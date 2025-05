Meta, Spotify en Match (bedrijf achter onder andere datingapps Tinder en Hinge) gaan de krachten bundelen om de macht van Google en Apple in te kapselen.

Met de duopolie van iOS en Android hebben de App Store van Apple en Google Play Store van Google een aardig grote macht over app-ontwikkelaars en het geld wat zij met hun app verdienen. Dit vinden Meta (moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp), Spotify en Match (moederbedrijf van onder andere datingapps Tinder en Hinge) oneerlijk en daarom vormen zij nu een alliantie om dit tegen te gaan.

Waarom slaan ze de armen ineen?

De drie bovengenoemde bedrijven (Meta, Spotify en Match) slaan dus de armen ineen onder de noemer Coalition for a Competitive Mobile Experience. Deze bedrijven hebben één ding gemeen, namelijk dat zij afhankelijk zijn van klanten die hun app downloaden om voort te kunnen bestaan. Zij hebben los van elkaar een flinke groep gebruikers, waardoor zij betere slagkracht hebben tegen de duopolie van Apple en Alphabet.

De drie bedrijven vinden dat Alphabet (moederbedrijf van Google) en Apple de afgelopen jaren hun macht hebben misbruikt op het gebied van beleid rondom hun respectievelijke app-winkels. Daarnaast eist deze coalitie dat Apple en Alphabet zelf de verantwoordelijkheid nemen rondom het hanteren van een degelijk leeftijdsbeleid en het daarbij beschermen van minderjarigen. Noch Apple noch Alphabet hebben tot dusver gereageerd op deze aantijgingen.

Oneerlijke concurrentie

De coalitie concludeert dat er gediscrimineerd wordt rondom de app aankopen in de app-winkels. Recent kreeg Apple een flinke boete van de EU omdat zij hun platform oneerlijk zouden hebben ingericht, zodat eigen diensten makkelijker te bereiken zijn.

Zo moeten bedrijven die de gebruiker een app-abonnement willen laten afsluiten tussen de 15 en 30% van de winst afdragen aan Apple. Ook worden zij verplicht om het in-app aankopen systeem van Apple te gebruiken en was het heel lang niet mogelijk om alternatieve app stores te gebruiken op iPhone. Dit kan sinds de DMA-regels in Europa nu wel, maar met de nodige regels.

Leeftijdsbescherming: bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

De afgelopen jaren is de wetgeving in Europa (daarmee ook Nederland) rondom smartphonegebruik bij minderjarigen flink verscherpt, met als doel dat minderjarigen minder snel slachtoffer worden van kwaadwillenden en ook ten behoeve van mentale gezondheid.

In de VS begint nu de tijd te drukken, omdat daar ook vergelijkbare wetten worden ingediend om de leeftijd van gebruikers te verifiëren. Hiervoor moeten complexe systemen ontwikkeld worden en er moet omgegaan worden met gevoelige informatie. De vraag is bij wie die verantwoordelijkheid voor de leeftijdscontrole ligt

Vertegenwoordigers van Meta, maar ook Snap Inc. en andere apps vinden dat deze verantwoordelijkheden zouden moeten liggen bij de makers van de digitale stores waar de apps aangeboden worden. Echter vinden Apple en Google dat de app-ontwikkelaars de verantwoordelijkheid dragen om ervoor te zorgen dat minderjarigen de juiste content krijgen. Is de content ongeschikt voor bepaalde leeftijden, dan moeten de makers van die apps de leeftijd controleren, zo vinden Apple en Google.

Afgelopen jaren heeft Apple zelf al wel flink wat stappen gezet in het beschermen van kinderen en wat ouders kunnen instellen voor hun kinderen. Denk hierbij aan app-beperkingen voor kinderen, het instellen van een schermtijd of diensten die je kind wel of niet mag gebruiken. Lees hier hoe je Ouderlijk toezicht instelt en gebruikt