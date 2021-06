iOS 15 preview

Na maanden van verwachtingen en voorspellingen en wensen van conceptmakers, kondigde Apple tijdens de WWDC 2021 eindelijk iOS 15 aan. Het is de nieuwste versie van het besturingssysteem voor de iPhone en iPod touch, waar Apple zoals ieder jaar weer talloze nieuwe functies en verbeteringen in gestopt heeft. Dit jaar heeft Apple vooral gefocust op zogenaamde quality of life-verbeteringen, die het gebruik van je iPhone net weer wat prettiger maken. Vooral de verbeteringen op het gebied van notificaties en niet storen vallen op. In deze preview van iOS 15 lees hoe wij de nieuwe functies ervaren hebben.



Over het testen van beta's en deze iOS 15 preview Wij hebben de eerste beta van iOS 15 geïnstalleerd op een iPhone 11 en iPhone 12 mini. Op deze modellen kun je alle functies testen die op dit moment beschikbaar zijn. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een iPhone die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.



Om maar meteen met de deur in huis te vallen: veel van de verbeteringen in iOS 15 hebben we nog niet kunnen testen, simpelweg omdat ze nog niet beschikbaar zijn of nog niet goed werken. SharePlay in FaceTime is bijvoorbeeld nog niet beschikbaar, maar we kijken er wel erg naar uit om deze functie de komende maanden te testen. Vooral het delen van je scherm via FaceTime is een uitkomst voor iedereen die wat minder techvaardige (groot)ouders heeft. We focussen in deze iOs 15 preview dan ook vooral op de belangrijkste verbeteringen die wel al beschikbaar zijn.

Nieuwe notificaties zijn even wennen

Eén van de grote pijlers in iOS 15 zijn de verbeterde notificaties. De nieuwe look maakt notificaties een stuk compacter, maar daardoor voelen ze soms ook wel wat krampachtig. Vooral op de kleinere iPhone 12 mini vinden we dat de notificaties soms wat onoverzichtelijk zijn, omdat er relatief veel tekst in een melding staat, ten opzichte van de grootte van de notificatie. Je merkt ook dat apps nog niet aangepast zijn voor de nieuwe meldingen. Apple zet niet meer standaard de naam van de bijbehorende app in de melding, omdat het appicoontje groter weergegeven wordt.

De naam van de app staat nu in de bovenste dikgedrukte regel, tenzij een app daar zelf z’n eigen tekst invult. Maar die tekst is langer dan de regel toelaat, waardoor het vroegtijdig afgekapt wordt. Dat komt vooral doordat deze tekst nu op dezelfde regel staat als het tijdstip van de melding. Hierdoor is er minder ruimte voor de tekst, met als gevolg dus een wat krampachtig ogende melding.

Behalve de nieuwe look zijn er ook nieuwe functies waar we blij van worden. Apple biedt vanaf iOS 15 meer mogelijkheden om te zorgen dat meldingen minder indringend zijn. De nieuwe notificatiesamenvattingen komen daarbij goed van pas. Van sommige apps wil je wel meldingen ontvangen, maar die hoef je niet per se te krijgen op het moment dat ze verstuurd worden. Er zit minder haast bij om de melding te bekijken, bijvoorbeeld van een shopping-app die nieuwe acties promoot. Dit soort meldingen kan je nu groeperen in een samenvatting die meerdere keren per dag verstuurd wordt. Je krijgt op die manier een ochtend-, middag- of avondoverzicht. Het is een fijne manier om toch meldingen te krijgen, zonder dat ze meteen je actie vereisen en je aandacht afleiden van de meldingen die echt belangrijk zijn.

Beter gefocust op het echte werk

De Niet storen-functie op de iPhone is altijd al een beetje beperkt geweest. Het was tot voor kort bijvoorbeeld niet mogelijk om heel eenvoudig een niet storen-schema per dag in te stellen, bijvoorbeeld als je in het weekend langer wil uitslapen. Vanaf iOS 15 gaat Apple dit eindelijk aanpakken met de nieuwe Focus-functie. Alles op het gebied van concentratie en niet storen hangt nu onder de overkoepelende term focus. Niet storen, de slaapfunctie, niet storen tijdens het autorijden en meer. Je kan voor elke soort activiteit een eigen focus aanmaken: voor sporten, gamen, een boek lezen, werken en nog veel meer.

Het voordeel van zo’n focus is dat je kan aangeven welke apps je wél mogen storen. Wil je tijdens het sporten niet gestoord worden door allerlei onbenullige meldingen, maar wil je wel notificaties krijgen van je sportapp, dan kan dat dus gewoon. Er zijn talloze opties voor het maken van je eigen focus. Je kan ze automatiseren op basis van tijd of locatie of alles volledig automatisch laten gaan op basis van je appgebruik. Zo kan je je sportfocus inschakelen als je automatisch bij de sportschool komt.

De opties die Apple geeft zijn zeer bevredigend. Doordat je voor een focus zelfs aan kan geven van welke apps en personen je wél een melding krijgt, zit een geactiveerde focus nooit in de weg. Wij hebben bijvoorbeeld een aparte focus voor werken en privétijd ingesteld. We willen tijdens werktijden wel graag meldingen van Slack ontvangen, maar in het weekend of in de avond hoeft dat niet. Een nadeel is wel dat bij het aanmaken van een focus standaard geen enkele app een melding geeft en dat je moet aangeven welke apps wél een notificatie mogen versturen. We hadden liever gezien dat je dit ook andersom kon instellen: alle apps mogen meldingen sturen, behalve… Dat maakt het voor het instellen van een focus voor bijvoorbeeld privétijd een stukje makkelijker.

Het goed instellen van een focus vereist namelijk behoorlijk wat werk. Eenmaal ingesteld zul je ook nog regelmatig kleine aanpassingen doen om de perfecte focus te maken. Voor de gemiddelde gebruiker zal de Focus-functie in iOS 15 wat teveel van het goede zijn, maar voor wie er een beetje moeite in wil steken is de functie echt een uitkomst.

Verbeterde apps: Weer en Safari

In deze iOS 15 preview willen we ook nog twee vernieuwde apps onder de aandacht brengen: Weer en Safari. Beide veelgebruikte apps hebben een grote visuele make-over gekregen en werken ook anders. De Weer-app ziet er prachtig uit en is wat ons betreft dankzij deze update één van de mooiste weerapps op iPhone geworden. De animatie passen altijd bij het weer en zijn een stuk diverser dan voorheen. Ook past de app de indeling van de verschillende metingen aan, waardoor relevante informatie altijd bovenaan staat. Bijvoorbeeld als de luchtkwaliteit plotseling minder is of als er een hevige regenbui langskomt. We vinden de vernieuwde app een stuk mooier en prettiger om naar te kijken, met duidelijke statistieken en icoontjes die de waardes weergeven. Maar aan de kwaliteit van de voorspelling verandert niks: Apple gebruikt nog steeds The Weather Channel, die in Nederland niet altijd even nauwkeurig is.

Safari is zonder twijfel het meest omstreden in iOS 15. Het nieuwe ontwerp zal in het begin zeker even schrikken zijn. Sommige veranderingen vinden we positief, zoals de adresbalk die nu binnen duimbereik onderaan staat, maar andere onderdelen zijn weer verder weggestopt en werken wat omslachtiger. De deelknop, leeslijst en andere opties zijn nu allemaal verstopt onder één knop. We hopen eigenlijk dat Apple dit nog wijzigt, want we vinden Safari op deze manier wel erg minimalistisch. Waar we wel tevreden over zijn, is het wisselen tussen tabbladen. Je hoeft nu alleen maar over de adresbalk van links naar rechts te vegen om je andere tabbladen te zien, wat een stuk sneller gaat dan voorheen. Je kan daarmee ook snel een nieuw leeg tabblad openen.

De nieuwe plek voor de adresbalk kan soms wel voor wat problemen zorgen. De adresbalk verschijnt namelijk bovenop de website en niet eronder. Daardoor zijn knoppen soms onbereikbaar omdat de adresbalk in de weg zit. Tijdens het scrollen verdwijnt de adresbalk wel, maar hij is niet in alle gevallen direct uit beeld.

Livetekst: een prettige nieuwe functie

Een andere functie die we in deze preview nog extra willen benadrukken, is de functie Livetekst. De Foto’s en Camera-app geeft nu met een icoontje aan als er tekst herkend wordt. Je kunt de tekst meteen selecteren en kopiëren en ergens anders in plakken. Het is een zeer praktische functie die bij ons al een paar keer goed van pas kwam. Er waren al langer apps beschikbaar die tekst in foto’s en documenten herkennen, zoals de Belgische app Prizmo. Maar dat het nu standaard ingebouwd zit en altijd binnen handbereik is, vinden we erg prettig. De functie maakt dergelijke documentscanners voor iPhone ook niet meteen overbodig, want er zijn nog tal van extra functies die in Livetekst niet beschikbaar zijn.

Privacy in iOS 15: weer een stapje vooruit

Apple voert zoals altijd ook in iOS 15 de nodige privacyverbeteringen door. Er komen diverse nieuwe functies bij die ervoor zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Zo ben je e-mails en nieuwsbrieven te slim af met de privacybescherming in Mail en kun je een nieuw willekeurig e-mailadres aanmaken als je iCloud+ hebt. Er komt ook een App Privacy Rapport, vergelijkbaar met het Safari Privacyrapport, waarin je kunt zien welke trackers apps allemaal gebruiken. Apple voert ook enkele verbeteringen door die zorgen dat de beveiliging makkelijker geregeld is. Een goed voorbeeld daarvan is de tweefactorcodes in iCloud-sleutelhanger. Je hebt dan geen extra app meer nodig, waardoor het veilig inloggen makkelijker is.

iOS 15 biedt daarnaast nog talloze andere verbeteringen die de moeite waard zijn. Je leest daar meer over in ons overzicht van handige iOS 15 ontdekkingen.

Voorlopige conclusie iOS 15 preview

iOS 15 is geen enorm grote update die zorgt voor grote veranderingen in het gebruik van je iPhone, maar dat is wat ons betreft ook niet nodig. iOS 15 voert wel de belangrijkste veranderingen door op de plekken waar je het het meest merkt. Denk bijvoorbeeld aan de notificaties en de nieuwe Focus-functie. Het zijn allemaal handige quality of life-verbeteringen, zonder het gebruik van je iPhone aanzienlijk te veranderen. Apple heeft dit jaar ook vooral de focus gelegd op het verbeteren van de eigen apps, bijvoorbeeld in Weer en Safari. Voor ontwikkelaars is er niet heel veel nieuws, waardoor er op dat vlak ook minder ontwikkelingen zijn. We kijken ernaar uit om iOS 15 de komende maanden nog verder aan een test te onderwerpen en delen in september ons eindoordeel in de iOS 15 review.