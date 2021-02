In de zomer van 2020 kwam een miljoenendiefstal van iPhones op Schiphol aan het licht. Er zou voor 3 miljoen aan iPhones zijn gestolen. Maar de zaak blijkt nog veel groter: in totaal werd voor 18,5 miljoen euro aan telefoons ontvreemd.

De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen maanden maar liefst 11 verdachten aangehouden in deze zaak. Het gaat om de diefstal van twee grote partijen iPhones op Schiphol. Er blijkt nu een verband te zijn tussen beide zaken en er is hulp van binnenuit geweest. Er is gebruikgemaakt van valse vrachtbrieven. Toen bleek dat medewerkers een rol speelden bij de diefstal is het Openbaar Ministerie ingeschakeld en is er een grootscheeps onderzoek gestart.



Verdachten aangehouden iPhone-diefstal op Schiphol

In maart werd een lading iPhones met een waarde van bijna 3 miljoen buitgemaakt, waarna zes verdachten werden aangehouden. De laatste aanhouding in deze zaak vond nog heel recent plaats: vorige week. Daarnaast werden er bij de verdachten grote bedragen aan contant geld aangetroffen.

Bekijk ook Voor 3 miljoen euro aan iPhones gestolen op Schiphol Op een bedrijventerrein bij Schiphol is voor miljoenen aan iPhones gestolen. Mocht je binnenkort een verdacht uitziende iPhone voor weinig op de kop kunnen tikken, dan moet je op je hoede zijn: het kan gaan om gestolen waar. Eerder waren er al duizenden Apple Watch-exemplaren gestolen.

Nu blijkt dat er nog een tweede grootscheepse iPhone-diefstal op Schiphol heeft plaatsgevonden, namelijk in december 2020. Uit een loods op het bedrijventerrein van Schiphol-Oost is voor 16 miljoen euro aan iPhones gestolen. In deze zaak zijn nu vijf verdachten aangehouden, waaronder drie personen die werkten bij het distributiebedrijf dat de opslag van de iPhones verzorgde. Er zijn 9.200 iPhones teruggevonden in de gemeente Haarlemmermeer en in Duitsland. Bij een van de verdachten werden goudstaven en 141.000 euro aan contanten aangetroffen. En minstens één persoon wordt in beide zaken verdacht.

Het onderzoek loopt nog door.