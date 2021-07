Wat kunnen we dit najaar aan nieuwe producten verwachten? We hebben de verwachte line-up voor najaar 2021 voor je op een rijtje gezet!

Apple-producten in najaar 2021

Het najaar van 2021 lijkt een drukke periode te worden voor Apple. Met een nieuwe iPhone en Apple Watch op komst zijn we nog niet klaar: er worden ook nieuwe MacBooks en iPads verwacht. Daarnaast kijken we naar een aantal andere producten.

Verwacht in najaar 2021:

14- en 16-inch MacBook Pro

Er zijn al heel wat geruchten over de MacBook Pro, die in 2021 een redesign zou moeten krijgen. Vorig jaar vernieuwde Apple alleen het instapmodel van de MacBook Pro, waardoor professionals niet echt aan hun trekken komen. Najaar 2021 zal dat waarschijnlijk veranderen met twee nieuwe modellen, voorzien van Apple Silicon en een nieuw design. Dit zijn de geruchten:

Twee formaten: 14- en 16-inch

Voorzien van M1X Apple Silicon-chip

Nieuw design met platte zijkanten

Smallere randen rondom het scherm

Terugkeer van HDMI, SD-kaartslot, meer Thunderbolt-poorten, MagSafe

Touch Bar gaat waarschijnlijk verdwijnen

Mogelijk met mini-LED

Verwacht tussen september en november 2021

Mogelijk met speciaal event in het najaar

Bekijk ook onze vooruitblik met MacBook Pro 2021 verwachtingen:

Grote iMac

De iMac heeft net een update gekregen in kekke kleurtjes, maar die is er in slechts één formaat van 24-inch. Veel mensen zitten op een opvolger van de 27-inch iMac te wachten en die zou wel eens aanstaand najaar op je bureau kunnen belanden. Waarschijnlijk is het wachten op de krachtiger M1X-chip, die speciaal is gemaakt voor de wat veeleisender gebruikers.

Opvolger van 27-inch iMac 2020

Superdun scherm op voet, qua design gelijk aan 24-inch iMac

Er wordt gesproken over een 30-inch schermformaat

Voorzien van M1X-chip

Waarschijnlijk in minder kleuren

Overige Mac-modellen

Apple zou nog meer Macs op de rol hebben staan, zoals een vernieuwde 13-inch MacBook Air en een Mac Pro voor professionals. Daarnaast zou de Mac mini een update kunnen krijgen. Omdat we hier nog weinig over geschreven hebben besteden we er wat extra aandacht aan. Er is al een Mac mini met M1-chip, maar Apple zou volgens de geruchten nog eentje willen uitbrengen. Deze is voorzien van M1X-chip, een krachtiger variant van de in eigen huis ontwikkelde processor. De verwachte specs vind je hieronder:

M1X-chip, krachtiger dan het huidige model

Vier Thunderbolt-poorten

Tot 64GB RAM

iMac-achtige stroomkabel

iPhone 13

Het belangrijkste product van 2021 is ook het makkelijkst te voorspellen. Het moet wel heel gek lopen als we dit najaar geen iPhone 13 krijgen. De naam lijkt ook minder problematisch dan aanvankelijk gedacht: Apple zou gewoon willen vasthouden aan de naam iPhone 13, ook al ligt dat getal in sommige landen niet lekker. Op basis van de iPhone 13-geruchten zijn dit onze verwachtingen:

Hetzelfde design als zijn voorganger, de iPhone 12

Vier uitvoeringen, van iPhone 13 mini tot iPhone 13 Pro Max

Kleinere notch, zelfde schermformaat

120 Hz ProMotion-scherm op de Pro-modellen, mogelijk met always on-functie

Betere beeldstabilisatie voor de camera

Grotere batterij op alle modellen

Meer 5G-opties

Apple Watch Series 7

We zijn er vrijwel zeker van dat er een nieuwe Apple Watch aan komt. Volgens geruchten is het weer tijd voor een redesign, met plattere zijkanten en een dunnere behuizing. Mogelijk zijn er ook nieuwe kleuren. Er wordt gesproken over bloedglucosemeting, maar het is goed mogelijk dat dit doorschuift naar een later moment. Lees ook over de Apple Watch Series 7 geruchten en bekijk onze toestelpagina over de Apple Watch Series 7 voor meer info.

Vernieuwd design met platte randen

Nieuwe kleuren, waaronder groen

Groter scherm met dunnere randen

Snellere chip, die compacter en energiezuiniger is

Mogelijk een grotere batterij

Verbeterde Ultra-Wideband

Er wordt ook gesproken over een vernieuwde Apple Watch SE met kleine aanpassingen. Deze kan de plaats innemen van de Series 3, die qua specs niet meer zo goed kan meekomen. Maar waarschijnlijk komt deze vernieuwde SE pas volgend jaar.

iPad 2021 (9e generatie)

De gewone iPad is weliswaar de best verkochte, maar tegelijk de minst spannende. Apple stopt er meestal bestaande technologie in om de prijs laag te houden. Verwacht geen opmerkelijke innovaties, alleen een inhaalslag ten opzichte van de duurdere modellen.

Iets moderner design

Smallere schermranden, zoals de iPad Air

Goedkoopste model, bedoeld voor een brede doelgroep

iPad mini 2021 (6e generatie)

Waar we wél enthousiast over worden is de iPad mini-update die er voor dit jaar aan lijkt te komen. Omdat de prijs van de iPad mini 2021 wat hoger ligt, heeft Apple ook meer mogelijkheden om leuke vernieuwingen erin te stoppen. Het zal het grootste redesign in de geschiedenis van de kleine tablet worden, zo voorspellen experts als Mark Gurman. De iPad mini 2021 release wordt in het najaar verwacht.

Grootste redesign in jaren, gaat lijken op de iPad Air

Nieuwe processor, als vervanger van de A12 Bionic

Liquid Retina-scherm van 8,5-inch tot 9-inch

Touch ID in de aan/uitknop

Overige producten in najaar 2021

Er zijn nog een paar kleinere producten die we waarschijnlijk dit najaar gaan zien:

AirPods 3

Apple Pencil 3

Bij elk aanstaand Apple-event wordt wel weer gesproken over nieuwe AirPods. Ze lijken dit najaar nu echt te komen, waarschijnlijk tijdens het iPhone-event. Ze lijken veel meer op de AirPods Pro, met kortere steeltjes maar er zit nog steeds geen ruisonderdrukking in.

Ook waren er al meermaals geruchten over een nieuwe Apple Pencil, de derde generatie om precies te zijn. Het zou gaan om een model met glanzende buitenkant, bedoeld voor de iPad Pro. Heel veel details zijn hierover nog niet bekend.

Wat gebeurde er vorig jaar ook alweer?

Om nog even je geheugen op te frissen: dit waren de belangrijkste aankondigingen van 2020 per maand. Een uitgebreider overzicht vind je in onze terugblik met alle producten van 2020.

Bekijk hier de producten van 2020 Maart 2020: iPad Pro

Magic Keyboard

13-inch MacBook Air

Powerbeats April 2020: iPhone SE Mei 2020: 13-inch MacBook Pro Juni 2020: iOS 14

macOS Big Sur

iPadOS 14

watchOS 7

tvOS 14

Apple Silicon Augustus 2020: 27-inch iMac September 2020: Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

iPad Air

iPad 8e generatie Oktober 2020: iPhone 12 en 12 mini

iPhone 12 Pro en 12 Max

HomePod mini

MagSafe November 2020: MacBook Air M1

MacBook Pro M1

Mac mini M1

macOS Big Sur December 2020: AirPods Max

Apple Fitness+

Apple volgt vaak vaste patronen. Wil je weten wanneer je nieuwe iPhones, iPads en andere belangrijke producten doorgaans kunt verwachten, lees dan onze uitleg wanneer er nieuwe Apple-producten aan zitten te komen.

Verwacht in 2022

Niet alle producten komen nog dit jaar beschikbaar. Er zijn ook geruchten over een MacBook Air met mini-LED, die gepland zou staan voor volgend jaar. Deze kan dezelfde kleuren krijgen als de 24-inch iMac, tenzij Apple rond die tijd alweer op een ander kleurenschema is overgestapt. Hieronder zie je welke producten er nog aan zitten te komen:

13-inch MacBook Air met mini-LED

AirPods Pro 2, mogelijk met fitnessfuncties en korter stokje

Reeds verschenen in 2021

In het voorjaar en de zomer van 2021 zijn de volgende producten al verschenen: