iCulture-lezer Alex besloot zijn AirTag per post te versturen en maakte een script om de locatie te volgen. Het blijkt dat het nog best even duurt voordat er een Apple-gebruiker langs de brievenbus loopt.

AirTag versturen en de route volgen

Er zijn nog heel wat vragen over de AirTag. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je je AirTag in een koffer stopt? Kun je dan bij aankomst precies zien wanneer de koffer van de bagageband rolt? Een andere interessante vraag is wat er gebeurt als je je iPhone in een aan jezelf geadresseerde envelop stuurt. Maakt de AirTag dan een rondje door de stad en ligt hij de volgende dag alweer op je deurmat. iCulture-lezer Alex weet het: hij maakte een video erover.



Alex concludeert dat er al heel wat unboxing-video’s zijn, maar die laten vaak hetzelfde zien. Veel leuker is als mensen op een idee komen dat nog niet is uitgevoerd, zoals in dit geval. Alex stopte de AirTag in een brievenbus aan een drukke weg, 500 meter van zijn huis. Toch duurde het nog wel even voordat hij voor het eerst de locatie doorkreeg. De omweg die de brief maakt is ook wel interessant: de AirTag legde 120 kilometer af, om uiteindelijk weer terug te keren bij de eigenaar.

Blijkbaar werken er in de distributiecentra van PostNL genoeg mensen met een iPhone, want op die plekken werd de locatie regelmatig doorgegeven. En hij bewoog soms ook een beetje. Maar er werd in het begin van het experiment ook een vreemde tijdsprong gemaakt, waarbij de AirTag zich sneller verplaatste dan normaal met een auto mogelijk is. Dat wekt de indruk dat de locatie toch niet helemaal realtime is – iets wat we ook al concludeerden bij het testen van de VanMoof-fiets.

Het is nuttige info om te weten als je van plan was de AirTag aan een object vast te maken dat beweegt, bijvoorbeeld een koffer of een voertuig waar je niet altijd zelf in zit. Voor als je je afvraagt of al die PostNL-mensen geen melding hebben gekregen van een meereizende AirTag, dan is het antwoord nee. De AirTag stond immers niet in Verloren-modus.

Mocht je de video met buitenlandse vrienden willen delen: er is ook een Engelstalige variant (die inhoudelijk verder helemaal hetzelfde is).

Het vervolg: AirTag naar Noorwegen sturen

Het volgende experiment is het sturen van een AirTag naar een adres in Bergen (Noorwegen). Welke route zal ‘ie deze keer afleggen? Je kunt het volgen via het YouTube-kanaal Icepick. Alex heeft de smaak te pakken, want hij heeft ook al een uitlegvideo gemaakt hoe je de speaker-spoel kunt verwijderen, zodat de AirTag minder geluid maakt (voor wie dat zou willen).

Meer veelgestelde vragen lees je in onze AirTag FAQ!

Bekijk ook AirTag FAQ: antwoord op veelgestelde vragen over de Apple-tracker Alle veelgestelde vragen en antwoorden vind je in deze AirTag FAQ. Batterijduur, gebruik, koppelen... we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.