Apple klaagt app aan vanwege peerlogo

Apple wil geen logo met peer

Prepear wordt gemaakt door Super Health Kids, een site over gezonde maaltijden plannen voor gezinnen met kinderen. De naam Prepear is een woordspeling op het voorbereiden van die maaltijden en een peerlogo past er dan goed bij. Apple weigert het echter, omdat het een fruit-gebaseerd logo is, net als Apple’s eigen logo. Oprichter en COO Russell Monson is nu een petitie begonnen op Change.org en schrijft in een Instagram-post: ‘Apple werkt kleine bedrijven met fruit-gebaseerde logo’s tegen door ze juridisch aan te pakken met dure rechtszaken. Zelfs als het logo niet lijkt op dat van Apple, of als de activiteiten helemaal niet in het verlengde van Apple liggen.”



Prepear vindt juridische actie dan ook ongepast. De meeste kleine bedrijven veranderen vervolgens maar hun logo, omdat ze zich de tienduizenden dollars aan juridische kosten niet kunnen veroorloven om tegen Apple in gevecht te gaan. Prepear is zo’n klein bedrijf. Ze hebben vijf mensen in dienst en hebben al een paar duizend dollar uitgegeven aan juridische kosten. Daardoor moest in ieder geval één medewerker worden ontslagen. Verder zegt het bedrijf doodsbang te zijn om te worden aangevallen door een van de grootste bedrijven ter wereld.

Wel vindt Prepear dat ze een morele verplichting hebben om in het geweer te komen tegen Apple’s agressieve gedrag, vooral richting kleinere bedrijven die zich niet kunnen verdedigen. Ze willen daarom vechten om hun logo te behouden. De hoop is dat hiermee een vuist kan worden gemaakt tegen grote techbedrijven die hun macht misbruiken tegenover kleine bedrijven. Het sluit goed aan op recente ontwikkelingen, waarbij meer naar de macht van grote bedrijven wordt gekeken. Zo was er onlangs een hoorzitting met de bazen van Apple, Amazon, Google en Facebook.

De petitie op Change.org heeft nu rond de 10.000 steunbetuigingen. Stemmen kan hier en de aanklacht van Apple vind je hier. Volgens Prepear lopen er duizenden handelsmerkzaken rondom kleine bedrijven die een fruitachtig logo hebben. Apple nam ook al juridische actie tegen een Noorse politieke partij en een logo voor Duitse fietspaden voor de zogenaamde Apfelroute. Zelf zat Apple jarenlang in de clinch met de Beatles vanwege de naam Apple en het bijbehorende logo.