Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt die de maanden oktober, november en december 2020 omvatten. Het gaat hier om het eerste fiscale kwartaal van Apple in 2021, dat niet gelijk loopt met de kalenderkwartalen. De omzet ging 21 procent omhoog en er werden meerdere records gezet. Op het gebied van iPhones, wearables en diensten is nog nooit zoveel verkocht. Maar eigenlijk was er in alle productcategorieën behoorlijke groei, vooral bij iPad. En diensten is nu bijna net zo groot als iPad en Mac samen.

Kwartaalomzet: 111.439 miljard (was $91.819 miljard in hetzelfde kwartaal in 2020, +21%)

Omzet uit iPhones: $65.597 miljard (was $55.957 miljard, +17%)

Omzet uit Macs: $8.675 miljard (was $7.160 miljard, +21%)

Omzet uit iPads: $8.435 miljard (was $5.977 miljard, +41%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $12.971 miljard (was $10.010 miljard, +30%)

Omzet uit diensten: $15.761 miljard (was $12.715 miljard, +24%)

Kwartaalcijfers FQ1 2021 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Tim Cook:

This quarter for Apple wouldn’t have been possible without the tireless and innovative work of every Apple team member worldwide. We’re gratified by the enthusiastic customer response to the unmatched line of cutting-edge products that we delivered across a historic holiday season. We are also focused on how we can help the communities we’re a part of build back strongly and equitably, through efforts like our Racial Equity and Justice Initiative as well as our multi-year commitment to invest $350 billion throughout the United States.

CFO Luca Maestri:

Our December quarter business performance was fueled by double-digit growth in each product category, which drove all-time revenue records in each of our geographic segments and an all-time high for our installed base of active devices. These results helped us generate record operating cash flow of $38.8 billion. We also returned over $30 billion to shareholders during the quarter as we maintain our target of reaching a net cash neutral position over time.

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.