In Nederland had je jarenlang allerlei ketens die het label Apple Premium Reseller (APR) droegen. De bekendste namen zijn Amac, iCentre en Xando. Nadat in 2017 al alle winkels van iCentre overgenomen werden, is het nu de beurt aan Xando. Het gaat om de drie winkels in Enschede, Zwolle en Nijmegen en de webshop. Xando gaat zich nu richten op de zakelijke markt en educatie.



Per 1 juli 2021 worden de vestigingen van Xando omgezet naar Amac-winkels. Daarmee heeft de bekendste APR van Nederland in totaal 51 vestigingen in heel Nederland. De drie winkels hebben een jaaromzet van zo’n 12 miljoen euro. Voor de medewerkers van de Xando-winkels is er goed nieuws, want die gaan vanaf juli aan de slag voor Amac. Woensdag en donderdag zijn de winkels gesloten om alles om te zetten, zodat de deuren met Amac-logo vanaf vrijdag 2 juli weer open kunnen.

Ook de webshop van Xando wordt overgenomen. Voor klanten verandert er eigenlijk niet zo veel, behalve dat er vanaf 1 juli Amac op de kassabon prijkt. Nadat de winkels weer open zijn, kun je daar ook terecht voor reparatiediensten van Amac Apple Repair Service.

In december 2019 deed Amac een soortgelijke overname. De drie winkels in Limburg van ivizi werden toen overgenomen door Amac. Door deze nieuwe overname van Xando is er geen andere Apple Premium Reseller-keten meer over.

Amac neemt retail-activiteiten Apple-reseller Xando over

Enschede, Nijmegen en Zwolle krijgen Amac-winkel vanaf 1 juli

Utrecht, 29 juni 2021 – Apple Premium Reseller Amac neemt de drie winkels van collega Xando over. Ook de consumentenwebsite komt in handen van Amac. Xando gaat zich focussen op de zakelijke markt en educatie. Amac heeft er door de overname vanaf donderdag 1 juli winkels bij in Enschede, Nijmegen en Zwolle en komt daarmee op 51 vestigingen in Nederland.

De drie winkels zijn samen goed voor een jaaromzet van zo’n 12 miljoen euro. De 35 medewerkers van de Xando-winkels gaan vanaf juli aan de slag voor Amac. Volgens oprichter en CEO Ed Bindels hoeft er aan de drie nieuwe winkels weinig te gebeuren. “Die zijn goed in lijn met de Amac-stijl.”

A-locaties

Voor Xando betekent de overname dat het bedrijf zich meer op de b2b-markt en educatie kan gaan richten, van oudsher al de corebusiness. Eigenaar Iwijn Hendriksen: “We zijn in 2006 Xando gestart als partij voor de zakelijke markt en als onderwijspartner. In oktober dat jaar kwam daar retail bij met de opening van de eerste winkel in Zwolle. In 2008 en 2009 volgden respectievelijk Enschede en Nijmegen. Retail heeft altijd goed gedraaid, maar is echt een andere tak van sport. Zakelijke markt en educatie maken nu vier vijfde van onze omzet uit. Daar willen we ons nu volledig op gaan concentreren, dus we zijn blij dat we het retail-gedeelte kunnen onderbrengen bij een echte retailer als Amac.”

De winkels die in bezit komen van Amac bevinden zich allemaal op A-locaties. De Enschedese winkel van 115 vierkant meter is gevestigd in het winkelcentrum De Klanderij. In Nijmegen komt een 200 vierkante meter tellende Amac aan de drukke Molenstraat en het Zwolse filiaal van 110 vierkante meter ligt aan de Diezerstraat, in het winkelhart van de Overijsselse hoofdstad. “De overname is het laatste stukje van de puzzel waarmee Amac nu ook een volledige dekking krijgt in het oosten van het land en daarmee onze klanten in heel Nederland kunnen bedienen”, aldus Bindels. “Alle drie de steden hebben een belangrijke regionaal verzorgende functie en hadden nog geen Amac-winkel.”

Aanstaande woensdag en donderdag zijn de winkels gesloten voor ombouw om vrijdag 2 juli weer open te gaan als Amac. Vanaf dat moment komt daar ook de Amac Apple Repair Service beschikbaar.