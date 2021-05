Apple brengt dit voorjaar in rap tempo nieuwe iOS-updates uit en dat zijn ook zeker niet de minste. Nu is het alweer tijd voor iOS 14.6 en iPadOS 14.6, die nu voor iedereen beschikbaar zijn. Hoewel de update niet zo groot is als de vorige, brengt iOS 14.6 wel een aantal nieuwe functies.

iOS 14.6 beschikbaar: dit zijn de nieuwe functies

iOS 14.6 en iPadOS 14.6 hebben een relatieve korte testperiode achter de rug. In iets meer dan een maand heeft Apple drie beta’s en een Release Candidate uitgebracht. Het aantal nieuwe functies dat Apple heeft moeten testen was dan ook beperkt. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies in iOS 14.6:

#1 Voorbereiding voor Apple Music Lossless en Dolby Atmos

In juni gaat Apple van start met lossless audio en Dolby Atmos voor Apple Music. Op de juiste apparaten luister je dan naar Apple Music op de hoogst mogelijke geluidskwaliteit. Dolby Atmos zorgt voor een ruimtelijker geluid, waarbij de audio niet alleen van links en rechts komt, maar ook van boven, onder en achter. Voor lossless audio (het streamen in hogere kwaliteit) heb je minimaal iOS 14.6 nodig. Lees ook onze FAQ over Apple Music lossless audio.

Bekijk ook FAQ Apple Music Lossless audio: 13 antwoorden op vragen over Dolby Atmos en meer In deze FAQ over Apple Music Lossless Audio en Dolby Atmos lees je antwoorden op veelgestelde vragen. Wat heb je nodig, welke apparaten zijn geschikt en wat zijn de specificaties.

#2 Betaalde podcasts in Apple’s Podcasts-app

Zoals aangekondigd tijdens het april 2021-event, heeft de Apple Podcasts-app nu ondersteuning voor betaalde podcasts. Het gaat hier niet om een alles-in-1-abonnement: podcastmakers kunnen zelf beslissen of ze afleveringen tegen betaling aanbieden. Zo kan je bijvoorbeeld luisteren zonder reclame of is er exclusieve content voor degene die ervoor wil betalen. Lees ook ons artikel over Apple Podcasts en de plannen voor 2021.

Bekijk ook Apple Podcasts: dit is Apple van plan met betaalde podcasts Apple Podcasts is een dienst waar je allerlei audio- en praatshows kunt vinden. Vanaf voorjaar 2021 komt er de mogelijkheid om je tegen betaling op podcasts te abonneren, zodat je je favoriete podcaster kunt steunen. Eerder werd hiervoor de naam Podcasts+ gesuggereerd, maar Apple spreekt over Podcasts Subscriptions.

#3 Ondersteuning voor nieuwe Apple Watch-wijzerplaat

Hoewel de nieuwe wijzerplaat toegevoegd is in watchOS 7.5, heb je ook iOS 14.6 nodig om deze vanaf de iPhone te kunnen instellen. Het gaat om de 2021-versie van de Pride-wijzerplaat. Er zijn twee versies: een schermvullende en een ronde versie met complicaties. De wijzerplaat past bij het nieuwe Pride 2021 Apple Watch-bandje.

#4 AirTag-verbeteringen

In de Verloren modus van de AirTag kan je nu kiezen om een telefoonnummer of een e-mailadres achter te laten. Voorheen kon je alleen een telefoonnummer kiezen, maar als je dat te persoonlijk vindt kun je ook een e-mailadres invullen. Het voordeel is dat je bijvoorbeeld een apart e-mailadres kan aanmaken, speciaal voor de AirTag. De vinder van jouw sleutels, tas of ander voorwerp kan dan via dat e-mailadres contact met jou opnemen. Ook nieuw is dat een vinder nu ook een deel van het telefoonnummer kan zien als de AirTag niet in de verloren modus staat, zodra hij gescand wordt via NFC.

Releasenotes iOS 14.6

Er zijn nog meer kleine verbeteringen in iOS 14.6 toegevoegd. Bovendien kunnen Amerikaanse gebruikers de nieuwe Apple Card Family gebruiken. Bekijk ook hieronder de volledige releasenotes van iOS 14.6.

iOS 14.6 releasenotes bekijken Podcasts Ondersteuning voor abonnementen voor kanalen en afzonderlijke programma’s AirTag en Zoek mijn Optie om in de verloren-modus een e-mailadres in plaats van een telefoonnummer toe te voegen voor de AirTag en Zoek mijn-netwerkaccessoires

De AirTag geeft het gedeeltelijk gemaskeerde telefoonnummer van de eigenaar weer wanneer je er met een NFC-geschikt apparaat op tikt Toegankelijkheid Gebruikers van stembediening kunnen hun iPhone de eerste keer na een herstart met alleen hun stem ontgrendelen Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: ‘Ontgrendel met Apple Watch’ werkte mogelijk niet nadat ‘Vergrendel iPhone’ was gebruikt op de Apple Watch

Herinneringen werden mogelijk als lege regels weergegeven

Extensies voor het blokkeren van bellers werden mogelijk niet weergegeven in Instellingen

De verbinding met Bluetooth-apparaten werd soms verbroken en soms werd het geluid tijdens een actief gesprek naar een ander apparaat gestuurd

Tijdens het opstarten was er mogelijk sprake van verminderde prestaties op de iPhone Alleen in de VS

Apple Card Family Apple Card can be shared with up to five people, including anyone 13 years or older in your Family Sharing group

Apple Card Family adds support for families to track expenses, manage spending with optional limits and controls, and build credit together Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 14.6 downloaden

Om iOS 14.6 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta's van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, macOS en tvOS meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.