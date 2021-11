Zo zagen we in de line-up van de prijswinnaars geen Billie Eilish, die het afgelopen jaar schitterde in een documentaire op Apple TV+. Wel zijn The Weeknd en diverse andere artiesten beloond met een award. The Weeknd is wereldwijd artiest van het jaar, terwijl Olivia Rodrigo maar liefst drie awards in haar kast kan zetten: ze is dé doorbraak van het jaar en maakte zowel het album als het muzieknummer van het jaar. Ook zijn er nu nieuwe regionale awards, voor artiesten die op lokaal niveau impact hebben gemaakt. Helaas wordt Europa daarbij vertegenwoordigd door slechts twee landen: Frankrijk en Duitsland.



De feestelijkheden rondom de Apple Music Awards zullen rond 7 december losbarsten met interviews en streaming-events in de Apple Music- en Apple TV -apps. Er zijn vijf hoofdcategorieën, waarbij de winnaars zijn gekozen door medewerkers van Apple Music en waar mensen wereldwijd naar luisteren. De regionale awards zijn er voor Afrika, Frankrijk, Duitsland, Japan en Rusland. Zij hebben de meeste invloed gehad op de cultuur en op de toplijsten van hun land of regio.

Dit zijn de wereldwijde winnaars:

Global Artist of the Year: The Weeknd

Breakthrough Artist of the Year: Olivia Rodrigo

Album of the Year: Olivia Rodrigo

Song of the Year: Olivia Rodrigo

Songwriter of the Year: H.E.R.

Regionale winnaars:

Artist of the Year (Africa): Wizkid

Artist of the Year (France): Aya Nakamura

Artist of the Year (Germany): RIN

Artist of the Year (Japan): OFFICIAL HIGE DANDISM

Artist of the Year (Russia): Scriptonite

Apple probeert met de eigen muziekdienst niet alleen een bundel aan te bieden waarop je je kunt abonneren, maar wil met een radiostation, afspeellijsten en events ook invloed te hebben op de muziekindustrie. Apple Music staat tegenwoordig onderleiding van Oliver Schusser, vice president of Apple Music and Beats. In een persbericht bij Apple is meer te lezen over de awards en welke feestelijke content je vanaf begin december kunt streamen. Het gaat bijvoorbeeld om interviews en nieuw materiaal. Ook vind je hier de muzikale biografie van de diverse artiesten en waarom ze zo succesvol zijn.

Later deze maand zal Apple ongetwijfeld ook awards voor de beste apps aankondigen.