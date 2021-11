De nieuwste MacBook Pro’s grijpen terug op het verleden: de poorten zijn terug en het wat robuustere uiterlijk doet denken aan de witte kunststof MacBooks van een jaar of tien geleden. Maar dan wel met binnenin de allernieuwste Apple-chips uit eigen lab: de M1 Pro en de M1 Max. Apple verwent de professionele gebruiker met een prachtig scherm, een indrukwekkende performance en een langere batterijduur dan ooit. Valt er dan nog meer te wensen? Ja! We zijn onder de indruk van deze nieuwe MacBook Pro 2021, maar we zien ook nog wel wat verbeterpunten. In deze review lees je er alles over.

De geteste modellen zijn een 14-inch MacBook Pro 2021 instapmodel met 8-core CPU en een 14-inch MacBook Pro 2021 upgrade met 10-core CPU, beide in spacegrijs. Het instapmodel is een leenexemplaar dat tijdelijk door Apple beschikbaar is gesteld, het andere is door onszelf aangeschaft. De test is uitgevoerd eind oktober/begin november 2021.



Introductie

In de periode rond 2017 waren professionals bezorgd of Apple nog wel oog voor ze had. Apple leek zich vooral druk te maken om de gemiddelde consument en maakte MacBooks voor de massa. Naar de behoeften van creatieve professionals – toch van oudsher een belangrijke gebruikersgroep voor Apple – leek niet te worden geluisterd. Apple voerde ‘verbeteringen’ door waar de doelgroep helemaal niet op zat te wachten: de laptop werd steeds dunner en lichter, raakte handige poorten kwijt en kreeg een storingsgevoelig toetsenbord dat na het eten van een koekje al moest worden vervangen. De Touch Bar was een twijfelachtige vernieuwing: leuk voor het snel intikken van emoji, maar het heeft eigenlijk nooit z’n echte nut bewezen en externe ontwikkelaars maakten er nauwelijks apps voor. Echt spannende ontwikkelingen waren er niet.

Tot nu toe. Want met de MacBook Pro van 2021 slaat Apple écht een nieuwe weg in. We wisten al dat de MacBook Pro de sprong naar Apple Silicon zou maken en op basis van ervaringen met de M1 was al wel in te schatten dat de performance indrukwekkend zou zijn. Nu blijkt dat Apple niet één maar twéé opgevoerde M1-chips heeft gemaakt, zijn we helemaal onder de indruk. Dit zijn de snelste Apple-laptops die we ooit hebben getest en als mooie bijkomstigheid hebben ze ook nog de langste batterijduur die we ooit hebben meegemaakt – precies de twee dingen die je nodig hebt bij een laptop. Andere fabrikanten zullen flink hun best moeten doen om qua performance en batterijduur in de buurt te komen van Apple.

Design van de MacBook Pro 2021: terug naar vroeger

Aluminium behuizing

Verkrijgbaar in spacegrijs en zilver

Fullsize Magic Keyboard met achtergrondverlichting

Design blokkeriger dan voorheen

Een MacBook Pro koop je voornamelijk voor de specs en het besturingssysteem. Het ontwerp is daardoor ondergeschikter, al dacht Apple daar de afgelopen jaren anders over. In het verleden kreeg Apple wel eens kritiek dat design boven funcionaliteit ging. Dit jaar is dat anders. Dat het design minder belangrijk is, zie je ook als je kijkt naar Apple’s eigen pagina van de nieuwe MacBook Pro. Er wordt met geen woord gerept over het nieuwe design, terwijl Apple toch echt flink heeft uitgepakt aan de tekentafel.

De nieuwe MacBook Pro zal op het eerste gezicht wat zwaarder en lomper over komen. Dat komt met name door het meer vierkante en platte ontwerp. Waar de vorige generaties van de MacBook Pro nog een lichte afronding had aan de boven- en onderkant, is alles nu vlak. Daarentegen zijn de afrondingen bij de hoeken weer wat minder scherp dan bij alle vorige MacBooks. In het begin was het zeker even wennen, maar na een paar dagen gebruik zijn we het nieuwe design zeker wel gaan waarderen. Qua afmetingen is er weinig verschil: de 13-inch laptophoes die we gebruikten voor het vorige model past ook op de 14-inch MacBook Pro (dit is uiteraard afhankelijk van het type hoes).



De MacBook Pro 2021 van de zijkant gezien: de randen zijn iets dikker geworden, maar hij wekt geen lompe indruk.

Bij het oppakken van de MacBook ligt het ontwerp met de nieuwe hoeken ook wat lekkerder in de hand. Tegelijkertijd voelt het design een stuk robuuster en meer als een stevige machine dan voorheen. Dat komt ook doordat het scherm een stukje dikker is. Het display voelt wat minder fragiel. Je merkt meteen bij het openklappen van de MacBook dat je een krachtige laptop op schoot (of op je bureau) hebt staan.

Buiten het gevoel van het nieuwe design, wil het oog ook wat. Als je de nieuwe MacBook Pro naast de vorige generatie zet, vinden we het 2021-model ook mooier om te zien. Het oogt allemaal wat moderner, want op het ontwerp van de vorige generatie (dat Apple al sinds 2016 gebruikte) waren we wel wat uitgekeken. Een leuk detail is dat het Apple-logo op de bovenkant van het scherm een stuk groter geworden is en dat het MacBook Pro logo nu verzonken is in de onderkant van de laptop. Je gaat beide details tijdens het gebruik nooit zelf zien, maar het maakt het geheel wel helemaal af.



De tekst ‘MacBook Pro’ staat niet meer onder het scherm, maar is in reliëf te zien aan de onderkant – een mooi detail.

Aan de onderkant vinden we ook vier ronde voetjes. Die had de MacBook altijd al, maar ze steken nu iets meer uit om de luchtcirculatie mogelijk te maken. Aan de onderkant vind je aan weerszijden twee grote luchtspleten van zo’n 10 cm lengte, die ervoor zorgen dat de MacBook minder snel warm wordt. Werk je in een stoffige omgeving, dan zou er op termijn vuil binnen kunnen dringen via deze openingen. Aan de binnenkant bevindt zich nog wel een rooster met vijf gaten, maar die zullen het vuil niet echt tegenhouden.



Deze foto toont de vier voetjes aan de onderkant en de vrij grote ventilatie-opening, waarin stof zou kunnen binnendringen.

Behalve aan de buitenkant, heeft ook de binnenkant een nieuw ontwerp gekregen. Dat zie je bijvoorbeeld aan het toetsenbord, dat nu volledig zwart is. Voorheen waren alleen de toetsen zwart, maar bij de MacBook Pro 2021 is ook het tussenliggende aluminium in zwart uitgevoerd. Dat geeft de MacBook Pro, hoe cliché het ook klinkt, een wat meer professionelere uitstraling. We vinden het daarbij ook wat sjieker en rustgevender voor de ogen, helemaal als je veel op de MacBook zelf werkt (dus zonder een extern display). De toetsen en de toetsenbordverlichting komen daarbij beter tot hun recht. Als je in het donker aan het werk bent, vallen de individuele toetsen ook een stuk minder op. Het geeft je geen betere typervaring, maar het ziet er wel mooier uit.

Kleuren: zilver en spacegrijs

De gehele MacBook is net als voorheen gemaakt van aluminium. We kunnen ons eigenlijk geen ander materiaal voorstellen dat beter past bij zo’n high-end MacBook. Qua kleuren heeft Apple gekozen voor het weinig verrassende zilver en spacegrijs. Zilver is de klassieke MacBook-kleur, terwijl ook spacegrijs inmiddels tot een favoriet behoort. Met beide kleuren kan je eigenlijk niet mis gaan, al vinden we spacegrijs net wat mooier en sjieker. We zijn blij dat Apple voor dit model niet voor hele uitgesproken kleuren zoals oranje, blauw, groen of paars gekozen heeft, zoals bij de iMac 2021 het geval is. Dat past toch wat beter bij de meer speelse modellen, zoals de MacBook Air. Volgens de geruchten krijgt de volgende generatie MacBook Air dan ook dit vrolijke ontwerp.

Het was misschien leuker geweest als Apple diepzwart terug zou brengen. Apple heeft in het verleden wel vaker een zwarte MacBook uitgebracht en we hadden dit voor het 2021-model wel een mooi moment gevonden voor een comeback.

Scherm van de MacBook Pro 2021

14,2-inch of 16,2-inch formaat

Mini-LED met ProMotion

Resolutie van 3024 x 1964

Maximale helderheid van 1000 nits; 1600 nits piekhelderheid

P3-kleurweergave en True Tone

Notch bovenaan het scherm voor de camera

Net als in 2019 heeft Apple van de nieuwe MacBook Pro een 16-inch versie uitgebracht, al is deze wel wat groter geworden. Het display meet nu om exact te zijn 16,2-inch. Als dat voor jou te groot is, is de 14,2-inch versie jouw ideale maat. De 13-inch MacBook Pro M1 uit 2020 zit nog wel in het assortiment, maar deze zou op termijn kunnen verdwijnen.

Voor deze review hebben we de 14-inch modellen getest en daar zijn we eigenlijk heel erg tevreden mee. Het biedt genoeg schermruimte om lekker op te werken, maar is tegelijkertijd ook nog compact genoeg. Als je van een 15-inch MacBook Pro komt, is het voor sommige schermen wel even wennen. Je zult op de standaardweergave misschien iets moeten schuiven met de vensters om evenveel content op het scherm te kunnen krijgen. Eventueel kun je kiezen voor de geschaalde instelling met kleinere tekst.

Al jaren maakt Apple voor de displays gebruik van LED en OLED, maar langzamerhand krijgen steeds meer producten een mini-LED display. Na de 12,9-inch iPad Pro 2021 is het nu de beurt aan de 14- en 16-inch MacBook Pro voor dit type display. De belangrijkste voordelen van mini-LED zijn het hogere contrast, diepere zwarttinten en de energiezuinigheid. Ten opzichte van OLED heb je minder kans op inbranden, wat goed van pas komt bij een apparaat zoals een MacBook. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat een stilstaand venster dat lange tijd op het scherm getoond wordt definitieve sporen achterlaat.

Over de kwaliteit van het display zijn we meer dan tevreden. Het is een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van de vorige schermen in de MacBooks. Hoewel we die ook altijd al mooi vonden, merk je echt verschil in kwaliteit. Alles is door de hogere resolutie veel scherper, wat vooral bij professionals die veel met foto- en videobewerking doen goed van pas zal komen. Werken aan een document in Pages voelt bijna als schrijven op papier. Het is erg lastig om pixels te kunnen tellen, hoewel het display zelf niet de 4K-resolutie haalt.

Desalniettemin vinden we het display erg geschikt voor het kijken van een 4K-film. Sterker nog, de MacBook Pro 2021 is de eerste MacBook waar we een urenlange film op willen kijken. Films kijk je het liefst op een grote 4K-televisie, maar op deze MacBook Pro komt een film door het goede scherm ook mooi tot zijn recht. Dat komt niet alleen door mini-LED, maar ook door de hoge piekhelderheid van 1600 nits. HDR-content spat daardoor van het scherm. Ook de kleuren zijn mooi en realistisch.

Dat de kleuren zo mooi zijn, zal vooral professionals die werken in de foto- en videobewerking aanspreken. Je hoeft door de kwaliteit van het display van de MacBook Pro 2021 niet bang te zijn dat een bewerkte foto of video er qua kleur vertekenend uit ziet. In onze test merkten we dat de kleuren erg natuurgetrouw zijn.

ProMotion: rustiger voor je ogen

ProMotion, Apple’s benaming voor schermen met een hogere verversingsgraad, kennen we inmiddels al heel wat jaren van de iPad Pro. Maar sinds we de 120Hz beeldverversing gebruiken op de iPhone 13 Pro, willen we écht niet anders meer. Het zorgt ervoor dat scrollen soepeler oogt, vooral op pagina’s waar veel tekst op staat. In plaats van een grote waas tekst, kun je tijdens het scrollen gemakkelijker de tekst meelezen. Met ingang van de 2021 MacBook Pro’s vinden we dit ook op Apple’s laptops, waar het net zo prettig is als op de iPhone en iPad.



Met de juiste wallpaper kun je de notch wat minder opvallend maken – of er juist wat meer de nadruk op leggen, al zouden we niet weten waarom je dat zou willen.

Net als op de andere apparaten, wordt de verversingsgraad aangepast voor wat je doet. Apple doet dit om batterij te besparen, omdat een 120Hz-beeldscherm simpelweg meer energie verbruikt. Je ziet de 120Hz dus alleen als je het nodig hebt. Het goede nieuws is dat editors die veel met video werken, ook een vaste refresh rate kunnen kiezen. Hierdoor komt de refresh rate van het beeldscherm overeen met die van de content die je aan het bewerken bent. Je kan daarbij kiezen uit 60Hz, 59,94Hz, 50Hz, 48Hz en 47,95Hz.

We zijn na ruim een week gebruik behoorlijk gewend geraakt aan het ProMotion-display. Al na een paar dagen merk je er eigenlijk al niets meer van (op een positieve manier) en voelt het alsof je nooit anders gebruikt hebt. Pas als je weer teruggaat naar een andere Mac of een extern scherm gebruikt dat geen 120Hz ondersteunt, zie je het verschil in beeldverversing. Heeft iedereen die 120Hz nodig? Nee, dat niet. Is het fijn om te hebben en wil je niet meer terug als je het eenmaal gehad hebt? Zeker!

Schermranden: dunnere randen, maar wel een notch

Het grootste voordeel van het nieuwe scherm is dat de schermranden dunner geworden zijn. Daardoor heeft Apple een groter scherm in de MacBook kunnen stoppen, zonder dat de MacBook zelf qua afmetingen groter is geworden. De schermranden zijn nu rondom overal even breed, met uitzondering van de onderkant bij het scharnier. Een bijkomend voordeel is dat de hoeken van het scherm links- en rechtsboven dezelfde afronding hebben als de behuizing. We kennen dit al van de iPhone en de iPads zonder thuisknop en we vinden dit er vooral mooier uit zien.

Maar Apple kon niet overal de schermranden even smal maken. Net als op de iPhone heeft dat tot gevolg dat de MacBook Pro een notch heeft, oftewel een inkeping bovenaan het scherm. In deze inkeping zit de vernieuwde FaceTime HD-camera verwerkt, evenals het groene indicatielampje en een sensor voor True Tone. Maar er zitten lang niet zoveel sensoren in als in de TrueDepth-camera in de iPhone. We vragen ons dan ook wel een beetje af waarom Apple de notch zo breed gemaakt heeft. Uit een teardown van de MacBook Pro 2021 blijkt dat er lang niet zoveel sensoren in zitten. Een kleinere notch, zoals op de iPhone 13-serie, had wat ons betreft niet misstaan.

Tijdens normaal gebruik staat de menubalk links en rechts naast de notch. De menubalk is iets hoger dan de notch zelf, waardoor hij ook een stuk hoger is dan op een Mac zonder notch. Er is daarom wat meer ruimte rondom de icoontjes en de menuopties. In de meeste situaties zit de notch niet echt in de weg. Er is rechts ruimte genoeg voor je menubalkicoontjes, terwijl er links ook ruimte is voor de menubalkknoppen van apps. Soms is de ruimte toch te krap (zoals bij Safari) waardoor een knop van de menubalk rechts naast de notch wordt gezet. Dat is een wat vreemd gezicht, hoewel we het niet echt storend vinden. De muiscursor verplaatst zich overigens gewoon achter de notch, alsof er dus gewoon nog schermruimte zit.

In sommige zeldzame gevallen kan er wel eens wat content achter de notch verdwijnen, vooral bij niet-geoptimaliseerde apps die heel veel opties hebben. Maar wij hebben dit in onze test niet ervaren. Er passen zo’n zeven tot negen menuknoppen links naast de notch, afhankelijk van de lengte van de tekst. Mocht er toch iets niet goed gaan, dan kun je voor die specifieke app de functie Maak passend voor ingebouwde camera inschakelen. Hierdoor wordt de menubalk een stukje lager gezet. Dit gebeurt alleen als de ruimte naast de notch te klein is, maar geldt wel voor alle apps zolang de app waarvoor je dit ingeschakeld hebt actief is.

Het minste merk je van de notch als je schermvullend werkt. Apple plaatst dan namelijk een zwarte balk bovenaan je scherm. Je ziet in dat geval niets meer van de notch. Zoda je met je pijltje naar boven gaat, verschijnt in het zwarte deel de menubalk weer in beeld, inclusief menuknoppen en icoontjes. Op zich vinden we dit geen probleem, want het zou een vreemde gewaarwording zijn als schermvullende apps helemaal tegen de schermrand getoond zouden worden met in het midden een hap uit de apps. Hoe Apple het nu aangepakt heeft, vinden we een elegante oplossing. Maar de notch had wat ons betreft wel wat kleiner gemogen.

Hardware in de MacBook Pro 2021

Keuze uit M1 Pro of M1 Max processor

Tot 64GB centraal geheugen (onze testmodellen hebben 16GB)

Tot 8TB SSD-opslag (onze testmodellen hebben respectievelijk 512GB en 1TB)

SDXC-geheugenkaartslot

HDMI 2.0-poort (geen 2.1)

Drie Thunderbolt 4-poorten (usb-c) met ondersteuning voor opladen, DisplayPort, Thunderbolt 4 (tot 40Gb/s) en usb 4 (tot 40Gbps)

Zes speakers rondom

1080p FaceTime HD-camera

3,5mm hoofdtelefoonaansluiting

Groot trackpad

In de overstap naar Apple Silicon zijn deze MacBook Pro’s een belangrijke schakel. Dit zijn de MacBooks die door creatieve, veeleisende professionals worden gebruikt, dus Apple kan zich geen flater veroorloven. Na de positieve ontvangst van de eerste Macs met M1-chip voor de mainstream gebruiker waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen wat Apple voor de professionele gebruiker zou doen. Dat blijkt niet tegen te vallen: Apple heeft maar liefst twee krachtige varianten van de M1-chip uitgebracht. De M1 Pro is volgens Apple tweemaal zo snel als de M1 van vorig jaar, terwijl de M1 Max nog eens tweemaal zo snel is. Uit de eerste benchmarks bleek al dat die belofte wordt waargemaakt en tijdens het testen blijkt Apple niet heeft overdreven: deze MacBook Pro’s laten écht hun spierballen zien.

Deze machines zijn zo vlot, dat je je kunt afvragen of je nog wel een MacBook Pro of meer geheugen nodig hebt. Je vindt de MacBook Air wat te licht voor jouw kantoorwerkzaamheden? Koop het instapmodel van deze MacBook Pro en zult er geen moment spijt van hebben.

De 14-inch MacBook Pro wordt geleverd in twee modellen: een 8-core instapmodel en een 10-core upgrade, die we beide hebben getest. Beide zijn uiteraard uit te breiden met meer geheugen, meer opslag en een snellere processor (M1 Max). Je krijgt ook 16GB centraal geheugen dat je kunt uitbreiden naar 32GB of 64GB. Die laatste optie is alleen beschikbaar als je de M1 Max kiest. Tijdens de aankondiging van deze MacBooks legde Apple al uit wat het voordeel van centraal geheugen is: onderdelen zoals CPU en GPU kunnen hier gebruik van maken zonder dat er data hoeft te worden gekopieerd naar andere gedeeltes van het geheugen. Dat is efficiënter en het helpt mee om deze MacBooks nog sneller aan te laten voelen. Bij de M1-modellen van vorig jaar gebruikte Apple het al maar bij deze nieuwe machines merken creatieve professionals het echte voordeel: zou je kiezen voor de upgrade naar 64GB geheugen en 8TB SSD-opslag dan kun je gigantische foto- en filmbestanden meenemen en moeiteloos openen op je MacBook.

De poorten zijn terug

Het is alsof je teruggaat in het verleden en tegelijk een sprong naar de toekomst maakt: de MacBook Pro’s lijken qua design wel een beetje op de witte MacBooks van vroeger, toen er nog ruimte was voor poorten. Gelukkig zijn de aansluitingen wel met hun tijd meegegaan. Je hebt drie Thunderbolt 4-poorten, een hdmi-poort en een sd-kaartslot tot je beschikking. Daarnaast is er een MagSafe 3-poort om op te laden. Deze magnetische aansluiting was erg geliefd en het is dan ook een raadsel waarom Apple ermee gestopt is. We kunnen slechts gissen: omdat de laptop zo dun langs de randen was geworden dat er geen ruimte meer voor was? Door het nieuwe ‘dikke’ design is er nu weer voldoende ruimte voor MagSafe. Het mooie hiervan is, dat de meegeleverde gevlochten kabel niet losschiet als je er rustig aan trekt, maar wel bij een plotselinge ruk, bijvoorbeeld als er iemand over struikelt.

Toch valt er nog wel iets te wensen. Het is fijn dat de poorten terug zijn, maar ze zijn niet het beste wat je kunt krijgen: het SD-kaartslot is slechts UHS-II, niet het snellere UHS-III of SD Express. Ook heeft Apple gekozen voor HDMI 2.0 (geen 2.1). Navraag leverde het onbevredigende antwoord op dat het bedrijf de variant kiest die naar Apple’s goeddunken het meest geschikt is. Die keuze begrijpen we niet: versie 2.1 werd al in 2017 aangekondigd en biedt meer technische mogelijkheden. Verder is het goed om te weten dat er geen wifi 6E, wifi 6 160 MHz en ook geen Bluetooth 5.2 op zit.

De terugkeer van poorten is een goede ontwikkeling: het scheelt weer een extra dongle als je een extra scherm rechtstreeks kunt aansluiten en je sd-kaartje meteen kunt uitlezen. Professionals zullen het extra gemak waarderen boven een extra strak uiterlijk. Ook hier gaat functionaliteit weer boven design en dat vinden we prima.

Waar de meeste mensen ook geen traantje om zullen laten is het verdwijnen van de Touch Bar. Hoewel het soms handig kon zijn, heeft het eigenlijk nooit aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. Gelukkig heeft Apple de Touch ID-sensor wel gehandhaafd. Dit is handig tijdens het inloggen en het goedkeuren van aankopen in de App Store of met Apple Pay. We werken meestal met een extern scherm aangesloten op de MacBook en het mooie is dat je dan ook het nieuwe Magic Keyboard 2 met ingebouwde Touch ID kunt gebruiken. Wat ook is gebleven is het grote trackpad met Force Touch dat met 5,1 x 3,1 inch ruim bemeten is, nauwkeurig de bewegingen van je vingers volgt en prettig scrolt.

Webcam en speakers: beter voor thuiswerkers

Webcam en microfoon zijn belangrijker dan ooit, omdat we steeds meer moeten videobellen. We zijn dan ook blij dat Apple in deze MacBooks een 1080p webcam heeft gestopt (voorheen een karige 720p), met een grotere beeldsensor die je beter in beeld brengt bij matige verlichting. Het is jammer dat er daarnaast niet gekozen is voor Face ID, want in de ruim bemeten notch was er best plek geweest voor een TrueDepth-camera.

Om goed verstaanbaar te zijn beschikt deze MacBook over ‘microfoons van studiokwaliteit’, aldus Apple. Ze zijn beter dan die in het 16-inch model uit 2019 en hebben vooral betere ruisonderdrukking. We waren tijdens videogesprekken dan ook uitstekend te verstaan. Je zou er zelfs zang en instrumenten mee kunnen opnemen, mocht je niet beschikken over een externe microfoon.

Met zes speakers rondom zijn deze MacBook Pro’s ook erg geschikt om gewoonweg een video te kijken. Maar er is meer: als je bezig bent met je eigen muziek- of videoproject wil je ook meteen kunnen luisteren hoe het eindresultaat klinkt. Op de 14-inch MacBook Pro klinken ze al erg goed, maar toen we in de Apple Store het 16-inch model testten klonk het eerlijk gezegd nog indrukwekkender, ook de hoge en lage tonen. Als je wilt kun je audio behoorlijk luid afspelen zonder vervorming.

Wat toetsenbord betreft heeft Apple gekozen voor het nieuwere mechanisme, dat minder gevoelig is voor kruimels en andere problemen. Het is prettig typen op dit geheel in zwart uitgevoerde toetsenbord. Waar voorheen de Touch ID-balk zat heb je nu een rij functietoetsen, zoals gangbaar is op andere toetsenborden. Bij ‘s nachts werken heb je wel last van wat lichtlekkage dat van onder de toetsen door schijnt, maar zo erg als bij de Logitech MX Keys Mini is het gelukkig niet.

Ervaringen van een MacBook Air-gebruiker (Gonny)

Naast de Macs die we regelmatig op de iCulture-redactie testen hebben we natuurlijk ook nog onze dagelijkse Macs waarop we een groot gedeelte van het jaar ons normale werk doen. In mijn geval is dat een redelijk basic MacBook. Ik heb eerder de 11-inch MacBook Air gehad, gevolgd door de 12-inch MacBook en sinds een tijdje de 13-inch MacBook Air met 1,1 GHz Quad-Core Intel Core i5 en 16GB geheugen. Geen technische hoogvliegers dus, maar ik heb gemerkt dat ik dat als productiviteitswerker ook helemaal niet nodig heb. Mijn MacBook gaat blazen als ik een Zoom- of WebEx-meeting start, maar ingewikkelde bewerkingen in Photoshop gaan moeiteloos. Ik hoef geen drukwerk of 3D-renders te maken, dus mijn beeldbestanden zijn zelden groter dan 1MB. Dit is allemaal prima te doen, al kijk ik wel uit naar het moment dat mijn werklaptop eindelijk is afgeschreven en ik ‘m kan inruilen voor Apple Silicon.

Bij de M1 MacBook Air van vorig jaar was ik al blij verrast over de prestaties en bij deze nieuwe MacBook Pro met 10-core M1 Pro heb ik helemaal niet meer te klagen. Het is onmogelijk om deze MacBook op hol te jagen. Gedurende de hele testperiode is hij niet één keer gaan blazen, ook niet bij zware bewerkingen waar mijn normale MacBook Air het moeilijk mee heeft. Als ik naar de MacBook Pro zou overstappen, dan zou het instapmodel voor mij ruim voldoende zijn, al zou ik dan wel €20 extra betalen voor een upgrade van de stroomadapter. De enige upgrade die ik verder nog zou overwegen is meer SSD-opslag van de standaard 512GB naar 1TB. Want hoewel er nu een sd-kaartslot in zit: snelle opslag heb je nooit genoeg. Overigens zou ik met de M1 MacBook Air dan ook al goed uit de voeten kunnen.

Ervaringen van een MacBook Pro-gebruiker (Benjamin)

Al sinds 2008 ben ik een gebruiker van de MacBook Pro, vooral met het oog op de toekomst. Mijn huidige MacBook Pro is het Retina-model uit 2017 (die met het minder betrouwbare toetsenbord), maar om eerlijk te zijn heb ik me de afgelopen jaren afgevraagd of ik wel echt een MacBook Pro nodig heb. Vooral sinds de komst van de verbeterde MacBook Air in 2018 heb ik mezelf steeds vaker die vraag gesteld. Ook ik doe geen uitgebreide videobewerking en ik maak ook geen 3D-renders. De belangrijkste reden voor mij om te kiezen voor een MacBook Pro was het 15-inch display. Ook de Touch Bar en de grotere trackpad waren voor mij redenen om voor de MacBook Pro te kiezen.

Met deze nieuwe MacBook Pro 2021 moet ik bekennen dat het in het begin best even wennen was dat er geen Touch Bar meer op zit. Hoewel ik de Touch Bar niet heel intensief gebruikte, was het toch wel makkelijk om een emoji te kiezen, het volume aan te passen met de slider en om af en toe een appspecifieke knop in te drukken. Nu de fysieke functietoetsen weer terug zijn, is het vooral een kwestie van wennen. Het makkelijker kiezen van een emoji kan ook eenvoudig met een knop op het toetsenbord. Wat het scherm betreft is 14-inch voor mij eigenlijk de perfecte maat. Ik lever iets in ten opzichte van de 15-inch van mijn vorige MacBook, maar in de praktijk merk ik daar eigenlijk niks van. Een 14-inch MacBook Air nieuwe stijl zou voor mij dan ook echt een uitkomst zijn.

Over de prestaties ben ik ook meer dan tevreden. De MacBook Pro 2021 met 8-core M1 Pro-chip en 14-core GPU blaast eigenlijk nooit. Bij de MacBook Pro 2017 leek het er af en toe op dat de MacBook opsteeg bij het renderen en optimaliseren van afbeeldingen, maar dat is me bij dit model nog niet gebeurd. Ook de overstap van Intel naar Apple Silicon is voor mij probleemloos gegaan. Inmiddels zijn alle belangrijke apps wel bijgewerkt en voor de enkele die dat niet is, volstaat Rosetta 2 prima.

Batterijduur MacBook Pro 2021

Tot 11 uur (14-inch)/14 uur (16-inch) draadloos internetten

Tot 17 uur (14-inch)/21 uur (16-inch) films kijken in de Apple TV‑app

Eén van de grote voordelen van Apple Silicon is de hoge stroomefficiëntie, oftewel een langere batterijduur. Apple heeft al bewezen met de M1-chips van vorig jaar dat ze een uitstekende balans weten te vinden tussen energiezuinigheid en prestaties. Bij de M1 Pro- en M1 Max-chips van de 2021 MacBook Pro zijn de verbeteringen in batterijduur wel een stuk minder dan bij de M1-modellen van vorig jaar, maar desalniettemin zijn we onder de indruk van de batterijduur.

Apple belooft op het 14-inch model een batterijduur van zo’n 11 uur bij draadloos internetten. Wij hebben dit uiteraard getest en krijgen ongeveer dezelfde resultaten. We zijn nog een stapje verder gegaan door de MacBook Pro te gebruiken met een extern 24-inch HD-display, dat via hdmi op de MacBook is aangesloten. Zonder stroomadapter konden we de MacBook Pro ruim 8 uur gebruiken voordat hij leeg was, wat aanzienlijk meer is dan bij vorige Intel-modellen die we gebruikt hebben. Tijdens het gebruik merkten we geen belemmeringen in de prestaties.



Het groene indicatielampje is ook weer terug; wel zo fijn.

Bij een 14-inch MacBook Pro met 8-core M1 Pro-chip zit standaard een 67W-adapter bij, maar voor dit testmodel hebben we de 96W-versie gebruikt. De 96W kost je €20,- extra als upgrade als deze er niet standaard bij zit. Met deze oplader kun je ook snelladen, waardoor een volledig lege accu binnen 30 minuten laden tot 50%. Dit is vooral handig als je veel op flexibele werkplekken werkt, waar je niet altijd een stopcontact in de buurt hebt. Volledig opladen gaat trouwens in een paar uur, dus ook dan ben je snel weer voorzien van stroom.

Opladen kan trouwens bij dit model op twee manieren: met MagSafe en via usb-c. We vinden het fijn dat Apple ervoor gekozen heeft om opladen via usb-c en MagSafe te combineren. Het voordeel van usb-c is dat je alle poorten kan gebruiken, zowel links als rechts. En als je eens je oplader vergeet mee te nemen, is er altijd wel een usb-c-kabel in de buurt die je kan lenen. Het voordeel van MagSafe is dat de kabel eenvoudig vastklikt en ook weer losschiet als iemand erachter blijft hangen.

Wat betreft snelladen heeft de 14-inch MacBook Pro wel een streepje voor. Deze kan zowel snelladen via MagSafe als via usb-c. Het maakt dus niet uit welke kabel je gebruikt. Wij adviseren om de MagSafe-kabel thuis te laten en een usb-c-kabel in je tas mee te nemen als je onderweg bent. De usb-c-kabel kan namelijk ook voor andere apparaten van pas komen, bijvoorbeeld voor je iPad Pro of iPad Air. Bij de 16-inch MacBook Pro kan je alleen de MagSafe-kabel gebruiken om sneller op te laden.

Voor wie is de MacBook Pro 2021 geschikt?

Met de komst van deze MacBook Pro vindt er een verschuiving plaats in het assortiment van Apple. Deze nieuwe laptops zijn zo krachtig en de prestaties zijn zo ongekend, dat de MacBook Pro lang niet meer voor iedereen de beste optie is. Met een vanafprijs van €2.249 is hij voor velen simpelweg te duur. Als je als je extra’s toevoegt zoals een zwaardere stroomadapter en meer SSD-opslag ga je al snel richting de €3.000, wat op zich een prima prijs is voor een dergelijk werkpaard.

Mensen die in het verleden vooral een MacBook Pro kochten om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een vlotte performance, zullen zich misschien nu achter hun oren krabben. De modellen met M1-chip zijn in vergelijking met de vroegere Intel-machines al zo snel, dat je misschien helemaal geen Pro meer nodig hebt. Wil je grote bestanden van 30GB openen, ben je van plan 20 streams aan 4K ProRes-beelden of duizenden audiosporen tegelijk te bewerken, dan is er geen betere laptop die je je kunt wensen.

We raden af om deze MacBook Pro’s te kopen als je wilt gaan gamen. Hoewel de grafische prestaties goed zijn, zijn de meeste games zijn er (nog) niet voor geoptimaliseerd.

Alternatieven voor de MacBook Pro 2021

Zoals wel vaker vind je de grootste concurrenten bij Apple zelf. Heb je de ongekende kracht van deze MacBook Pro’s niet echt nodig, dan heeft Apple twee alternatieven:

Beide bieden uitstekende performance voor de meest gangbare taken. Zoek je een krachtiger Mac, dan zul je de hier besproken MacBook Pro met de maximale specificaties moeten nemen of nog even geduld moeten hebben. Apple heeft nog een grote iMac en een Mac Pro in de pijplijn zitten. Die hebben nog geen upgrade naar Apple Silicon gehad, maar dit zou volgens de beloofde tijdlijn in 2022 moeten gebeuren.

Zoek je een laptop voor creatieve professionals, dan zou je ook bij andere fabrikanten kunnen kijken. De Microsoft Surface Laptop Studio met 14,4-inch scherm (vanaf ca. 1800 euro) is begin 2022 leverbaar in Nederland, maar is iets groter en zwaarder. Je hebt dan echter wel een touchscreen, zodat je wellicht je iPad weg kunt doen. De Dell XPS 15 OLED 2021 ligt qua prijs iets hoger en heeft een OLED-scherm, maar stelt teleur omdat er slechts een 720p webcam in zit. Eventueel zou je voor de kleinere Dell XPS 13 met OLED kunnen kiezen.

Er zijn nog wel meer alternatieven zoals de Asus ProArt StudioBook 16, de HP ZBook Fury G8 en de Razer Blade 14, maar als je een Mac gewend bent zul je deze Windows-laptops waarschijnlijk niet zo snel overwegen.

Score 8.5 MacBook Pro 2021 €2.249 Voordelen + Indrukwekkende performance van M1 Pro, zelfs in het instapmodel

MagSafe 3 is terug

Scherm met ProMotion ziet er fantastisch uit

Geen dongles meer nodig, dankzij terugkeer van poorten

1080p webcam brengt je beter in beeld

Batterijduur is geweldig

Robuuste behuizing Nadelen – Maakt op het oog een wat lompere indruk door dikke zijkanten

Instapmodel wordt geleverd met zwakkere stroomadapter (wel voor €20 bij te bestellen)

Duur, vooral als je voor M1 Max kiest

Geen 4K display

Notch had kleiner kunnen zijn

HDMI 2.0 is een tegenvaller

RAM- en SSD-upgrades zijn duur en niet zelf uit te voeren

Conclusie MacBook Pro 2021

Met deze nieuwe 14-inch MacBook Pro met M1 Pro en M1 Max heeft Apple de professional weer teruggevonden en dat is gunstig voor iedereen. De echte pro’s hebben een machine die meer kan dan ze voor mogelijk hadden gehouden en de verwende consument zal merken dat een duurdere upgrade helemaal niet meer nodig is. Aan het instapmodel heb je ook al genoeg en dan bespaar je mooi wat geld.

De MacBook Pro 2021 is een enorm krachtige machine waar creatieve professionals het maximale uit kunnen halen. Deze MacBooks zijn terecht Pro. Het is het model waar de professionals al jaren om gevraagd hebben. Geliefde functies zoals MagSafe, de verschillende poorten en de functietoetsen zijn terug van weggeweest. Apple heeft met de 2021-modellen van de MacBook Pro eindelijk naar de doelgroep geluisterd.

Toch zal er een groep professionals zijn die nog een stap verder willen gaan, door bijvoorbeeld zelf RAM- en SSD-upgrades uit te kunnen voeren. Dat kan met deze MacBook niet. Maar als je bij je aankoop een weloverwogen keuze maakt, is dat wat ons betreft eigenlijk ook niet eens nodig. Er is verder wel een paar gemiste kansen, zoals de beperkte specificaties van de hdmi-poort en het gebrek aan 4K-resolutie. De notch is soms iets teveel aanwezig, maar ook daar kunnen we wel aan wennen.

Dat neemt niet weg dat je veel geld moet neerleggen voor de MacBook Pro 2021. Maar als we kijken naar wat de MacBook Pro de afgelopen jaren kostte, vinden we die prijs nog wel meevallen. En voor wie het toch teveel is, kan ook prima terecht bij de veel betaalbaardere MacBook Air of MacBook Pro met M1-chip. Apple’s MacBook line-up begint steeds meer vorm te krijgen, mede met dank aan Apple Silicon.

MacBook Pro 2021 kopen

De MacBook Pro is verkrijgbaar bij alle winkels die Apple-producten verkopen, waaronder de Apple Store en Amac.

Dit zijn de geteste modellen:

Instapmodel:

8-core CPU (M1 Pro)

14-core GPU

16GB geheugen

512GB SSD

€2.249,-

Topmodel:

10-core CPU (M1 Pro)

16-core GPU

16GB geheugen

1 TB SSD

€2.749,-

Je kunt ook terecht bij:

Je kunt ook kiezen voor het 16-inch model, dat op allerlei manieren is te upgraden.

Instapmodel:

10-core CPU (M1 Pro)

16-core GPU

16GB geheugen

512GB SSD

€2.749,-