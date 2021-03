Introductie

De afgelopen tijd heeft Apple zich op uiteenlopende projecten gestort: een eigen tv-dienst, fitnessvideo’s, een betaaldienst en misschien in de toekomst zelfs auto’s en brillen. Apple lijkt alle kanten op te gaan. Gelukkig is de AirPods Max een product dat wat ons betreft perfect in het bestaande portfolio past. Muziek zit in Apple’s DNA, er waren al oordopjes, speakers en een eigen muziekdienst, dus een premium hoofdtelefoon vult dat mooi aan.

Omdat er al heel wat reviews van de AirPods Max zijn verschenen, hebben we het deze keer iets anders aangepakt. We hebben Bart Breij, voormalig iCulture-redacteur en tegenwoordig reviewer van draadloze oortjes op Scarbir.com, gevraagd om een kritische blik te werpen op de audiokwaliteit van de AirPods Max. Bart heeft na het testen van ruim 200 audioproducten goed inzicht of een prijs van €629,- vooral een marketing-gimmick is, of dat je écht een beter totaalpakket krijgt van uitstekend geluid, design en bouwkwaliteit. Daarnaast bespreken we uiteraard onze vaste onderdelen op het gebied van gebruiksgemak, bediening en meer.

Reviewtekst: Gonny van der Zwaag (@gonny) en Bart Breij (@scarbir), foto’s en video: Bas van der Ploeg (@basvanderploeg). We hebben de AirPods Max in groen getest; dit is een leenexemplaar van Apple. Deze review is geschreven in maart 2021 en weerspiegelt de situatie op dat moment.



AirPods Max in het kort

Kleuren: spacegrijs, zilver, groen, roze, lichtblauw

Processor: Apple H1-chip

Slimme assistent: Siri

Type: draadloos over-ear

Batterijduur: 20 uur

Gewicht: 384,8 gram

Afmetingen: 168,6 mm x 83,4 mm x 187,3 mm

Connectiviteit: Bluetooth 5.0

Speakers: 40mm dynamische drivers

Functies: actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus, Spatial Audio, Siri, audio delen

Adviesprijs: €629,- bij Apple

De AirPods Max heeft geen introductie meer nodig. Dit is de eerste eigen hoofdtelefoon van Apple met noise cancelling. Het eerste wat opvalt is de prijs: die ligt met €629,- nogal boven het prijsniveau van andere A-merken zoals Sony en Bose. Wat ook opvalt zijn de vele kleuren en het feit dat je de oorschelpen kunt verwisselen. Met een vrolijk, jong uiterlijk probeert Apple van de AirPods Max vooral een fashion statement te maken, waar je best wat meer voor mag betalen. Bij deze hoofdtelefoon telt dan ook niet alleen de audiokwaliteit (die is volgens verwachting goed), maar vooral ook de uitstraling en het design. Heb je een paar honderd euro ‘Apple-tax’ ervoor over om te laten zien dat jij deze hoofdtelefoon kan betalen?

Design van de AirPods Max

Verkrijgbaar in vijf kleuren

Stalen frame met aluminium oorschelpen

Tasje en oplaadkabel meegeleverd, stroomadapter niet

Oorschelpen zijn verwisselbaar.

Plat, maar niet compact opvouwbaar

De AirPods Max is in vijf kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver, blauw, groen en roze. De oorkussens zijn magnetisch en verwisselbaar. Voor €70,- koop je een andere kleur. Of een nieuw paar in dezelfde kleur, als ze vies zijn geworden. Dat is een enorm slimme zet: je kunt ze daardoor heel makkelijk vervangen en customizen, waardoor mensen op sociale media meteen de beste kleurcombinaties gingen uitwisselen.

Ons testdevice is uitgevoerd in verschillende tinten groen: de hoofdband is bijna wit, de oorschelpen zelf zijn lindegroen en het meegeleverde tasje neigt wat meer naar kaki. Ook bij de andere kleuren is dat het geval, met een mix van tinten die wat prettiger oogt dan monochroom.

Je krijgt de Smart Case en de Lighting-naar-usb-c-kabel erbij, maar voor de stroomadapter zul je zelf moeten zorgen. Ook krijg je geen 3,5mm audiokabel voor bedraad luisteren. Je zult een van de volgende drie opties moeten aanschaffen:

Apple Lightning-naar-mini-jack-audiokabel (1,2 m) in wit of zwart: €39,95

Belkin 3,5‑mm audiokabel met Lightning-connector: €29,95

Lightning-naar-mini‑jack-adapter: €10,-

De laatstgenoemde oplossing is het goedkoopst voor als je nog een 3,5mm-naar-3,5mm-kabeltje hebt liggen. Apple heeft de AirPods Max in elke oorschelp voorzien van 40mm dynamische drivers, die in eigen huis zijn ontwikkeld en zorgen voor een zo natuurgetrouw mogelijke weergave van de lage, hoge en middentonen. Er zit ook een motor met twee ringmagneten van neodymium in. Apple belooft dat die de harmonische vervorming reduceert tot minder dan 1%, zelfs als je op maximaal volume luistert. Zet je het geluid te hard, dan waarschuwt Apple’s Gezondheid-app gelukkig voor gehoorschade.

De AirPods Max ziet er qua design totaal anders uit dan de gebruikelijke hoofdtelefoons, die meestal een klassiek uiterlijk hebben. De standaardkleuren donkergrijs en zilver vind je ook bij Apple, maar wie durft kan ook kiezen voor het blauw, groen of roze die we eerder al zagen bij de iPad Air 2020.

De verwisselbare oorkussens zijn gevuld met memoryschuim, maar voelen toch erg zacht aan. Ze sluiten je oren goed af. Voor wie bang is dat ze na verloop van tijd zweterig gaan aanvoelen: dat blijkt niet het geval. Na twee uur dragen zijn je oren nog steeds droog. We raden echter af om ermee te gaan sporten, want de AirPods Max is niet waterbestendig. We merkten ook dat ze wat gaan verschuiven bij high-impact activiteiten, zoals springen en hardlopen.

Er zit in elke oorschelp een lichtsensor, waardoor de muziek automatisch stopt als je de AirPods Max af doet. Dat kennen we ook al van de gewone AirPods.

Wat de bouwkwaliteit betreft hebben we geen klachten: alles voelt perfect aan. Het frame van de AirPods Max is van staal, bekleed met een soort rubberachtige coating. De oorschelpen zijn van geborsteld aluminium, net als veel andere Apple-producten. Je kunt ze naar binnenvouwen en in de Smart Case stoppen om te vervoeren, maar echt compact opvouwen is er niet bij.

AirPods Max in gebruik

Zwaarder dan concurrerende hoofdtelefoons

Mesh hoofdband verspreidt het gewicht

Tasje beschermt nauwelijks

Er is in eerder verschenen reviews al behoorlijk wat geklaagd over het gewicht van de AirPods Max. Het voelt inderdaad een beetje topzwaar, met de koptelefoon op je hoofd. De hoofdband van mesh (gaas) probeert het gewicht een beetje te verdelen, waardoor het alsnog prettig aanvoelt om te dragen. Toch is de AirPods Max met 385 gram aanmerkelijk zwaarder dan de twee hoofdtelefoons waarmee constant wordt vergeleken, de Bose 700 en Sony WH-1000XM4. Die wegen allebei rond de 250 gram.

Positief zijn we over de pasvorm. De AirPods Max is geschikt voor vrijwel elk formaat hoofd, dankzij een telescopisch mechanisme in het frame waarmee je hoofdband zo’n 2 tot 3 centimeter langer kunt maken aan beide zijden. Dit gaat vrij stroef, waardoor het niet zomaar inzakt. Als je eenmaal goed hebt ingesteld, blijft het op de juiste stand staan.

Een andere veelgehoorde klacht heeft te maken met de Smart Case. Dat stelt niet veel voor: het beschermt de aluminium oorschelpen minimaal en als je veel losse rondslingerende spullen in je tas hebt kunnen ze gemakkelijk binnendringen door de vele openingen. Ook kunnen scherpe voorwerpen in je tas, zoals een schaar of passer, het gaas van de hoofdband beschadigen.

Een lekkende beker koffie kan zomaar vlekken veroorzaken en zo zijn er nog wel meer ongelukjes te verzinnen waardoor je dure AirPods Max beschadigd of besmeurd kan raken. Gebruik je veel haarverzorgingsproducten of haarkleurmiddelen in sprayvorm, dan kan de hoofdband ook vies worden. Er zijn inzetstukken van derden verkrijgbaar, maar die zien er niet zo fraai uit.

Concluderend vinden we de Smart Case het minst geslaagde onderdeel van de AirPods Mx. Het tasje is op zich bruikbaar, maar beschermt te weinig en ziet eruit als een handtasje. Ben je vaak onderweg dan raden we aan om een beschermhoes van derden aan te schaffen, eentje die rondom goed sluit.

Bediening van de AirPods Max

Digital Crown, zoals op de Apple Watch

Aparte knop voor ruisonderdrukking en transparantiemodus

Geen aan/uitknop

Voor het bedienen van de AirPods Max gebruik je de Digital Crown, die we al kennen van de Apple Watch. Deze is alleen iets groter en is bedoeld voor het pauzeren en afspelen van audio, het regelen van het volume en springen naar de volgende track. Je kunt er ook Siri mee activeren en telefoongesprekken mee opnemen en ophangen. Tijdens het draaien hoor je een klikgeluidje via de rechter oorschelp, zodat je weet dat je aan het draaien bent. Dit vinden we een slimme oplossing: je hoeft niet meer op de tast te zoeken naar de juiste knop of het juiste touchpaneel, want de Digital Crown is meteen herkenbaar. En het zorgt er ook voor dat je heel gedetailleerd het volume kunt aanpassen door te draaien. Dat werkt net iets intuïtiever dan meermaals op een knop drukken.

Op de rechter oorschelp zit nog een tweede knop, voor ruisonderdrukking en de Transparantie-modus. Wie al eens AirPods Pro’s heeft gebruikt, kent deze functies.

Een aan/uitknop is er niet, een wat merkwaardige keuze als je bijvoorbeeld in een vliegtuig stapt en alle elektronische apparaten moet uitschakelen. Wel gaat de hoofdtelefoon na een paar minuten in slaapstand en kun je dit versnellen door de hoofdtelefoon in de Smart Case te stoppen. Een recent verschenen firmware-update van de AirPods Max zorgt dat de slaapstand sneller wordt geactiveerd.

Audiofuncties: ruisonderdrukking en meer

H1-chip, dezelfde als in recente AirPods

Computational audio voor geoptimaliseerde weergave

Spatial Audio is één van de grote pluspunten

Ruisonderdrukking en transparantiemodus hebben maar twee standen: aan of uit.

AirPods Max is ook goed te gebruiken zonder muziek, als hulpmiddel om te concentreren.

Apple Music ondersteunt geen high-resolution audio

Elke oorschelp van de AirPods Max beschikt over een H1-chip, die met geavanceerde software zorgt voor computational audio. Dit is vergelijkbaar met computational photography op de iPhone-camera: software zorgt voor een zo optimaal mogelijke weergave. Dat hoeft niet de weergave te zijn zoals de artiest het heeft bedoeld, maar eentje waarvan Apple vindt dat de muziek het best uit de verf komt. Elke H1-chip heeft 10 audiokernen die 9 miljard bewerkingen per seconde kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor Adaptive EQ.

Merkwaardig is wel, dat de geluidskwaliteit van de AirPods Max (en trouwens ook van de HomePod) één van de unique selling points zou moeten zijn, maar dat Apple’s muziekdienst Apple Music geen optie voor lossless of hoge-resolutie-audio aanbiedt.

Ruimtelijk geluid

Over de audiokwaliteit die dit oplevert lees je verderop meer. Eén van de fijnste eigenschappen op het gebied van audio heeft trouwens niets met muziek te maken: dat is Spatial Audio. Het is geweldig om naar films en series te kijken, waarbij het geluid uit de ruimte rondom je lijkt te komen. Spatial Audio is surround sound (ruimtelijke audio) voor hoofdtelefoons en oordopjes. Het is compatibel met video’s die 5.1, 7.1 en Dolby Atmos ondersteunen en het klinkt via de AirPods Max nog net iets indrukwekkender dan bij de AirPods Pro waarbij je de rubberen pluggen steeds in je oren voelt zitten. Wellicht komt dat omdat je bij de Max een soort ‘geluidskamer’ rondom je oren hebt.

Als je je hoofd beweegt houdt de hoofdtelefoon daar rekening mee en lijkt het geluid van een andere kant te komen. Bijna alle content op Apple TV+ is voorzien van Spatial Audio en dat geldt ook voor veel content op Disney+. De nieuwe audiogebaseerde serie Calls is er bijvoorbeeld erg geschikt voor.

Ruisonderdrukking

Voor het buitensluiten van geluiden zijn de AirPods Max erg geschikt – maar dat doen onze Bose QC35 en 700 ook erg goed. Niet alleen tijdens het luisteren van muziek trouwens. Je kunt deze hoofdtelefoons opzetten als je gewoon wat meer rust wilt – geen schreeuwende huisgenoten, geklus van buren en verkeerslawaai meer. Je kunt je dan beter concentreren op je werk, eigenlijk nog beter dan de AirPods Pro. Het is wel zo dat je het ene ongemak (oorpluggen) inwisselt voor een ander ongemak (een zware hoofdtelefoon).

Helaas is er bij Apple maar één niveau van ruisonderdrukking: aan of uit. Bij Bose kun je kiezen uit 11 niveau’s, afhankelijk van het feit of je wilt meeluisteren wat er om je heen gebeurt of je volledig wilt afsluiten. Keuze uit 11 niveau’s is misschien wat overdreven veel (drie of vier was ook genoeg geweest), maar op een product dat aanmerkelijk duurder is dan de concurrentie hadden we wel wat meer keuze verwacht.

Los daarvan presteren de AirPods Max uitstekend om geluiden te blokkeren. Een druk op de knop brengt je in één klap terug in een lawaaierige wereld. Ben je iemand die niet alles gedetailleerd wil regelen, dan zijn de twee standen van de AirPods Max prima. Wat ons ook opviel is dat je met ruisonderdrukking geen versterkte geluiden van je eigen lichaam hoort, bijvoorbeeld het kloppen van je hart of kauwen van eten. Bij andere headsets is dat soms wel wat storend.

Transparantiemodus

Wil je de omgevingsgeluiden goed horen of muziek luisteren terwijl een gesprek voert, dan is er de transparantiemodus. Ook op dit punt is de AirPods Max beperkt: je hebt maar één optie terwijl je op veel andere hoofdtelefoons (waaronder de Sony WH-1000XM4) meerdere hebt.

Over de werking ervan zijn we echter heel tevreden: het is voor reviewer Bart beste transparantiemodus die hij tot nu toe is tegengekomen. “Volledig natuurlijk een gesprek kunnen voeren, terwijl je muziek luistert op een redelijk volume, zonder dat ongewenste geluidseffecten worden versterkt. […] Super indrukwekkend.” Bij concurrenten werkt het een stuk minder.

Audiokwaliteit van de AirPods Max.

Strakke en uitgesproken bas

Veel detail met behoorlijk wijde soundstage

Indrukwekkende vocalen

Vermoedelijk de best klinkende noise-cancelling koptelefoon op de markt

Het geluidskwaliteit-deel van deze recensie is geschreven door oud iCulture-medewerker Bart Breij, die nu earphones en koptelefoons test voor zijn website en uit de hand gelopen hobby. Op zijn website Scarbir.com recenseerde hij meer dan 200 draadloze oordopjes.

Hoe goed klinkt de AirPods Max? Vermoedelijk beter dan je gewend bent van noise-cancelling koptelefoons.

De AirPods Max heeft een strakke en uitgesproken bas. Hij geeft een aangename dreun, die wat aangezet is, maar nooit misplaatst. Er zit genoeg kracht in om moderne genres als dance en pop van energie te voorzien, maar de bas drukt andere onderdelen van de muziek niet weg. Ook met het detail zit het goed: basgitaren hebben aangename textuur, drums geven een lekkere kick en ook gaat de AirPods Max goed om met meerdere baslagen bij elkaar. De onderste laag, de sub-bass die je misschien nog wel meer voelt dan hoort, is een van de hoogtepunten. Hij kan heerlijk steken, en gooi James Blake’s beproeving Limit to Your Love tegen hem aan, en de bas schudt krachtig maar beheerst.

Het meest indrukwekkende aan het geluid is het detail. De AirPods Max heeft een behoorlijk wijde soundstage; muziek klinkt om je heen en details komen van dichtbij en veraf. Individuele instrumenten krijgen de ruimte, en hoewel niet elk instrument exact om je heen te plaatsen is, komen drums, bassen, trompetten, gitaren, piano’s en meer elk van hun eigen plek. Neem bijvoorbeeld Rage Against the Machine’s Killing in the Name Of, waarin de gitaren krachtig jengelen aan je linker- en rechterkant en daarbinnen en bassen stevig schoppen.

Zoals het hoort, klinken vocalen altijd het dichtst bij. In rustigere nummers komen stemmen echt los van de instrumenten – of je nou Ed Sheeran, Adele of een klassieke compositie met operazang hebt. Met name op hoog volume zijn vocalen absoluut indrukwekkend: intiem, vol en overladen met detail. De AirPods Max staat garant voor wat kippenvelmomentjes.

Daar staat tegenover dat de AirPods Max net als de AirPods Pro wel een bijzondere tonaliteit heeft. Om te voorkomen dat krachtige stemmen, maar ook scherpe trompetten of bekkens je trommelvliezen doorboren, vlakt Apple de hoogste tonen wat af. Aan de onderkant van het spectrum gebeurt eigenlijk hetzelfde: om te voorkomen dat de lage tonen de overhand in de muziek krijgen, worden die licht ingehouden. De nadruk ligt op de middentonen – die klanken komen verreweg het duidelijkst naar voren. Het gevolg is dat de AirPods Max niet superscherp helder klinkt, maar ook niet heel erg warm. Het zit er qua toon iets tussenin.

Heel vaak klinkt die aanpak helder en natuurlijk, maar er zijn momenten waarop de nadruk op middentonen minder overtuigt. In verouderde opnames bijvoorbeeld, zoals (ja, echt) Pet Shop Boys’ Go West, klonteren de vocalen, koorzang en hoge middentonen behoorlijk samen. En in Radiohead’s Burn the Witch, komt zanger Thom Yorke maar moeilijk tussen de snaren uit.

Maar tegenover elk nummer waarin de tonaliteit van de AirPods Max een beetje in de weg zit, staan negen nummers waarin de koptelefoon fantastisch klinkt. Zeker vergeleken met de noise-cancelling koptelefoons van andere gevestigde merken, valt op hoe groot het verschil in geluidskwaliteit is.

De Sony WH-1000XM3 (voor deze test had ik helaas niet de mogelijkheid de XM4 in direct vergelijk te testen) drukt de hoge tonen veel zwakker uit dan de Max, ook als je kiest voor de Levendige equalizer van Sony. De AirPods Max is gedetailleerder in het hoog, plaatst instrumenten veel beter, en heeft een gecontroleerdere bas. De Sony-hoofdtelefoon heeft vooral méér bas, maar de AirPods Max laat de bastonen beter gelden. De Sony WH-1000XM3 klinkt donker, soms zelfs modderig als je hem opzet net na de AirPods Max.

De Bose NC700 heeft ongeveer hetzelfde geluidskarakter als de AirPods Max. Ook bij de Bose-hoofdtelefoon vind je geen voortdurend dreunende bas of hoge, scherpe randjes: de nadruk ligt op de middentonen en balans in het geluid. Maar de uitwerking is een flink verschil. Waar je bij de NC700 vooral drums en bekkens aan je linker- en rechterkant hoort en de rest er een beetje tussenin zweeft, scheidt de AirPods Max individuele instrumenten aanzienlijk beter. Gitaren, vocalen, violen en trompetten: ze krijgen per stuk meer ruimte. Het geluidsbeeld van de Apple-hoofdtelefoon is veel gedetailleerder, waar de Bose NC700 wat smoother en vlakker klinkt.

Als je niet bang bent om gevestigde merken los te laten en niet per se de allersterkste noise-cancelling hoeft te hebben, zijn er wel buitenkansjes op de markt die het de AirPods Max lastiger maken.

De Soundcore Life Q30 van zo’n 80 euro bijvoorbeeld, die met een app komt vol equalizers en de mogelijkheid geeft je eigen geluid samen te stellen. De AirPods Max heeft een natuurlijkere klank en plaatst instrumenten nog altijd beter en wijdser, met bijvoorbeeld effecten die duidelijker van links naar rechts gaan. Wel heeft de Q30 heeft een aangename, warmere klank, en een vergelijkbare gedetailleerde bas, een combinatie die de Q30 opzwepender kan maken in dancemuziek. Vocalen krijgen een extra zetje waardoor ze ook in drukke nummers duidelijk naar voren komen, maar dan wel met het risico dat ze af en toe een beetje te hard klinken, waar de AirPods Max beter op de vlakte blijft.

Er zijn aanzienlijk goedkopere koptelefoons die in de buurt komen van de geluidskwaliteit van de AirPods Max, maar dat neemt niet weg dat de AirPods Max vermoedelijk de best klinkende noise-cancelling koptelefoon op de markt is. Vooral het gegeven dat de geluidskwaliteit met de ijzersterke noise-cancelling aan, zonder noise-cancelling én in transparante modus alledrie zo gebalanceerd en gedetailleerd klinkt, is imposant. Er is geen andere headphone waarop je tegelijk muziek op aangenaam volume met zo’n kwaliteit kan afspelen, terwijl je gewoon een gesprek kan voeren. Dat maakt de AirPods Max zeer indrukwekkend op audiogebied.

Bellen met Apple’s hoofdtelefoon

Persoon aan de andere kant klinkt helder en goed verstaanbaar

Eigen stem klinkt gedempt (door ANC) of juist heel luid (in transparantiemodus)

De AirPods Max zijn uiteraard ook geschikt om te bellen. Daarbij worden de achtergrondgeluiden er goed uit gefilterd. We waren benieuwd of je met de AirPods Max op je hoofd extra gaat schreeuwen omdat je oren door de oorschelpen en de ruisonderdrukking zijn afgeschermd van de buitenwereld. Je hebt daardoor minder besef hoe hard je praat. Dit blijkt inderdaad niet optimaal: je hoort je stem heel ver weg, buiten de headset.

Telefoneren kun je dan ook het beste doen in de Transparantiemodus, die niet automatisch wordt ingeschakeld als je gaat bellen. Nadeel van de Transparantiemodus is wel, dat je eigen stem extra luid en duidelijk klinkt. Dat is nou ook weer niet nodig, je wilt vooral de ander verstaan. Dat lukt trouwens goed: omdat het geluid geconcentreerd binnenkomt in de kamers van de oorschelpen kun je je goed concentreren en kun je goed verstaan wat de ander zegt. Eventueel zou je tijdens het bellen af en toe kunnen schakelen tussen Transparantiemodus aan en uit, voor het geval je een lange monoloog wilt gaan doen.

Bekijk ook Ruisonderdrukking en transparantie-modus van AirPods Pro gebruiken Met AirPods Pro kun je wisselen tussen ruisonderdrukking en de transparantie-modus. In deze tip leggen we uit wat dat is, en hoe je wisselt tussen deze twee functies.

Dat geldt trouwens ook voor het gebruik van Siri: omdat de geluidsisolatie zo goed is, hoor je niet goed of je woorden wel goed uitspreekt. Je kunt Siri gebruiken om berichten te sturen, telefoontjes te beantwoorden en uiteraard om de muziek en je HomeKit-woning aan te sturen.

Batterijduur van de Max

Accu gaat 20 uur mee, een aardige score in vergelijking met andere merken

Energiezuinige modus bij niet-gebruik

Bekabeld luisteren en opladen kan niet

Apple claimt dat de AirPods Max 20 uur meegaan op een batterijlading. Dat blijkt te kloppen. Ik kon ze drie dagen achtereen gebruiken om ‘s avonds op de bank films te kijken en gebruikte ze overdag af en toe voor muziek luisteren of om lawaai buiten te sluiten. Ik telde alle gebruiksuren op en kwam aardig in de buurt van de 20 uur. ‘s Nachts in de Smart Case, loopt de batterij nauwelijks leeg. Dat is te danken aan de low-power mode. Toch zijn er andere hoofdtelefoons (waaronder de Sony WH-1000XM4) met een langere batterijduur: die gaat 30 uur mee.

Goed om je te realiseren: als je bekabeld luistert via een Lightning-naar-3,5-mm aansluiting, dan gaat de batterij uiteraard wel leeg. Je kunt op deze manier niet luisteren én de AirPods Max opladen. Maar dat is logisch.

Voor wie zijn de AirPods Max?

Luxe-artikel, ligt buiten bereik van de mainstream gebruiker

Prijs is redelijk ten opzichte van iPhones en andere Apple-producten

Prijs is echter onredelijk in vergelijking met alternatieven

Meest geschikt voor mensen die diep in het Apple-ecosysteem zitten

Een goede hoofdtelefoon gaat meerdere iPhone-generaties mee, dus een prijs van €629,- is op zich niet absurd als je bedenkt dat Apple voor de meeste iPhones meer dan €1000,- rekent. Toch kunnen we er niet omheen dat de AirPods Max overdreven geprijsd is, zeker omdat de meestgenoemde concurrenten ongeveer de helft kosten. Je betaalt dan ook deels voor het merk, het imago, het opvallende uiterlijk en andere factoren die niet goed in waarde uit te drukken zijn. Je wil een Apple-product en geen ander merk.

Het zal duidelijk zijn dat mensen die al heel wat Apple-apparaten hebben de meeste profijt hebben van AirPods in het algemeen en dat geldt ook voor deze AirPods Max. Je kunt makkelijk koppelen en wisselen tussen je apparaten. Als er verbinding wordt gelegd verschijnt er een miniatuur foto van de AirPods Max in de juiste kleur bovenaan je scherm. Je kunt ook meteen de batterijstatus zien. Allemaal grappige details die je alleen krijgt als je voor Apple’s eigen audioproducten kiest. Maar is dat de relatief hoge prijs waard? Dat is een persoonlijke keuze.

De grote HomePod is geflopt omdat de prijs te hoog lag voor het gebodene, dus het is merkwaardig waarom Apple bij de AirPods Max precies hetzelfde trucje toepast.

De gewone AirPods waren aanvankelijk ook duur, maar kwamen na verloop van tijd binnen bereik van iedereen, met aanbiedingen van rond de 125 euro. Bij de AirPods Max gaat dat niet gebeuren: we hebben al een aanbieding van 520 euro bij Amazon gezien, maar ook dat is voor veel mensen nog een brug te ver. De Bose 700 koop je voor 250 euro en die heeft uitstekende ruisonderdrukking, een hoes die wél goed beschermt, een hoofdtelefoon-aansluiting met kabeltje én een aan/uitknop. Maar ja, de heeft niet de coolness van de AirPods Max…

Score 9 AirPods Max €629 Voordelen + Fantastisch uitgebalanceerd geluid

Zeer goede bouwkwaliteit, telescopische deel voelt geweldig aan

Materialen voelen luxe aan, geen plastic

Eenvoudig in gebruik, logische knoppen

Ruisonderdrukking werkt erg goed

Magnetische oorkussens zijn erg slim en makkelijk te vervangen/customizen

Ruimtelijke audio klinkt fantastisch Nadelen – Absurd duur, alternatieven kosten de helft

Niet echt opvouwbaar

Tasje is een aanfluiting, biedt weinig bescherming en ziet er raar uit

Geen kabel of 3,5mm aansluiting aanwezig/meegeleverd

Zwaar van gewicht, maar dankzij hoofdband toch iets minder druk

Geen aan/uitknop

Ruimtelijke audio werkt niet in combinatie met Apple TV

Conclusie AirPods Max review

Als je in de gelukkige situatie bent dat geld geen rol speelt, dan is de AirPods Max misschien een impulsaankoop. Maar voor de meeste mensen is het iets waar je goed over nadenkt. Je krijgt voor €629 een hoofdtelefoon die er goed uitziet, goed klinkt en perfect past bij je andere Apple-producten. Maar er zijn genoeg AirPods Max-alternatieven, die de helft goedkoper zijn en dezelfde audiokwaliteit leveren.

Door de hoge prijs is de AirPods Max een luxeproduct waar maar weinig mensen van zullen genieten. Dat is jammer, want de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking, de bouwkwaliteit en het design zijn uitstekend. De magnetische oorkussens zijn slim bedacht, makkelijk te vervangen en de mogelijkheid tot customizen maakt de Airpods Max echt goed. Maar door de hoge prijs jaagt Apple de muziekliefhebbers weg, naar de concurrentie.

AirPods Max kopen

De AirPods Max is verkrijgbaar voor €629,- bij Apple, maar bij sommige winkels kun je ze goedkoper krijgen. Heb je geen haast, dan kun je ook wachten tot jouw favoriete online winkel een aanbieding heeft. De laagste prijs die we op het moment van schrijven hebben gezien is €520,-.