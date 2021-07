De MagSafe Battery Pack is een powerbank voor je iPhone. Je plakt deze achterop de iPhone 12-serie om op te laden. Wat zijn de voor- en nadelen van deze powerbank, wat zijn de specs en is het een slimme aanschaf? In deze preview lees je alle details!

MagSafe Battery Pack preview

We vertellen je op deze pagina alles over de aansluitingen, capaciteit, aansluitingen en andere details die je wilt weten over de MagSafe Battery Pack. Ook vertellen we je of dit een verstandige aankoop is, of dat er betere alternatieven zijn. Een eindoordeel volgt pas op het moment dat we de MagSafe Battery Pack uitgebreider hebben kunnen testen, maar door alles wat we nu weten op een rijtje te zetten kun je al een goed geïnformeerde aankoop doen. Vergeleken met eerder verschenen MagSafe-powerbanks heeft Apple’s product een aantal pluspunten, zoals opladen met een output van 15 Watt en omgekeerd opladen.

MagSafe Battery Pack in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple’s magnetische powerbank:

Alleen verkrijgbaar in wit

Alleen geschikt voor toestellen met MagSafe (iPhone 12 en nieuwer)

Opladen op 5 Watt, maximaal 15 Watt bij aansluiting op stroomnet

Geschikt voor omgekeerd opladen (reverse charging)

Capaciteit 1460mAh

Output 7.62V, 11.13Wh

Prijs: 109 euro bij Apple

Hoe werkt de MagSafe Battery Pack?

De MagSafe Battery Pack is een powerbank met magneten. Je plakt deze achterop de iPhone 12, waarna het opladen meteen begint. Het werkt alleen op iPhones die MagSafe ondersteunen, dus op de iPhone 12-serie en eventuele opvolgers. Je ziet de oplaadstatus op het toegangsscherm en in widgets als je iOS 14.7 of nieuwer hebt geïnstalleerd.

Een oranje lampje geeft aan dat je aan het opladen bent. Zodra de batterij vol is zal het lampje korte tijd groen kleuren. Wil je extra snel opladen, dan sluit je de Battery Pack aan op een 20 Watt stroomadapter. Op die manier is het mogelijk om op het maximaal toegestane vermogen van 15 Watt te laden.

Je kunt de Battery Pack direct achterop een ‘naakte’ iPhone plakken of gebruik maken van een officieel MagSafe-hoesje. Gebruik je een ander type hoesje, dan moet je eventuele creditcards en andere pasjes eerst verwijderen.

Apple raadt aan om de batterij eerst volledig op te laden voordat je dit accessoire gebruikt.

Prijs en inhoud verpakking

Je betaalt 109 euro voor de MagSafe Battery Pack en dat is een redelijke prijs in vergelijking met de batterijhoezen die Apple eerder verkocht. Die zijn namelijk voor 150 euro verkrijgbaar en zijn alleen geschikt voor een specifiek type iPhone. Stapte je over naar een nieuwe iPhone, dan moest je ook weer een nieuwe batterijhoes aanschaffen. Vaak duurde het een paar maanden voordat de batterijhoezen op de markt kwamen – en dan alleen nog voor bepaalde modellen.

De MagSafe Battery Pack is een praktischer oplossing, omdat deze batterij geschikt is voor alle modellen, ook toekomstige iPhones met MagSafe. Daardoor heb je er langer plezier van.

In de verpakking vinden we alleen de MagSafe Battery Pack. Je krijgt er geen kabel en adapter bij. Apple raadt aan om een 20 Watt stroomadapter te gebruiken in combinatie met een Lightning-kabel, maar die moet je wel zelf aanschaffen.

Capaciteit MagSafe Battery Pack

Officieel geeft Apple geen specs, maar uit documenten blijkt dat het gaat om een capaciteit van 1460 mAh. Dit is vrij laag, als je bedenkt dat de MagSafe-powerbank van Zens een capaciteit van 4000 mAh tot 10.000 mAh heeft en die van Xtorm een capaciteit van 5000 mAh. Op Amazon vind je nog meer alternatieven, zoals deze. Bij dergelijke powerbanks zijn we een capaciteit van rond de 5000 mAh gewend, dus op dit punt stelt Apple’s oplossing wat teleur.

Op basis van deze specificaties kun je je iPhone 12 mini waarschijnlijk éénmaal volledig opladen. Bij de grotere modellen zul je je iPhone kunnen bijladen, zodat je iets langer ermee kunt werken. Maar dit is niet het type powerbank waarmee je dagenlang op een muziekfestival zult rondhangen.

Toch is de werkelijkheid misschien iets rooskleuriger, aangezien de MagSafe Battery Pack 7,62 Volt en 11,13 Wattuur levert. Het voltage ligt bijna tweemaal zo hoog als sommige alternatieven en de hoeveelheid Wattuur (hoeveel vermogen er over tijd wordt geleverd) ligt vrijwel op hetzelfde niveau als dat van de iPhone 12:

MagSafe Battery Pack: 11,13 Wh

iPhone 12 mini: 8,57 Wh

iPhone 12 en 12 Pro: 10,75 Wh

iPhone 12 Pro Max: 14,13 Wh

Je kunt er nog steeds niet je iPhone meermaals mee opladen, terwijl dat met de alternatieven wel kan. Het ligt er dus vooral aan wat je ermee wilt doen: ga je de stad in en haal je nét niet het einde van de dag, dan is Apple’s oplossing stijlvol, compact en praktisch. Vaak komt je dan net 10% tot 20% batterijcapaciteit tekort en is een lichte powerbank eigenlijk wel voldoende. Maar trek je de natuur in of ga je kamperen dan is het beter om een zware powerbank mee te nemen.

Apple geeft bij de batterijhoezen informatie aan dat je je iPhone 50% langer kunt gebruiken en hoeveel uur extra je ermee kunt bellen en internetten. Bij de MagSafe Battery Pack doen ze dat helaas niet. Wellicht heeft dat ermee te maken dat het voor alle iPhone 12-modellen heel verschillend is.

Opladen en output van de MagSafe Battery Pack

We hebben nog geen informatie over de snelheid waarmee de Battery Pack je iPhone kan opladen, al kunnen we op basis van de specs al wel wat schattingen doen.

Als je de Battery Pack op de iPhone plaatst zal deze op een vermogen van 5 Watt worden opgeladen. Dit is vergelijkbaar met de vrij zwakke 5 Watt-adapter die je vroeger bij je iPhone hebt.

Sluit je de Battery Pack op een 20 Watt adapter aan, dan is opladen op 15 Watt mogelijk. Dit is maximaal toegestaan voor MagSafe, vergelijkbaar met de MagSafe Charger. De snelheid van opladen zal vergelijkbaar zijn.

De Battery Pack beschikt over functies voor energiebeheer, zodat je iPhone beschermd is bij langdurig opladen en oververhitting. Wordt de iPhone te warm, dan stopt het opladen bij 80%. Als geoptimaliseerd opladen actief is zal het opladen ook stoppen bij 80%. Moet je voor langere tijd de deur uit, dan kun je op het scherm aangeven dat je tot 100% wilt blijven doorladen.

Apple heeft geen details gegeven hoe lang het opladen van de Battery Pack zelf duurt, maar we nemen aan dat snelladen wordt ondersteund. In een halfuur is de batterij dan weer voor een deel opgeladen en klaar voor gebruik.

Omgekeerd opladen met MagSafe Battery Pack

Een unieke eigenschap is dat de MagSafe Battery Pack omgekeerd opladen ondersteunt. Dit is het eerste Apple-product met deze eigenschap.

Het houdt in dat je je Lightning-kabel in één van beide producten kunt steken:

Steek je de Lightning-kabel in de Battery Pack, dan zal ook de iPhone worden opgeladen (passthrough charging).

Steek je de Lightning-kabel in de iPhone, dan zal bij het bereiken van 80% iPhone-lading ook de Battery Pack worden opgeladen (reverse charging).

Als je beide producten aansluit op een Lightning-kabel, dan zullen ze afzonderlijk van elkaar worden opgeladen. Maak je gebruik van reverse charging, dan zal dit op een vermogen van 15 Watt gebeuren.

Conclusie Apple MagSafe Battery Pack

De MagSafe Battery Pack is een stijlvolle oplossing als je geen batterij met hoge capaciteit nodig hebt. Vaak heb je voldoende aan net even bijladen en dan biedt Apple’s oplossing een prima compromis tussen gewicht en capaciteit. Je betaalt echter wel een ‘Apple-tax’ voor het mooie design en voor het feit dat dit een officieel product is. Andere fabrikanten brengen magnetische powerbanks op de markt met een betere prijs/kwaliteitverhouding, maar er zullen veel mensen zijn die de voorkeur geven aan een ‘echt’ Apple-product. Voor de toekomst zouden we graag zien dat de Battery Case in meer kleuren beschikbaar komt. Al is het wel zo slim om een neutrale kleur zoals wit te kiezen, zodat het ook bij je toekomstige iPhones past.

Zodra we de MagSafe Battery Pack uitgebreider hebben kunnen testen werken we dit artikel verder uit tot een review met metingen, een beoordelingscijfer en meer plus- en minpunten.

Waarom de MagSafe Battery Pack kopen?

Er zijn al meerdere powerbanks met MagSafe verschenen. Zo hebben we eerder een review van de Xtorm MagSafe-powerbank geschreven en heeft ook Zens een MagSafe-powerbank in het assortiment. Waarom zou je toch voor de duurdere MagSafe Battery Pack van Apple kiezen?

Dit zijn de pluspunten:

Strak Apple-design

Opladen tot 15 Watt

Passthrough opladen: als je de batterij oplaadt wordt ook je iPhone opgeladen

Reverse charging: als je je iPhone aan het opladen bent, wordt ook de batterij opgeladen

Dit zijn de minpunten:

Vrij prijzig, zoals gebruikelijk bij een Apple-accessoire

Op papier een vrij lage capaciteit (andere powerbanks bieden vaak 5000 mAh of meer)

Alleen verkrijgbaar in wit

Eén device tegelijk opladen (bij andere powerbanks kun je vaak nog een tweede device aansluiten via de kabel)

