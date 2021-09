Nadat een aantal jaar geleden de grootste Nederlandse banken al Apple Pay kregen, is het dit jaar de beurt aan de kleinere partijen. Eerder dit jaar startte Knab al met Apple Pay en binnenkort bieden ook de merken van De Volksbank Apple Pay. Vandaag heeft Van Lanschot aangekondigd ook Apple Pay te gaan ondersteunen.



Van Lanschot krijgt Apple Pay

Van Lanschot richt zich voornamelijk op vermogende particulieren en ondernemers. De aankondiging voor de ondersteuning voor Apple Pay komt redelijk als een verrassing, want er waren de afgelopen tijd geen aanwijzingen dat de bank hiermee bezig was. Goed nieuws dus als je klant bent bij de bank. Het is nog niet bekend wanneer de bank er precies mee gaat starten. In de aankondiging spreekt de bank over ‘binnenkort’.

Op moment van schrijven heeft de app van de bank nog geen ondersteuning voor Apple’s Wallet-app. Dat is wel een voorwaarde voor het aanbieden van Apple Pay, omdat via de koppeling met Wallet de virtuele betaalpas op de iPhone gezet wordt. We hebben bij Van Lanschot nagevraagd welke klanten Apple Pay kunnen gaan gebruiken en welke betaalpassen ondersteund gaan worden (debetkaarten en/of creditcards). Roel Stawski, Product Owner Betalen van Van Lanschot, geeft zegt hierover tegen iCulture het volgende:

We willen Apple Pay aanbieden aan alle klanten met een Van Lanschot Wereldpas, zakelijk en privé. Creditcards zullen we niet ondersteunen.

Met de aanstaande toevoeging van Van Lanschot en de merken van de Volksbank, doen nagenoeg alle banken mee. Degene die nog achterblijft is Triodos. Op haar website zegt de bank dat ze die mogelijkheid ‘nog niet bieden’. Ook op Twitter geeft de bank aan dat het nog niet bekend is of het gaat komen.