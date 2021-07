Met de huidige Europese regels is het openstellen van de NFC-chip in iPhones niet af te dwingen, meent de Autoriteit Consument & Markt. Daardoor worden concurrenten van Apple Pay buitengesloten, waardoor concurrenten minder keuze hebben uit betaalmogelijkheden. Apple is de enige smartphonefabrikant die de NFC-chip heeft afgesloten voor andere aanbieders. ACM zou graag zien dat het met de Europese Interchange Fee Regulation mogelijk was om openstellen af te dwingen, maar dat kan niet.



Een dergelijke openstelling kan alleen als er al een concurrerende betaalapp beschikbaar is. In andere landen zijn die apps er wel. ACM wil dat er aanvullende Europese regels komen waarmee het wel mogelijk is om NFC open te stellen voor andere diensten dan Apple Pay . De ACM is sinds vorig jaar met een onderzoek bezig, toen het constateerde dat Apple’s werkwijze mogelijk innovatie in de weg staat. Banken zijn nu minder snel geneigd om zelf een betaalmethode te ontwikkelen. Toegang tot NFC verandert de situatie.

Eigenlijk is het een kip en ei-probleem: zolang NFC gesloten blijft zullen banken geen betaalmethodes ontwikkelen die succesvol zijn. En door het ontbreken van alternatieven is afdwingen moeilijker.