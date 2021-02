Er is eindelijk meer bekend over het 'geheime project' waar Apple-topman Dan Riccio mee bezig is. Riccio blijkt niet te werken aan auto's, maar aan AR/VR-headsets.

Dan Riccio moet VR-bril redden

Vorige maand werd bekend dat Apple’s hardwarebaas Dan Riccio een nieuwe rol zou krijgen. Hij zou gaan werken aan een ‘nieuw project’, zonder dat Apple meer details wilde geven. Riccio’s werkzaamheden werden overgenomen door John Ternus, die eerder werkzaam was als senior vice-president voor hardware engineering. Bloomberg heeft inmiddels meer informatie kunnen vinden over Riccio’s nieuwe rol: hij werkt aan headsets voor augmented reality en virtual reality. Als manager stuurt hij het team aan dat de brillen en headsets aan het ontwikkelen is. Ondertussen zijn er ook geluiden dat Apple tegen enkele problemen aan is gelopen bij de ontwikkeling van de eerste headset. Dit zou een wat duurdere VR-bril moeten worden met enkele AR-functies. Riccio moet het project gaan redden.



Toen Riccio’s overplaatsing werd aangekondigd was wel duidelijk dat het niet om de AirTag of een ander klein project zou gaan. Apple’s ambities met de AR/VR-brillen liggen een stuk hoger: er zou een team van “meer dan duizend engineers” mee aan de slag zijn, die onder dagelijkse leiding staan van Mike Rockwell. Apple heeft het personeel geïnformeerd dat de groep voortaan valt onder Johny Srouji, de topman die momenteel verantwoordelijk is voor geavanceerde technologie binnen Apple op het gebied van processoren en modems.

Het nieuws wekt de indruk dat Apple een stapje dichter bij de uiteindelijke release is. Het zou daarbij gaan om apparaten met zelf ontworpen displays, in plaats van onderdelen die door externe toeleveranciers zijn gemaakt. Apple maakt zelf MicroLED-schermen in een fabriek in Silicon Valley. De eerste VR/AR-headset moet een behoorlijk high-end apparaat worden, met een pittig prijskaartje. Het zal aanvankelijk een niche-product zijn, niet gericht op de doorsnee consument. De bril heeft twee 8K-displays en is te bedienen met handen en ogen. Later komt er een AR-headset voor gewone gebruikers.

Riccio droeg vorig jaar maart al de leiding over het productontwerp, projectmanagement en de elektronische componenten van de iPhone over aan Termus. Ook schoof hij veel andere bezigheden door naar Ternus, waarna hij zich vooral richtte op AR en VR, de productie van displays en camera-hardware. Dat Riccio zich nu volledig op de AR/VR-bril heeft gestort is dan ook geen verrassing.