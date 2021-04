Met de Siri Remote kun je je Apple TV bedienen, maar met kennis over de juiste trucs en tips haal je alles uit de afstandsbediening. Bok de vierde generatie Apple TV, ook wel Apple TV HD genoemd, werd de eerste versie van de Siri Remote uitgebracht. Sinds eind april 2021 kun je bij Apple alleen nog maar de tweede generatie van de Siri Remote kopen. Deze biedt meer functies en moet makkelijker zijn om te begrijpen. In sommige landen wordt de afstandsbediening ook wel de Apple TV Remote genoemd.

Wat is de Siri Remote?

De Siri Remote is Apple’s zelfontworpen afstandsbediening voor de Apple TV. Het is niet bedoeld als volledige vervanging voor de afstandsbediening van je televisie, tenzij je natuurlijk alleen maar de Apple TV gebruikt. Enkele systeemfuncties van je televisie kan de Siri Remote echter wel bedienen. De afstandsbediening wordt geleverd met iedere Apple TV, maar is ook los aan te schaffen.



De eerste generatie (met kleine revisie voor de Menu-knop; links) en tweede generatie (rechts) van de Siri Remote.

Om te communiceren met je Apple TV gebruikt de afstandsbediening een Bluetooth-verbinding. Het voordeel hiervan is dat het niet uitmaakt of je de afstandsbediening recht op de Apple TV mikt. Lig je warm onder de dekens een film te kijken, dan kun je de afstandsbediening gewoon onder de deken gebruiken. Of je kiest ervoor om je Apple TV netjes weg te werken in een kastje of achter de televisie: dankzij de Bluetooth-verbinding maakt dat niet uit.

Het is je misschien opgevallen dat er toch een infraroodzender zit aan de bovenkant van de Siri Remote. Dat is om de televisiefuncties te bedienen, zoals het volume. Wil je dit aanpassen, dan is het wel belangrijk dat de afstandsbediening enigszins richting de televisie wijst. Tip: gebruik je je HomePod als speaker voor de Apple TV? Dan wordt het volume wel via Bluetooth aangepast.

Bekijk ook Zo koppel je de HomePod met een Apple TV voor Dolby Atmos en surroundgeluid Wil je de HomePod met een Apple TV gebruiken? In deze tip lees je hoe je beide apparaten koppelt. Je kunt geen spraakopdrachten voor de Apple TV geven via de HomePod en apps opstarten, maar je kunt wel de HomePod als speaker voor de tv gebruiken. Met de Apple TV 4K wordt je HomePod zelfs een Dolby Atmos-speaker met surroundgeluid.

Nieuw: tweede generatie Siri Remote

Tijdens het Apple event van 20 april 2021 kondigde Apple een nieuwe Apple TV 4K aan. Naast een snellere chip is het grote nieuws een nieuwe generatie van de bijbehorende afstandsbediening. Naast dat het design totaal anders is, is ook de werking veranderd. Het principe met de Bluetooth- en infraroodbediening is gelijk gebleven, hoewel er nu wel Bluetooth 5.0 aanwezig is. Ook is de afstandsbediening nog steeds op te laden met een Lightning-kabel (meegeleverd).

Zoals ook op de bovenstaande afbeelding te zien is, heeft de tweede generatie Siri Remote meer knoppen. Dit moet niet alleen het bedienen van de Apple TV makkelijker maken, maar ook die van je televisie. Om te beginnen is het touchpad aan de bovenkant gewijzigd. Dat is nu een clickpad met aanraakbediening. Op de buitenste ring kun je klikken om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te gaan. Wil je veel scrollen? Dan kun je met je vinger naar boven en beneden vegen. Om in een film of serie door te spoelen kun je over de buitenste ring draaien, net als het clickwheel van oude iPods.

Alsof dat nog niet genoeg was om aan te wennen zitten er ook meer knoppen op die je televisiefuncties bedienen. Om te beginnen vind je helemaal bovenin een aan-uit-knop voor je televisie. Verder kun je naast het volume omhoog en omlaag zetten, meteen je geluid muten. Deze mute-knop zit op de plek van de Siri-knop op de oude Siri Remote. Om toch nog Siri te gebruiken kun je de nieuwe zijknop indrukken. Apple’s logica hiervoor is dat je Siri op een iPhone ook met de zijknop activeert.

Ten slotte vind je nu geen menu-knop meer op de Siri Remote. In plaats daarvan is er nu een terug-knop met een pijltje, maar de functie is gelijk gebleven.

In het kort zijn dit de nieuwste functies van de tweede generatie Siri Remote:

Nieuw design: helemaal gemaakt van aluminium, met bolle achterkant.

Nieuwe clickpad: ronde aanraakgevoelige knop met vier richtingstoetsen.

Nauwkeurig scrollen door video’s door rond te vegen over de rand van de clickpad.

Mute-knop om geluid uit te zetten.

Aan/uit-knop voor het in- en uitschakelen van je televisie.

Siri-knop verplaatst naar de zijkant.

Menu-knop aangepast naar terug-knop, functie gelijk gebleven.

Werkt niet met U1-chip

In tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, heeft de Siri Remote helaas geen ondersteuning voor de Zoek Mijn-app. Dat komt door het gebrek aan een U1-chip voor nauwkeurige locatiebepaling. Ook zit er geen speaker in de afstandsbediening, waardoor je geen geluid kunt afspelen als je je afstandsbediening kwijt bent. We vinden het jammer dat de functie niet wordt ondersteund, maar dat komt de prijs in ieder geval wel ten goede.

Eerste generatie van de Apple TV afstandsbediening

De eerste generatie van de Siri Remote is wat kleiner dan de nieuwe. Zowel in hoogte als dikte neemt de oude versie minder ruimte in beslag. Ook is de afstandsbediening helemaal in zwart gegoten. Deze twee aspecten zorgen ervoor dat je de oude generatie van de Siri Remote wat sneller kwijtraakt.

Qua functionaliteit loopt de eerste generatie Siri Remote ook wat achter, vooral door het gebrek aan functieknoppen voor je televisie. Ook het touchpad werd soms als verwarrend beschouwd. Omdat de hele bovenkant van de afstandsbediening één grote knop was, werkte het als een soort springplank. Je kon alleen aan de bovenkant klikken en kiezen voor links, rechts en beneden was onduidelijker. Het probleem daarvan is dat de oude afstandsbediening meer gewenning vereiste voor nieuwe gebruikers.

Gebruik je nog een Apple TV met de oude Siri Remote, dan kun je ook een los exemplaar van de tweede generatie kopen. Deze zal werken met de vierde generatie Apple TV en nieuwer.

Bij de introductie van de eerste Apple TV 4K in 2017 voerde Apple een kleine revisie toe aan de afstandsbediening. De Menu-knop kreeg een witte ring, zodat je makkelijker kon voelen wat de boven- en onderkant van de afstandsbediening is. Ook vind je de knop dan makkelijker terug zonder naar de afstandsbediening te hoeven kijken.

Siri Remote gebruiken: zo werkt het

Heb je een Siri Remote in huis, maar weet je niet precies hoe deze werkt en wat je er allemaal mee kunt? Dat begrijpen we, want sommige functies zitten een beetje verstopt. Gelukkig is het niet moeilijk om het onder de knie te krijgen. Voor het gebruiken van de Siri Remote hebben we een aparte tip.

In onze tip leggen we uit hoe je kunt terugspoelen en vooruitspoelen, maar ook hoe je extra functies gebruikt door knoppen ingedrukt te houden. Een must-read voor alle Apple TV gebruikers!

Bekijk ook Siri Remote van de Apple TV gebruiken: zo werkt het Apple levert bij recente Apple TV's een zogenaamde Siri Remote. Dit is een eenvoudig uitziende afstandsbediening waarmee je de Apple TV kunt aansturen. Je kunt er ook Siri-commando's mee geven. In deze tip leggen we uit wat de mogelijkheden van de Siri Remote zijn.

Wil je meer weten over hoe de Siri Remote jouw televisie kan bedienen? Ook daarvoor hebben we een aparte tip. We leggen hier uit hoe het werkt, wat je nodig hebt en natuurlijk ook wat er allemaal mogelijk is.

Bekijk ook Televisie bedienen met Apple TV Remote: zo werkt het Je kunt met de Siri Remote je Apple TV bedienen, maar het is tot op zekere hoogte ook mogelijk om je televisie aan te sturen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en hoe je het eventueel kunt uitschakelen.

Siri Remote kopen: prijs en beschikbaarheid

Laten we vooropstellen dat je bij iedere Apple TV een Siri Remote wordt meegeleverd. Hoewel de aankondiging gepaard ging met de Apple TV 4K, wordt ook de Apple TV HD nu voorzien van een nieuwe generatie afstandsbediening. Deze wijziging is ingegaan op 20 april 2021. Wil je om welke reden dan ook een losse afstandsbediening kopen, dan kan dat.

Je kunt de tweede generatie Siri Remote kopen bij Apple. De prijs is vastgesteld op €65,-. Naarmate het accessoire ouder wordt zullen er waarschijnlijk ook aanbiedingen verschijnen bij andere retailers. Vanaf 30 april 2021 is de afstandsbediening te bestellen. De eerste exemplaren worden medio mei geleverd. Wanneer er een exacte datum bekend is, houden we je uiteraard op de hoogte.

Moet je nog een Apple TV kopen? Bekijk dan onze speciale pagina met tips, prijzen en beschikbaarheid.