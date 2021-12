De komst van de HomePod mini heeft Apple geen windeieren gelegd. Apple's marktaandeel in de slimme speakers is volgens een onderzoeksbureau bijna verdubbeld.

De allereerste HomePod was voor Apple niet het gedroomde succes. Uiteindelijk moest Apple dit voorjaar besluiten om de originele HomePod uit de schappen te halen (in de landen waar hij verkocht werd), simpelweg omdat de speaker niet goed verkocht werd. Apple’s marktaandeel in de wereld van slimme speakers lag daardoor mijlenver achter op die van Google en Amazon. Maar met de HomePod mini lijkt Apple wél enig succes in handen te hebben, zo blijkt uit cijfers van Strategy Analytics.



‘Verkoop HomePod bijna verdubbeld’

Apple geeft zelf bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers nooit specifieke aantallen van de verkopen. Sterker nog, de verkopen van de HomePod worden op één hoop gegooid met de Apple Watch en andere home-accessoires. Om een beeld te krijgen van de verkopen van de HomePod mini zijn we dus afhankelijk van bedrijven als Strategy Analytics. In een persbericht zegt het bureau dat Apple in het derde kwartaal van 2021 4 miljoen slimme speakers verkocht heeft. Een jaar ervoor was dat nog 2,1 miljoen exemplaren, een behoorlijke stijging dus. Het gaat hier om wereldwijde verkoopcijfers.

In deze periode bracht Apple de HomePod mini uit en werd de originele HomePod uit de markt gehaald. Het afgelopen jaar werd de HomePod mini in steeds meer landen uitgebracht, waaronder Italië, Oostenrijk en Ierland. Volgens berekeningen heeft Appe nu een marktaandeel van 10,2%, ten opzichte van 5,9% vorig jaar. Amazon staat in het lijstje bovenaan met een marktaandeel van 26,4%. Google volgt op de tweede plaats met 20,5%, gevolgd door het Chinese Baidu met 13,6%. In het onderzoek worden ook slimme displays (speakers met scherm) meegerekend.

In het derde kwartaal van 2021 was de Google Nest mini met iets meer dan 5 miljoen stuks de best verkochte speaker, gevolgd door Apple’s HomePod mini. Daarna komt de vierde generatie Echo Dot van Amazon. Het lijkt er dus op dat de lagere prijs van de HomePod mini ten opzichte van de originele HomePod zijn vruchten afwerpt.



De drie nieuwe kleuren van dit najaar: oranje, geel en blauw

HomePod mini in steeds meer landen

Apple lijkt ook steeds meer vertrouwen te hebben in de HomePod mini. Sinds deze maand spreken de HomePod en HomePod mini Nederlands. De release van de HomePod mini in Nederland lijkt dan ook aanstaande, al weten we nog niet wanneer dat gaat gebeuren. Inmiddels is de HomePod mini in meer landen verschenen dan bij de eerste HomePod ooit het geval was.