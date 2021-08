Wil je draadloze oortjes, maar spreken de AirPods Pro je niet aan, dan kun je sinds kort ook kiezen voor de Beats Studio Buds. Ze zijn goedkoper en zijn een stuk vriendelijker voor Android-gebruikers. Daar heb je als iPhone-gebruiker misschien niet zo’n boodschap aan, dus we gaan in deze review ook in op de vraag: wat mis je eigenlijk nu er geen H1-chip in zit? Kunnen de Beats Studio Buds met hun lagere prijs de iPhone-gebruiker toch bekoren?

Review, tekst en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). Deze review is geschreven in augustus 2021 en beschrijft de situatie op dat moment.



Beats Studio Buds in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Draadloze Bluetooth oordopjes met ruisonderdrukking

Verkrijgbaar in wit, zwart en rood

In-ear design, vergelijkbaar met Samsung Buds

Rubberen eartips in 3 maten

Ruisonderdrukking, transparantiemodus en adaptieve EQ

Voorzien van eigen chip, geen H1

Gebruiksduur tot 8 uur (24 uur in totaal)

IPX4 waterbestendig

Prijs: €149,95 bij Apple

Introductie Beats Studio Buds review

De Beats Studio Buds zijn het slechtst bewaarde geheim van Apple. Al ruim voor de introductie lekten ze zogenaamd uit, doordat bekende figuren ermee pronkten op sociale media. En mocht je dit gemist hebben, dan waren er wel schema’s en tekeningen die Apple voortijdig moest indienen om ze goedgekeurd te krijgen. Het heeft ongetwijfeld geholpen om deze oortjes wat meer ‘buzz’ te geven onder de doelgroep.

Beats is sinds de overname door Apple misschien wat zoekende geweest, aangezien het moederbedrijf nu zelf ook draadloze oortjes en high-end koptelefoons maakt. Maar het assortiment is wel heel verschillend: andere kleuren en afwerking, een ander geluidsprofiel en een veel bredere doelgroep. Met de Beats Studio Buds kan Apple veilig afstappen van het vertrouwde design met steeltje en kan het bedrijf speciale functies voor Android inbouwen, zonder dat het een breuk vormt met Apple’s eigen assortiment.

Design van de Beats Studio Buds

Bolvormig oplaaddoosje met usb-c aansluiting

Verkrijgbaar in rood, zwart en wit

Oortjes zonder steel

Multifunctionele knop op elk oortje

Elk oortje weegt 5 gram

IPX4 waterbestendig

Eerder bracht Beats al de Powerbeats Pro uit, draadloze oortjes gericht op sporters. Die hebben een opvallende oorhaak en niet iedereen houdt daarvan. Beats moest daarom iets nieuws verzinnen: draadloze oortjes die er toch compact uitzien, maar die niet te veel concurreren met de AirPods. Met deze Beats Studio Buds is dat gelukt: deze oortjes zijn op alle punten anders qua uiterlijk. Ze zien er stylish uit, maar hebben geen steeltje. Wel is het zo, dat ze daardoor erg lijken op de draadloze earbuds van allerlei andere merken. Sony, Samsung, Bose, Xiaomi: allemaal hebben ze soortgelijke knopvormige oortjes zonder stokje. Het design oogt daardoor niet erg origineel. Zelfs het doosje lijkt op een bestaand product, namelijk de Pixel Buds van Google.

Ben je de AirPods gewend, dan ziet het doosje er echter compleet anders uit: hij is niet glimmend, maar gemaakt van mat plastic en heeft een veel bollere vorm. Hij is groter dan je van de AirPods gewend bent, maar ligt nog steeds prettig in de hand. Opladen doe je aan de onderkant met een usb-c-kabel (handig voor Android-gebruikers, die hun smartphone vaak al met usb-c opladen). De kabel is meegeleverd, de benodigde stroomadapter niet.

Draadloos opladen zoals bij de AirPods is niet mogelijk. Wel is er binnenin een knop aanwezig om te knoppelen. Doe het doosje open in de buurt van je smartphone, houd de knop ingedrukt en er verschijnt automatisch een pop-up, ongeacht welk merk smartphone je gebruikt. Aan de voorkant vind je het Beats-logo en een statuslampje. Dat Beats-logo vind je ook op de meegeleverde sticker, die samen met een stapel boekjes, extra eartips en het kabeltje in de verpakking zit verstopt.

De Studio Buds worden geleverd met drie formaten rubberen eartips, die zich vastklemmen in je oor en je gehoorgang afsluiten. Het gedeelte van de earbuds dat uit je oor steekt is ook meteen een multifunctionele knop. Eenmaal drukken stopt de muziek, twee of driemaal drukken is door muzieknummers springen. Je kunt ook lang drukken om ANC (ruisonderdrukking) en de transparantiemodus in te schakelen. Dat laatste kan ervoor zorgen dat je het oortje dieper in je gehoorgang drukt, wat uiteraard niet de bedoeling is.

De knoppen op beide oortjes hebben identieke functies. Het enige wat je kunt wijzigen is het lang indrukken: standaard is dit ANC op beide oortjes, maar je kunt dit eventueel wijzigen naar Siri links en ANC rechts (of andersom). Tot zover niets nieuws, want bij de AirPods kun je eveneens het tik- en knijpgedrag aanpassen. Meer overeenkomsten en verschillen tussen de AirPods Beats Studio Buds vind je in een apart overzicht.

Je moet ervan houden om je gehoorgang af te sluiten. Ik was er eerst groot fan van bij de AirPods Pro, in combinatie met de transparantiemodus. Maar de laatste tijd vind ik de gewone AirPods die losjes in je oor hangen toch iets prettiger om voor langere periodes achtereen te dragen. Dit is persoonlijke voorkeur. Door de rubberen afdichting heb je wel betere geluidsisolatie en blijven de oortjes steviger zitten. Je voelt ze duidelijk in je oor zitten en urenlang dragen kan wat minder comfortabel zijn. Slapen is een no-go: ze steken te ver uit je oor en je zult ongemerkt de knop indrukken als je op je zij rolt.

Bij het verwijderen van de oortjes ga je opeens de stokjes van de AirPods waarderen. Je hebt bij de Studio Buds net iets minder grip.

Wat de waterbestendigheid betreft hebben de Studio Buds een IPX4-rating gekregen. Ze zijn dus zweetbestendig en geschikt om mee te sporten, maar zijn niet volledig waterbestendig. Stop ze bij voorkeur niet in de wasmachine. Met de AirPods Pro heb ik dat per ongeluk wel eens gedaan en ze overleefden het, maar ik vrees dat het niet goed is voor de uiteindelijke levensduur.

Beats Studio Buds in gebruik

Makkelijk koppelen met je iPhone

Google Fast Pair voor Android-smartphones

Geen H1-chip, maar een custom chip

Werkt met Zoek mijn-netwerk en Android Find My Device

Batterijstatus zichtbaar in iPhone-widget

Geen Hé Siri

Geen oordetectie

Niet naadloos wisselen tussen Apple-devices

Bluetooth 5.2

Met de Beats Studio Buds richt de fabrikant zich dit keer ook nadrukkelijk op Android-gebruikers. In eerdere Beats-producten zoals de Solo Pro en Powerbeats was altijd een W1- of H1-chip aanwezig, die extra functies bevatten voor iPhone-gebruikers. Als Android-bezitter voel je je dan wat tweederangs, omdat veel functies niet voor jou beschikbaar zijn. Bij de Studio Buds heeft Apple ervoor gekozen om een custom chip in te bouwen, die ook Google Fast Pair ondersteunt. Hou je de oortjes naast een Android-toestel, dan verschijnt er een pop-up om te koppelen. Je krijgt ook een foto van het product te zien, in de juiste kleur. Ze zijn daarna gekoppeld met je Google-account, dus als je overstapt naar een andere telefoon hoef je niet opnieuw te koppelen. Je kunt op de smartphone zelfs de batterijstatus zien, iets dat voorheen ondenkbaar was.



Op deze foto lijkt het alsof er nog een beschermplastic op het oortje zit, maar dat is niet zo.

Als Apple-gebruiker heb je nog steeds dezelfde mogelijkheid om snel te koppelen. De oortjes verschijnen ook in de batterijwidget en je kunt ze met de Zoek mijn-app opsporen. Maar je kunt niet naadloos wisselen tussen apparaten en er zit ook geen oordetectie in. Dat laatste is niet zo’n ramp: ik merkte dat ik bij het plaatsen van een oortje bijna vanzelf op de knop druk, waardoor de muziek meteen begint te spelen. Stop je de earbud in het doosje, dan stopt de muziek vanzelf. Een groot bezwaar vind ik het daarom niet.

Handig bij de Beats Studio Buds is dat je ook één los oortje kunt gebruiken, iets wat ik bij de AirPods al regelmatig deed om contact te houden met mijn omgeving. Dit kan ook handig zijn tijdens bellen of wanneer je één oortje wilt opladen.



Past ook perfect bij je (PRODUCT)RED-accessoires.

Opladen en batterijduur van Beats Studio Buds

Tot 8 uur gebruiksduur per oortje

In totaal 24 uur met doosje

Geen draadloos opladen

De langste gebruiksduur krijg je als je ruisonderdrukking uitschakelt: tot wel 8 uur voor muziek luisteren. Met de oplaadcase kun je nogmaals twee keer opladen, dus in totaal 24 uur voor beide oortjes. Gebruik je ze in één oor, dan kun je het nog eens verdubbelen. Dat is perfect als je wat vaker van huis bent, want je zult ze bij normaal gebruik maar eens per week hoeven op te laden. Schakel je ANC aan, dan is het opeens een stuk minder: 5 uur en 15 uur met de case.

Opladen doe je met de meegeleverde kabel, waarbij je zelf moet zorgen voor een usb-c-adapter (of een MacBook met een usb-c-ingang). Draadloos opladen zoals bij de AirPods is niet mogelijk, maar eerlijk gezegd mis ik dat ook niet. Je hoeft ze zo weinig op te laden dat het prima met een kabel te doen is. Bovendien werken ze met snelladen, dus vijf minuten laden betekent weer een uur luisteren. Gezien de prijs mag je ook niet alles verwachten, dus het is prima dat Beats het draadloos opladen achterwege heeft gelaten.

Audiokwaliteit van de Beats Studio Buds

Speciaal ontworpen 8,3mm drivers

Actieve ruisonderdrukking (ANC)

Transparantiemodus (meeluisteren met omgevingsgeluid)

Ruimtelijk geluid (Spatial Audio)

Bij Beats denk je meteen aan dreunende bassen, een reputatie waar het bedrijf maar niet vanaf komt. Ondertussen is het geluid wat meer uitgebalanceerd en dat merk je tijdens het luisteren naar de Studio Buds. De bas is niet overdreven en de rest klinkt helder, ook de stemmen. De Studio Buds geven levendig geluid dat bij veel muziekgenres prettig is om naar te luisteren.

Ook fijn is dat de Studio Buds met Spatial Audio werken, waardoor je het geluid van meerdere kanten hoort komen. Dit is ook perfect bij het kijken van tv-series via je iPad. Door de rubberen eartips sluiten ze het omgevingsgeluid goed buiten en ga je helemaal in op de dialoog en de filmgeluiden. Luister je via Apple Music, dan kun je uiteraard profiteren van Dolby Atmos, maar je krijgt geen lossless luisterervaring vanwege Bluetooth-compressie.

De ruisonderdrukking van de Studio Buds is wat ons betreft net zo effectief als die van de AirPods Pro. Gesprekken en gekraak tijdens het uitpakken van een gevulde koek komen niet door. De transparantiemodus valt in vergelijking met de AirPods echter wat tegen. De stemmen en omgevingsgeluiden worden minder goed versterkt en klinken wat holler, waardoor je moeite moet doen om te horen wat de ander zegt.

Ook zijn we minder enthousiast over de geluidskwaliteit tijdens het bellen. De persoon aan de andere kant is goed verstaanbaar, maar het klinkt niet optimaal helder. Het is niet alsof de gespreksgenoot naast je zit. Binnenshuis is het nog goed te doen, maar bij wind en veel achtergrondgeluiden klinkt het minder dan met de AirPods in.

Voor wie zijn de Beats Studio Buds?

Met de Beats Studio Buds richt Apple zich op een wat breder publiek, waaronder:

Android-gebruikers

Mensen die de AirPods Pro te duur vinden

Mensen die een hekel hebben aan de AirPods-steeltjes

Fans van het merk Beats

Of de Beats nog dezelfde ‘coolness factor’ hebben als ze vroeger hadden, is nog maar de vraag. Qua imago denken veel mensen nog steeds aan hiphop en zware bassen, ook al is dat al lang niet meer zo en zijn ze prima geschikt voor hedendaagse autotune-muziek. De Beats Studio Buds zijn ook ideaal om mee naar je werk te nemen: onderweg luister je naar muziek en blokkeer je het geklets van andere reizigers, op kantoor kun je je met de ruisonderdrukking even afsluiten als je een druk telefoongesprek van een collega wilt negeren en als je zelf moet bellen kan dat ook met deze oortjes. De felle rode kleur die wij hebben getest kan dan zelfs een uitkomst zijn, omdat extra opvalt dat je iets in het oor hebt.

Zoek je een alternatief voor de Beats Studio Buds dan zijn de AirPods Pro de meest voor de hand liggende keuze. De nieuwe versie komt pas in de loop van 2022, dus het is nog steeds een prima idee om ze nu te kopen. Wil je liever niet iets van Apple, dan zou je eens naar de Sony WF-1000XM4 kunnen kijken.

Score 8.5 Beats Studio Buds €149,00 Voordelen + Prima geluidskwaliteit

Comfortabel om te dragen

Keuze uit meer kleuren dan bij de AirPods

Ruisonderdrukking en transparantiemodus

Betaalbaar

Android Fast Pair

Makkelijk te bedienen met knoppen Nadelen – Geen H1-chip, daardoor ontbreken functies die we van AirPods gewend zijn

Minder goede geluidskwaliteit bij bellen

ANC minder goed dan AirPods

Geen draadloze oplaadcase

Geen oordetectie en Hé Siri

Conclusie Beats Studio Buds review

De Beats Studio Buds zijn prima oordopjes voor mensen die geen AirPods willen. Ze zijn goedkoper, leveren een uitstekend geluid en bieden heel acceptabele ruisonderdrukking – plus allerlei extra’s zoals makkelijk koppelen en ondersteuning voor het Zoek mijn-netwerk. Je mist wel wat functies die je van de AirPods gewend bent, zoals automatisch wisselen tussen apparaten. Maar wie meestal de iPhone gebruikt om te bellen en muziek te luisteren, zal daar niet over inzitten.

De Beats Studio Buds zijn voor het eerst ook een aanrader voor Android-gebruikers, dankzij Google Fast Pair en andere verbeteringen, zonder dat het te veel ten koste gaat van de Apple-gebruikers. Voor deze prijs krijg je een vrij compleet pakket aan functies, een indrukwekkende batterijduur en een uiterlijk dat niemand storend zal vinden. Je krijgt met deze oortjes waar voor je geld.

