt kun je Siri- en Google Assistent-commando’s geven. De knoppen voelen robuust aan en zijn makkelijk op de tast te vinden. In de linker module vind je ook een microfoon, afgedekt met gaas.

Als AirPods-gebruiker moest ik op een paar punten wennen. Er zit geen oordetectie in, dus de muziek start en stopt niet vanzelf. Het pauzeren van de muziek kun je echter regelen door de oortjes magnetisch tegen elkaar te klikken. Ook zul je de oortjes handmatig moeten inschakelen met de knop op één van de modules. Ze gaan niet automatisch aan.

De microfoon is goed genoeg voor spraak en verstaat ook je Siri-opdrachten in een wat luidere omgeving. Als het koud is en je een dikke sjaal draagt, kan het echter gebeuren dat de microfoon het geluid niet goed kan oppikken.

Audiokwaliteit van de Beats Flex

Laten we er niet omheen draaien: de Beats Flex zijn niet bedoeld voor de die-hard muziekliefhebbers met een absoluut gehoor. Dit zijn meer alledaagse oortjes voor alledaagse taken, zoals een kort filmpje kijken of een voicemail luisteren. Als AirPods Pro-gebruiker was het even wennen om muziek te luisteren met deze oortjes. Het klinkt allemaal erg ‘dun’. Ook voor het kijken van een wat langere film zou ik eerder mijn AirPods pakken, want op ruimtelijke audio hoef je bij de Flex niet te rekenen. Voor een korte comedy waarbij geen explosies en andere geluidseffecten optreden, is het goed genoeg. Voor het luisteren van een podcast is het ook prima.

Toch heeft Beats wel geprobeerd om deze oortjes nog net iets beter te maken. Er zitten nieuwe akoestische drivers in die een nog nauwkeuriger bass en precisie over het hele frequentiespectrum beloven. Maar uiteindelijk zijn ze geschikter om een carnavalshit te luisteren dan genres waarin de zang en instrumenten echt tot hun recht moeten komen. De Flex komen dan ook beter tot hun recht voor andere toepassingen, zoals spraak, interviews en het luisteren van het radiojournaal.

De Flex hebben geen actieve ruisonderdrukking, maar omdat ze je gehoorgang met de rubberen oortips blokkeren, sluit je toch het geluid een beetje buiten. Daarvoor zul je wel de juiste maat moeten kiezen. Je krijgt niet de pasvorm-check zoals bij de AirPods, maar zult dit handmatig moeten doen. Voor Android-gebruikers is er ook een Beats-app, waarmee je de naam kunt wijzigen en de batterijstatus kunt zien, maar die opties vind je in iOS al standaard ingebouwd.

De Beats Flex heeft een W1-chip, de voorganger van de nieuwere en krachtiger H1-chip in de huidige audioproducten, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Je kunt makkelijk koppelen zodra de Flex-oortjes aan je Apple ID zijn gekoppeld. Ook kun je audio delen, door het geluid naar een andere set oordopjes te sturen. Dit moeten dan wel AirPods of Beats zijn. Het supermakkelijk wisselen tussen apparaten, berichten laten voorlezen door Siri en Hé Siri loop je wel mis omdat de W1-chip dit nog niet ondersteunt.

Bellen met de Beats Flex

Beats heeft verbeterde microfoons toegepast voor een betere audiokwaliteit tijdens het bellen en tijdens videocalls. Toch is het niet optimaal. Je hoort vrij veel omgevingsgeluid, omdat Apple blijkbaar minder ruisonderdrukking toepast. Ze zijn daarom geschikter om binnenshuis te gebruiken, als er geen rumoerige huisgenoten in de buurt zijn. Het bereik is ook goed: ik kon naar een lager gelegen verdieping lopen en de audio bleef gewoon doorspelen, zonder stotteren.

Voor buitenshuis bellen als er veel verkeer is, zijn ze minder geschikt. Je stem komt echter wel luid en duidelijk door en je bent goed verstaanbaar. Maar met achtergrondgeluid gaan de Flex minder goed om.

Batterijduur van de Flex

Bij de AirPods ben je gewend om regelmatig even in het doosje te doen. Bij de Flex hoeft dat niet: die kun je 12 uur aan één stuk gebruiken, maar daarna moet je echt wel op zoek naar de (meegeleverde) USB-C-kabel. Ik gebruikte hiervoor de USB-C-kabel van mijn MacBook, die toch altijd in de buurt is. Als je de Flex-dopjes een paar keer per dag gebruikt hoef je maar twee keer per week bij te laden. Staan de oortjes in standby-modus, dan kost dat nauwelijks energie.

Vergeleken met de BeatsX (8 uur) gaat de Flex enorm lang mee. Oortjes van andere merken zitten vaak ook onder de 10 uur, dus op dit punt zijn we dik tevreden. Snellader is ook beschikbaar: na 10 minuten laden kun je weer 1,5 uur luisteren.

Score 7.5 Beats Flex 49,95 Voordelen + Relatief goedkoop voor Apple-oordopjes

W1-chip voor makkelijk koppelen met Apple-producten

Audiokwaliteit goed genoeg voor spraak

Magnetische oortjes, draagt makkelijk om je nek

Kwalitatief goed product, robuust uitgevoerd

Stugge kabel voorkomt in de knoop raken

Goede gewichtsverdeling, oortjes worden niet uit je oren getrokken Nadelen – Geen hoesje meegeleverd

Niet waterbestendig

In-ear voelt minder prettig dan AirPods Pro

Microfoon levert weinig ruisonderdrukking

Matige muziekkwaliteit (zoals verwacht)

Geen oordetectie

Conclusie Beats Flex review: goed genoeg?

Apple noemt de Beats Flex niet voor niets “draadloze oortjes voor de hele dag”. Dat is ook precies hoe ik ze heb gebruikt: als een soort hedendaagse Bluetooth-headset die altijd bij de hand is op moment dat je iets wilt luisteren. Of dat nu een filmpje of een muziekfragment is, maakt niet uit.

Veel mensen zullen deze oortjes vooral om twee redenen kopen: vanwege de lage prijs en omdat ze er goed uitzien. Op beide punten scoren de Beats Flex een 9 uit 10. Je krijgt een behoorlijk complete in-ear met nekband, waarmee je de hele dag rond kunt lopen. De Flex zijn wat mij betreft de €50 zeker waard. Als je nu nog met EarPods rondloopt zou ik ze ook aanraden, omdat je wat vrijer bent in je bewegingen. Ze zien er goed uit, de batterijduur is goed en voor dagelijkse audiotaken laten ze niets te wensen over. Omdat Beats-producten vaak lang op de markt blijven is dit een goede investering en voor een Apple-product zijn ze verrassend goedkoop.

Maar je weet als gebruiker ook dat dit niet de absolute top is wat oordopjes voor het luisteren van muziek betreft. Zoek je draadloze oortjes die wat meer voor muziekliefhebbers zijn bedoeld, bekijk dan eens ons overzicht.

Beats Flex kopen

De Beats Flex zijn verkrijgbaar voor €49,95 bij Apple, maar eigenlijk maakt het niet uit waar je ze koopt omdat bijna alle winkels nog de adviesprijs hanteren. Als je geduld hebt kun je ook wachten tot ze ergens zijn afgeprijsd, zoals wij hebben gedaan.