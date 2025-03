De kleuren van Apple-producten kunnen door de jaren heen flink variëren, van felle kleuren tot aan titanium afwerkingen. Een kleur was al jaren een vaste kleur in het assortiment, namelijk spacegrijs. Maar de kleur is uit de gratie geraakt, zo ook nu met de MacBook Air. Alles over de opkomst en ondergang van Apple's spacegrijs.

Spacegrijs is jarenlang een van de meest herkenbare en geliefde kleuren voor Apple-producten. Van de iPhone tot de Mac en zelfs accessoires: spacegrijs was een vaste waarde in het kleurenpalet van Apple. Maar de afgelopen jaren heeft Apple de kleur steeds vaker ingeruild voor alternatieven zoals middernacht, grafiet en spacezwart. Met de introductie van de nieuwe MacBook Air (2025) ontbreekt ook daar de kleur spacegrijs, waardoor er geen enkele Mac meer in deze kleur te koop is. En dat terwijl spacegrijs jarenlang een grote favoriet was. Is dit het definitieve einde van spacegrijs?

De opkomst en dominantie van spacegrijs

In 2013 zagen we de kleur spacegrijs voor het eerst bij de introductie van de iPhone 5S, als opvolger van de antracietkleur van de iPhone 5. Het werd meteen een populaire optie, mede vanwege de zakelijke en tijdloze uitstraling. Als gevolg daarvan volgde niet veel later ook iPads, MacBooks en zelfs de Apple Watch in spacegrijs. De kleur werd een statussymbool en stond bekend om zijn premium uitstraling. Zelfs accessoires zoals de Magic Mouse en het Magic Keyboard waren op een gegeven moment verkrijgbaar in spacegrijs.

Maar de ene spacegrijs was de andere niet. Bij het ene product leek het meer zilver, terwijl het andere product juist weer meer naar zwart neigde. Ook afhankelijk van het licht, zag de kleur (zoals wel vaker bij Apple) er ook net wat anders uit. Het wordt dan ook wel gekscherend de vijftig tinten grijs van Apple genoemd.

Door de jaren heen werd spacegrijs op steeds meer producten een standaardoptie. De MacBook-lijn kreeg vanaf 2015 een spacegrijze variant en de iMac Pro uit 2017 kwam exclusief in deze kleur uit, wat de professionele uitstraling verder benadrukte. Ook bij de iPads werd spacegrijs een populaire keuze, waardoor veel gebruikers hun apparaten in een uniforme tint konden aanschaffen.

De langzame verdwijning

De laatste jaren lijkt Apple de kleur geleidelijk te hebben uitgefaseerd. Hier zijn enkele opvallende momenten waarop spacegrijs plaats moest maken voor andere tinten:

HomePod mini spacegrijs vs middernacht

Zoals gezegd is de kleur spacegrijs door de jaren heen op subtiele wijze van tint veranderd. Zo was de eerste versie van spacegrijs op de iPhone 5s aanzienlijk lichter dan de latere varianten op MacBooks en iPads, die een diepere en donkerdere tint kregen. Dit zorgde ervoor dat spacegrijs er op sommige producten net iets anders uitzag, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de overstap naar middernacht, een kleur die qua consistentie beter aansluit op verschillende productlijnen.

Waarom stopt Apple met spacegrijs?

Apple kiest er regelmatig voor om kleuren aan te passen, vaak om vernieuwing te brengen in het assortiment. Middernacht, dat een diepere blauwtint heeft, lijkt de spirituele opvolger van spacegrijs te zijn. Zwart, dat bij de Pro-modellen van zowel de iPhone als iPad wordt gebruikt, is eigenlijk een hele donkere grijstint. Echt zwart is het in onze ogen niet. Daarnaast is Apple de laatste jaren meer bezig met gerecyclede materialen en duurzame productiemethoden, wat mogelijk ook invloed heeft op de keuze voor nieuwe kleuropties.

Spacezwart vs spacegrijs bij de iPad Pro

Een ander aspect is marketing en productpositionering. Door nieuwe kleuren te introduceren, stimuleert Apple de verkoop en biedt het consumenten een frisse uitstraling voor hun apparaten. Kleuren spelen een belangrijke rol in hoe premium en modern een product aanvoelt en het periodiek vernieuwen van het kleurenpalet houdt de line-up aantrekkelijk.

Mocht je toch nog dolgraag een spacegrijze variant van het nieuwste Apple-product willen, dan kun je het beste kiezen voor middernacht, spacezwart of een andere soortgelijke kleur. Of kies eens iets totaal anders.

Het definitieve afscheid?

Hoewel er altijd een kans is dat Apple spacegrijs in de toekomst opnieuw introduceert, lijkt het erop dat het tijdperk van deze iconische kleur aan zijn einde begint te komen. Middernacht en spacezwart hebben spacegrijs grotendeels vervangen in de line-up en Apple blijft experimenteren met nieuwe tinten. Voor fans van spacegrijs betekent dit wellicht een nostalgische terugblik op een kleur die jarenlang synoniem stond voor Apple’s premium designfilosofie. Voor nu kan je deze kleur nog vinden in de iPad Air 2025 en iPad mini 2024.

Toch blijft de vraag of Apple ooit een vergelijkbare kleur terug zal brengen. In het verleden heeft Apple wel vaker kleuren heringevoerd, zoals het herintroduceren van de gouden en blauwe tinten op verschillende producten. Het is dus niet uitgesloten dat Apple in de toekomst een vernieuwde versie van spacegrijs uitbrengt, al dan niet onder een andere naam. Zo heeft Apple bij de Apple Watch Series 7 de zilveren kleur uit de line-up gehaald, om deze later weer terug te brengen. Toch lijkt de verdwijning van spacegrijs definitiever te zijn.

Wat vind jij? Ga jij spacegrijs missen of ben je blij met de nieuwere kleuropties? Laat het ons weten in de reacties!