Sinds de komst van AirTags spelen sommige eigenaren spelletjes met de tracker. Omdat ze overal ter wereld te volgen zijn, worden de trackers naar beroemdheden over de wereld gestuurd. De enige voorwaarde om een locatie door te geven is dat er een Apple-apparaat in de buurt is om dit anoniem te doen. Een Nederlander die zichzelf ‘AirTag Alex’ noemt stuurde een AirTag naar onze koning. We schreven al eerder over deze iCulture-lezer toen hij een AirTag per post naar zichzelf stuurde.



AirTag Alex stuurt AirTag naar koning Willem-Alexander

Om de AirTag te kunnen opsturen naar het woonadres van de koning hoefde Alex alleen maar te googlen. De YouTuber schreef vervolgens een nette brief en verzocht de koning om een foto te maken van de AirTag en deze terug te sturen. Dat is immers het spel: je ontvangt een AirTag en stuurt een foto terug. Het duurde meerdere dagen tot de tracker daadwerkelijk werd afgeleverd.

Het pakketje kwam uiteindelijk niet bij Villa Eikenhorst in Wassenaar Paleis Huis ten Bosch terecht, maar enkele kilometers verderop, bij het werkpaleis van de koning aan het Noordeinde in Den Haag. Daar ligt het nu al geruime tijd te wachten.

In de video laat AirTag Alex de route van de AirTag zien. Helaas bereikte de envelop nooit het daadwerkelijke paleis en zeer waarschijnlijk ook niet de koning. Wel ontving Alex na twee weken een officiële brief van het Koninklijk Huis met daarin een koninklijk bedankje, ondertekend door een staflid.

De koninklijke staf werkt ook van 8 tot 5

Omdat je als eigenaar van een AirTag inzicht hebt in wanneer er contact is gemaakt met jouw tracker, kon AirTag Alex precies zien wanneer er medewerkers van het Koninklijk Huis langsliepen. Deze tijden heeft hij in een staafdiagram gezet. Wat blijkt? Ook bij de koning wordt van 8 tot 5 gewerkt. ‘s Nachts loopt er waarschijnlijk af en toe een bewaker rond.



Credit: AirtagAlex op YouTube

Deze werktijden zijn natuurlijk niet zo spannend, maar het is interessant om te weten dat je met een AirTag blijkbaar dit soort gegevens kunt verzamelen op een kinderlijk eenvoudige manier. De stafleden van de koning hebben overigens geen piepgeluid gehoord uit de AirTag. Dat gebeurt immers alleen als de tracker langere tijd met dezelfde persoon meebeweegt. In dit geval liepen er misschien wel tientallen mensen langs op een dag.

Ben je benieuwd hoe het eruit ziet als je een AirTag per post de wereld in stuurt? AirTag Alex maakte er een video van, waar we over schreven. Je kunt soortgelijke experimenten vinden op de website van AirTag Alex.