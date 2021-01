Alles over tvOS 15

Na de release van tvOS 14 blikken we alvast vooruit naar de volgende grote update voor de Apple TV. We verwachten tvOS 15 in het najaar van 2021 en er zijn geruchten dat we deze keer behoorlijk wat vernieuwing kunnen verwachten. Alles wat je wilt weten over tvOS 15 en welke geruchten en verwachtingen er nu al zijn, lees je hier!

tvOS 15 in het kort

Eerstvolgende grote software-update voor de Apple TV

Geschikt voor Apple TV 4K en Apple TV HD

Valt mogelijk samen met release van vernieuwde Apple TV

Aankondiging in juni 2021 tijdens WWDC

Release in oktober 2021

Redesign met compleet nieuw uiterlijk (verwacht)

Heb je nog geen Apple TV, of een oudere versie waarop je geen apps kunt installeren? Hieronder zie je het actuele prijspeil.

tvOS 15 aankondiging

Apple kondigt nieuwe tvOS updates altijd aan tijdens de grote ontwikkelaarsconferentie WWDC. Dit jaar verwachten we dat het event in juni 2021 wordt georganiseerd, zoals gebruikelijk. We krijgen dan ook updates voor alle andere platformen te zien en we horen alvast wat de nieuwe functies zijn. Voor tvOS 15 worden waarschijnlijk alle belangrijke vernieuwingen al onthuld.

Ontwikkelaars kunnen vlak na de aankondiging van tvOS 15 de beta downloaden om de vernieuwingen te proberen. In de zomer brengt Apple meerdere beta’s uit en worden de laatste bugs opgelost.

tvOS 15 releasedatum

We verwachten dat tvOS 15 in oktober 2021 verschijnt, mogelijk gelijk met de introductie van een vernieuwde Apple TV.

De tijdlijn voor tvOS 15 ziet er dan zo uit:

Juni 2021: aankondiging tvOS 15 tijdens WWDC

Juni 2021: eerste beta

Eind juni 2021: publieke beta

Oktober 2021: officiële release

Geschikte apparaten voor tvOS 15

tvOS is ontwikkeld voor de vierde generatie Apple TV en nieuwer. Sinds de introductie zijn er geen modellen afgevallen. Mogelijk is dat nu ook niet zo en zijn alle recente Apple TV’s krachtig genoeg om ook tvOS 15 probleemloos te draaien.

De line-up van geschikte apparaten ziet er dan als volgt uit:

Het is ook goed mogelijk dat de Apple TV slechts een kleine update van de specs krijgt, waarbij de naam Apple TV 4K gehandhaafd blijft. Het meest recente model uit 2017 beschikt over een 64-bit A10x-chip die nog wel even mee kan. Maar aangezien Apple bij de iPhones inmiddels bij de A15-chip is aanbeland is het ondertussen tijd voor iets nieuwers.

Apple zou bezig zijn een aantal prototypes voor de zesde generatie Apple TV te testen, met verschillende hoeveelheid opslag: 64GB, 128GB, 256GB en zelfs 512GB. Je zou dit kunnen gebruiken om games van Apple Arcade of tv-shows van Apple TV+ lokaal op te slaan. De interne hardware zou ook vernieuwd worden, met tenminste een A12 Bionic CPU en meer RAM, zodat er grafisch mooiere games op gespeeld kunnen worden. Je leest er alles over in onze round-up van de Apple TV 2021.

tvOS 15: functies die we verwachten

Er zijn geruchten dat tvOS 15 een compleet nieuw design krijgt, tegelijk met krachtiger Apple TV-hardware. Het gaat om een grotere update dan tvOS 13 en tvOS 14, dat relatief weinig nieuwe functies bevatte.



Een mockup van de kidsmodus in tvOS 15

Met tvOS 15 zou Apple grootse plannen hebben. De layout wordt anders, zodat je makkelijker aps kunt terugvinden. Een deel van de functies zou eigenlijk al in tvOS 14 zijn ingevoerd, maar Apple moest dit uitstellen vanwege andere prioriteiten. Mogelijk kon de vernieuwde Apple TV niet op tijd worden afgerond, of speelde de invloed van corona in 2020 te veel mee om het op tijd klaar te hebben.

Dit zijn de grootste vernieuwingen die we verwachten:

Ingrijpend redesign van de interface

Nieuw uiterlijk voor de App Store

Informatie over gebruiksduur (hoe lang je kijkt)

Verbeteringen op het gebied van ouderlijk toezicht

Verbeteringen op het gebied van live-uitzendingen en tv-programma’s

De interface van de Apple TV is al jaren hetzelfde, terwijl iOS en macOS wel een nieuw design werd doorgevoerd. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog een verrassing.