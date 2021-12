Tickets kopen kan sinds kort rechtstreeks vanuit Apple Kaarten, ook als je de Tiqets-app niet op je iPhone hebt geïnstalleerd. Hoewel de timing voor Nederland misschien niet helemaal optimaal is, zien we dit als een mooie toevoeging aan Apple Kaarten. Tiqets is de eerste app met volledige integratie in Apple Kaarten. Lees hier hoe je de functie van deze Nederlandse app gebruikt.

Tiqets werkt rechtstreeks vanuit Apple Kaarten

Als je in Apple Kaarten een museum zoekt, krijg je nu niet alleen een routebeschrijving, openingstijden en andere relevante informatie, maar ook een knop om meteen kaartjes te bestellen. Het is niet nodig om van tevoren de Tiqets-app te installeren, want de functie werkt met App Clips. Er wordt dus een klein stukje van de app geopend als je kaartjes wil kopen – precies genoeg om te doen wat je wil. Heb je wel de app geïnstalleerd, dan word je doorgestuurd naar de Tiqets-app om je aankoop daar te doen. Afrekenen kan via Apple Pay.

Bij het openen van een museum, attractiepark of ander cultureel evenement in Apple Kaarten, krijg je de grijze Kaartjes-knop automatisch te zien als Tiqets deze locatie ondersteunt. Deze vind je rechts van de routebeschrijving-knop. Zie je hem niet? Tik dan op de drie puntjes en kies daar voor Kaartjes met het Tiqets-logo ernaast. Uit onze ervaring werkt de app met bijna alle culturele instellingen.

De kaartjes ontvang je in je e-mail. Je kunt op een later moment de Tiqets-app downloaden en al je aankopen importeren. Vul in de app het gebruikte e-mailadres in en het wordt voor je geregeld. Een account aanmaken is dus niet verplicht, maar wel handig om je reserveringen te beheren.

Zoals gezegd is Tiqets de eerste app met dergelijke ondersteuning voor culturele evenementen. Voor hotelovernachtingen werkte dit al langer bij Booking.com en TripAdvisor. Via Tiqets kun je ook in het buitenland terecht bij meer dan 3000 musea en andere attracties, gewoon vanuit Apple Kaarten.