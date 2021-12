Deze werden het meest gedownload

Apple heeft bekendgemaakt welke apps in 2021 het meest werden gedownload in Nederland. Zo krijgen we een goed inzicht wat de Nederlander zoal bezighoudt.

CoronaCheck als populairste app

December is de maand van lijstjes en Apple speelt daarop in met de Apple App Awards 2021 en de bekendmaking van de populairste apps per land. Eerder lieten we al weten wat de populairste apps in de VS zijn geweest, maar interessanter is natuurlijk welke apps in Nederland populair waren. De nummer 1 is niet geheel verrassend: CoronaCheck, de app die je nodig hebt om op allerlei plekken binnen te komen. De nummer twee is ook een ‘verplicht nummer’: met DigiD kun je inloggen op overheidssites en bij allerlei diensten.



Veel verplichte nummers

Verder zien we bij de iPad-apps dat mensen het vooral gebruiken om te videobellen en om streaming video te kijken. Met Netflix, YouTube, Videoland, Disney+ en Ziggo GO zijn de video-apps ruim vertegenwoordigd. Qua videobellen bleken Zoom en Microsoft Teams populair. Het is alleen de vraag of gebruikers deze app uit eigen beweging hebben gedownload, of dat ze de app gewoon nodig hadden om met collega’s te overleggen.

Een niet-verplichte app die de top 10 niet heeft gehaald is de geruchtmakende CoronaMelder-app die in de loop van 2021 nogal wat in de publiciteit is geweest. Deze app is ongetwijfeld de app waar het meest om te doen is geweest, maar tot een hitnotering in de App Store heeft het niet geleid. Bij betaalde apps blijken aanstaande ouders fanatiek op zoek naar apps. Al jaren staan twee Nederlandse apps bovenaan in de top 10. Ook voor slaap meten, weerbericht en mountainbike-routes blijken mensen wel geld over te hebben.

Woon je in België? Dan kun je jouw landelijke lijst zien door de App Store-app te openen en op het beginscherm te kijken. Daar vind je grote promo’s voor beide lijsten: apps en games.

Populairste gratis iPhone-apps 2021 CoronaCheck DigiD WhatsApp Microsoft Teams Google Maps Instagram YouTube TikTok Scanner voor CoronaCheck Spotify Populairste betaalde iPhone-apps 2021 Oei, ik groei! Babyfoon 3G Forest – Your Focus Motivation MTBroutes AutoSleep slaaptracker WeatherPro Procreate Pocket Threema TouchRetouch Braintoss Populairste gratis iPhone-games 2021 Among Us! Project Makeover ROBLOX Count Masters Water Sort Puzzle Subway Surfers Brawl Stars Pokémon GO Staky Dash Happy Printer Populairste betaalde iPhone-games 2021 Minecraft 30 Seconds Bloons Monopoly Plague Football Manager 2021 Bike Race Pro EK Pool 2020 Pou My Child Lebensborn Populairste gratis iPad-apps 2021 NOS Microsoft Teams Zoom Netflix YouTube Disney+ Videoland Google Chrome DigiD Ziggo GO Populairste betaalde iPad-apps 2021 Procreate GoodNotes 5 Duet Display Affinity Designer forScore Affinity Photo PAW Patrol LumaFusion WeatherPro Nomad Sculpt Populairste gratis iPad-games 2021 Among Us! ROBLOX Brawl Stars Project Makeover Phone Case DIY Hair Challenge Count Masters DOP 2 Homescapes Shortcut Run Populairste betaalde iPad-games 2021 Minecraft Bloons Monopoly RollerCoaster Tycoon Ticket to Ride Bike Race Pro Plague Stardew Football Manager 2021 Geometry Dash

Meer lijstjes? Check dan de App Store Awards 2021!