Wie wel eens bij de Apple Store heeft gestaan bij de introductie van een nieuwe iPhone heeft ze ongetwijfeld gezien: de knalgeel geklede medewerkers van Go Lemon. Door prominent in de rij te gaan staan bij de Apple Store volgde Go Lemon het voorbeeld van Amerikaanse bedrijfjes, die de introductie van nieuwe iPhones aangrepen voor wat extra publiciteit.

Go Lemon failliet

Het bedrijf verdiende geld met het leasen van iPhones en andere Apple-producten. In september 2016 ging oprichter Bas van der Putten van start met zijn bedrijf. Dit viel samen met de introductie van de iPhone 7. Het plan was om iPhones als abonnement aan te bieden, vergelijkbaar met Netflix voor films en Spotify voor muziek.



Tussen 2012 en 2014 was toestellease een populaire manier om je nieuwe iPhone te financieren, vooral bij grote providers zoals KPN en Telfort. Het was niet altijd een gunstige constructie: je betaalde een bedrag per maand voor het toestel, maar was na afloop geen eigenaar. Soms moest je inschrijfkosten en een return fee betalen als je eerder van je toestel af wilde. Telfort stopte als laatste provider met toestellease, maar allerlei bedrijfjes bieden het nog steeds aan. Waaronder Go Lemon.

In ons artikel over iPhone-lease rekenden we de kosten van Go Lemon als volgt voor:

Eenmalige inschrijfkosten: €80

128GB iPhone 7: €39 per maand

Looptijd: 12 maanden

Returnfee: €0 tot €200 In totaal ben je dus €548 kwijt om een jaar lang een iPhone 7 te mogen gebruiken. Als je dit toestel in de Apple Store had gekocht was je €879 kwijt geweest, maar dan ben je wel eigenaar van het toestel.

In 2017 organiseerde Go Lemon een crowdfunding-actie dat een groot succes was. Binnen tien dagen was er een kwart miljoen opgehaald en daarnaast stapten nog enkele investeerders in. In 2019 haalde het bedrijf nog 7 ton op, meldt Emerce en in 2018 werd het assortiment uitgebreid met de iPad en Apple Watch.

Onduidelijk is nog wat het faillissement voor de klanten van Go Lemon betekent. Daarover heeft het bedrijf nog geen informatie bekendgemaakt en op de website is geen info te vinden. Wie door het lezen van dit artikel op het idee is gekomen om toch voor toestellease te kiezen kan terecht bij allerlei andere aanbieders zoals Swapphone en Komio. Bij Coolblue kun je zakelijk ook Apple-producten leasen via Apple Financial Services.