Apple heeft een belangrijke stap aangekondigd in het makkelijker maken van reparaties. Met het Apple Self Service Repair programma kan iedereen die zich daar comfortabel bij voelt zijn eigen toestel fixen.

Voor een iPhone-reparatie adviseert Apple altijd om een afspraak te maken bij een Apple Store of Apple Authorised Service Provider. Sinds een paar jaar kunnen ook individuele reparatiebedrijven echte Apple-onderdelen gebruiken via het Independent Repair Providers-programma, waardoor een batterij of scherm ook bij hen vervangen kan worden zonder dat dit ten koste gaat van je garantie. Maar Apple gaat het nog makkelijker maken. Vandaag kondigt Apple het Self Service-reparaties programma aan. Daarmee kan je de belangrijkste reparaties aan een iPhone zelf uitvoeren.



Zou jij je iPhone zelf willen repareren? We zijn benieuwd naar jouw mening dus stem in onze poll

Self Service Repair: Apple laat je je eigen reparaties doen

Met Self Service Repair kunnen gebruikers het display, de batterij en de camera zelf repareren. Het nieuwe programma start in de VS in 2022 en zal gedurende het jaar uitgebreid worden naar meer landen. Om te beginnen maakt Apple het mogelijk om dit te doen bij de iPhone 12- en iPhone 13-modellen. In de loop van 2022 komen ook andere onderdelen beschikbaar om zelf te fixen. Op een later moment moet het ook mogelijk worden om zelf een Mac met M1-chip te fixen.

Gebruikers die zelf hun toestel willen fixen, kunnen bij Apple met dit nieuwe programma officiële onderdelen en tools bestellen om de reparatie uit te voeren. De vervangen onderdelen kunnen bij Apple ingeleverd worden voor korting bij de volgende aankoop. De onderdelen worden verkocht via de nieuwe Self Service-reparaties Online Store. Apple zegt dat er in de nieuwe online winkel ruim 200 afzonderlijkej onderdelen en tools te vinden zullen zijn.

Het nieuwe programma is vooral bedoeld voor iedereen met enige technische kennis en voor wie ervaring heeft met het repareren van toestellen. Apple benadrukt dat de meeste gebruikers voor hun iPhone-reparatie het beste bij gespecialiseerde winkels langs kunnen.

