Je kan een Homepod koppelen met de Apple TV 4K, zodat je profiteert van Dolby Atmos en surroundsound. Op die manier wordt alles wat je kijkt en afspeelt op je Apple TV standaard via de HomePod afgespeeld. Maar als je een ander apparaat dat aangesloten is op je televisie gebruikt, bijvoorbeeld een spelcomputer, wordt het geluid gewoon via je televisie afgespeeld. De HomePod werkt alleen samen met de Apple TV. Via een omweg wordt op de nieuwe Apple TV 4K 2021 alle audio op de HomePod afgespeeld. Dit is mogelijk dankzij ARC. We leggen je uit wat je zoal nodig hebt.

Wat betekent ARC op de Apple TV?

ARC staat voor audio return channel. Dat is een functie op veel televisies waarbij het geluid via HDMI afgespeeld wordt op een aangesloten speaker. Sonos werkt bijvoorbeeld met HDMI-ARC, zodat je televisie het geluid via de HDMI-kabel afspeelt op een Sonos Arc of Sonos Beam. Omdat de HomePod draadloos is, kun je die helaas niet direct koppelen aan je televisie om bijvoorbeeld het geluid van je spelcomputer op af te spelen. Maar in combinatie met de nieuwe Apple TV kan dat wél.

Dankzij de functie wordt het geluid van je televisie en andere aangesloten apparaten afgespeeld op de HomePod, via de ARC-ingang waar de Apple TV op aangesloten is.

ARC op vorige generatie Apple TV

Maar de vorige Apple TV werkt toch al met ARC? Dat is juist, want je kan een Apple TV bijvoorbeeld aansluiten op een soundbar die via ARC aangesloten is op een televisie, zodat de audio van je Apple TV afgespeeld wordt op de soundbar.

Het verschil is dat bij deze nieuwe Apple TV 4K 2021, de Apple TV fungeert als een soort ‘soundbar’ voor je televisie. Daarbij wordt het geluid van de televisie zelf en andere aangesloten apparaten (spelcomputer, tv-box, Blu-Ray speler en meer) via de Apple TV draadloos naar een HomePod gestreamd.

Dit heb je nodig voor de Apple TV met ARC

Om hier gebruik van te kunnen maken, heb je het volgende nodig:

Apple TV 4K 2021

Eén of meerdere HomePod-speakers (géén HomePod mini)

Een televisie met HDMI ARC of eARC

ARC op Apple TV instellen doe je zo

Om de ARC-functie van de Apple TV te gebruiken, doe je het volgende:

Koppel je HomePod(s) met de Apple TV via de stappen in onze tip. Zorg ervoor dat de HomePod als standaard audio-uitvoer geselecteerd is. Ga op de Apple TV naar Instellingen > Video en audio > Standaardaudio-uitvoer. Onder het kopje Audio Return Channel (BETA) kies je voor Speel televisie-audio.

Als alles juist is ingesteld, geeft de Apple TV in dit scherm aan of de functie actief is (met Aan (eARC) of Aan (ARC)). Dankzij deze functie wordt alle audio van je televisie via de Apple TV afgespeeld op de gekoppelde HomePod. Als je het niet werkend krijgt, zorg er dan voor dat je ARC, eARC of HDMI-CEC ingeschakeld is op je televisie. Controleer ook of je televisie dit ondersteunt. Je ziet dit aan de aanduiding ARC naast de geschikte HDMI-poort.