Apple wil wijzigingen last-minute tegenhouden

Eerder was al bekend dat Apple hoger beroep zou aantekenen in de zaak Epic Games vs Apple. Dat kan echter lange tijd duren en ondertussen komt de deadline van 9 december steeds dichterbij. Districtsrechter Yvonne Gonzalez Rogers bepaalde in september dat ontwikkelaars koopknoppen en linkjes naar eigen betaalmethoden mogen gebruiken in apps. Op het eerste gezicht lijkt dat een eenvoudige aanpassing: de ontwikkelaars passen zelf hun apps aan en zorgen dat gebruikers worden doorgestuurd naar een zelfgekozen betaalsysteem. Apple vindt echter dat de tijd te kort is omdat er extra veiligheidsmaatregelen moeten worden ingebouwd om kinderen, ontwikkelaars en het bedrijf zelf te beschermen.



Apple wil liever de uitspraak van het hoger beroep afwachten en pas daarna aanpassingen doen. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep wordt behandeld, maar wat we wel weten is dat het jaren kan duren voordat er een definitieve uitspraak is. Gedurende die tijd zou Apple geen aanpassingen hoeven doen. De rechter ging hier dan ook niet mee akkoord: ze oordeelde dat Apple op 9 december toch echt de aanpassingen moet doorvoeren. Apple ging hiertegen in beroep en verloor dat.

Verzoekschrift voor uitstel

Nu heeft Apple last-minute een verzoekschrift ingediend bij het Amerikaanse Hof van Beroep, om extra uitstel te krijgen. Het gaat om een periode van 30 dagen. “Vanwege de ingangsdatum van het gerechtelijk bevel, verzoekt Apple om de onmiddellijke invoering van een administratieve opschorting, die dertig dagen na de uitspraak van het Hof zou aflopen”, zo staat in het verzoekschrift.

In de rechtszaak met Epic Games draait het onder andere om de vraag of Apple een monopoliepositie heeft en macht misbruikt. De rechter gaf Apple gelijk dat er geen sprake is van een monopolie, maar dat er wel aanpassingen moeten worden gedaan. Door externe betaalmethoden toe te staan loopt Apple een berg inkomsten mis: standaard rekent het bedrijf 30% commissie, terwijl er ook situaties zijn waarbij dit wordt verlaagd naar 15%. Dit geldt bijvoorbeeld als een ontwikkelaar minder dan $1 miljoen omzet draait. Maar juist de grotere partijen zoals Epic Games zijn erop gebrand om de 30% commissie te omzeilen, omdat zij een miljoenenomzet draaien in de App Store.

Apple’s argumenten om uitstel te vragen blijven hetzelfde: volgens het bedrijf is het een gigantische klus die “maanden in beslag neemt” en die nadelig is voor alle betrokkenen. Zonder uitstel zal de App Store opnieuw moeten worden ingericht – ten nadele van consumenten, ontwikkelaars en Apple zelf. De rechter was eerder van mening dat Apple voldoende tijd heeft gehad sinds de gerechtelijke uitspraak om dit klusje te klaren.

We zijn daarom benieuwd wat er de komende dagen gaat gebeuren: gaat Apple voor 9 december toch nog snel aanpassingen doen? Of sturen ze aan op een miljoenenboete?

Meer over deze zaak lees je in ons artikel Apple vs Epic Games, waarin we ook 10 vragen beantwoorden over wie er nu eigenlijk heeft gewonnen.