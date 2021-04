Tim Cook heeft in een interview gezegd dat hij over tien jaar 'waarschijnlijk' niet meer bij Apple zit. Het is te horen in een interview met Kara Swisher, waarin Cook ook nog wat andere interessante weetjes vertelt.

Interviews met Apple-kopstukken zijn vaak niet zo heel erg onthullend. Tim Cook praat over privacy, over ‘spannende nieuwe producten’ die nog in de pijplijn zitten of over het feit dat AR de toekomst is. Maar in het interview met Kara Swisher zijn toch wat interessante details te horen. Zo verklapt Cook dat hij nog nooit Elon Musk heeft ontmoet, terwijl hij wel enorme bewondering voor Tesla heeft. Musk zei eerder dat hij met Apple wilde praten over een overname, maar dat Cook weigerde hem te ontmoeten.



‘Over 10 jaar zit ik hier waarschijnlijk niet meer’

Tim Cook viert later dit jaar zijn 10-jarig jubileum als Apple CEO. Hoewel hij qua fitheid nog wel een tijdje mee kan, moet hij langzamerhand wel aan opvolging gaan denken. Op de vraag of hij over tien jaar nog steeds bij Apple zit, antwoordde Cook dat hij “waarschijnlijk” over tien jaar niet meer de leiding over Apple heeft. Een concrete datum is echter nog niet in zicht.

Cook:

Nog tien jaar? Waarschijnlijk niet. Maar ik kan je zeggen dat ik me nu geweldig voel en dat de datum niet in zicht is. Maar nog tien jaar is een lange tijd – en waarschijnlijk niet nog eens tien jaar.

Swisher:

Wat zou u doen als u niet de baas was van Apple?

Cook:

Ik heb geen idee, want ik hou zoveel van dit bedrijf dat ik me mijn leven zonder dit bedrijf moeilijk kan voorstellen. En dus denk ik dat ik het pas weet als ik er niet meer ben.

Wie wordt Tim Cooks opvolger?

Gezien zijn huidige leeftijd van 60 jaar is het niet zo gek om over opvolging na te gaan denken. Wie dat wordt, daarover wilde Cook nog niets kwijt. Er zijn binnen Apple mensen die regelmatig van plek wisselen, waardoor het managementteam van Apple weer wat nieuwe gezichten erbij heeft gekregen.

Bloomberg beweerde vorig jaar dat Apple in toenemende mate bezig is met een opvolgingsplan voor Cook. Als mogelijke kandidaat werd Jeff Williams naar voren geschoven, maar die tikt ook al bijna de zestig aan. Veel Apple-fans zouden graag Craig Federighi (begin vijfig) op de CEO-stoel zien, terwijl de zestiger Phil Schiller de indruk wekt het rustiger aan te willen doen. Dan Riccio en Phil Schiller deden onlangs een stapje achteruit, waardoor er ruimte kwam voor nieuwe mensen zoals John Ternus.

Tim Cook werkt sinds 1997 bij Apple en werd in 2011 CEO na de dood van Steve Jobs. Cook lijkt van plan nog een tijdje op de huidige plek te blijven zitten.

Apple Car is geen moetje

Andere onderwerpen die in het interview ter sprake komen zijn Apple’s betrokkenheid bij AR, TV+ en privacy. Maar hij beloofde niet dat de Apple Car ooit realiteit wordt. Cook wilde niet ontkennen dat Apple aan een auto werkt, maar hij belooft ook niets. “Als je een stapje terug neemt, is de auto op veel punten een robot. Een autonome auto is een robot”, aldus Cook. “We zien wel wat Apple doet. We onderzoeken zoveel dingen intern. Veel ervan zien nooit het daglicht. Ik zeg niet dat dat hiermee zo is.”

Verder vertelde Cook dat sideloading van apps niet iets is waar Apple naar uitkijkt, omdat het de beveiliging en de privacy van de iPhone zou ondermijnen. Cook reageerde daarmee op aanhoudende druk op Apple om apps ook buiten de App Store om aan te bieden. En wat de ruzie met Facebook betreft wil Cook er niet te veel over zeggen: “Ik ben niet gefocust op Facebook”. Wel is samenwerking met de Biden-regering iets wat Cook bezig houdt.

Wil je verder weten wat er gezegd is in de 36 minuten dat het interview duurde, dan kun je daarvoor terecht bij de New York Times.