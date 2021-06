Vanaf 1 juli kun je binnen de EU reizen met de CoronaCheck-app. Met de QR-code in deze app kun je aantonen dat je negatief bent getest of bent gevaccineerd. In deze FAQ over de CoronaCheck-app lees je alle veelgestelde vragen!

Na de CoronaMelder heeft de Nederlandse overheid ook de CoronaCheck-app. Die app werd de afgelopen maanden al gebruikt om toegang te geven tot Fieldlab-evenementen, maar vanaf 1 juli geldt deze ook als coronapas of coronapaspoort voor reizen binnen de EU. In deze FAQ over de CoronaCheck-app lees je hoe de app werkt, wat je nodig hebt en hoe het met je privacy zit.

Wat is het coronapaspoort?

De coronapas is een EU Covid-19 certificaat waarmee je kan bewijzen dat je gevaccineerd bent of een negatieve PCR-test kan laten zien. Het geeft je toegang tot evenementen binnen Nederland, maar laat je ook vrij reizen naar landen binnen de EU. Het coronapaspoort wordt ook wel de coronapas of EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) genoemd. Dit paspoort wordt vanaf 1 juli verstrekt.

Wat is de CoronaCheck-app?

De CoronaCheck-app is een app die dient als dit digitale coronapaspoort. De app is sinds een paar maanden beschikbaar en werd ingezet bij Fieldlab-evenementen. De app werkt met een QR-code, die toegevoegd kan worden na een negatieve PCR-test of een vaccinatie. Deze QR-code wordt gescand bij de ingang van een evenement of bij het reizen binnen de EU. Op die manier kan gecontroleerd worden of je geen risico vormt in de verspreiding van het coronavirus.

De eerste maanden werd de CoronaCheck-app dus gebruikt voor evenementen binnen Nederland, maar vanaf 1 juli geldt de app dus ook als vaccinatiepaspoort (oftewel een coronapaspoort).

Hoe werkt de CoronaCheck-app?

Om de app te gebruiken, heb je een DigiD-account nodig. Vanaf 1 juli kun je in de app inloggen met je DigiD-gegevens, waarna je vaccinatiegegevens opgehaald worden. Daar wordt vervolgens een QR-code van gemaakt. Vanuit die QR-code kunnen je persoonsgegevens en het land en de datum van uitgifte worden uitgelezen. Alle gegevens worden waar mogelijk automatisch opgehaald. De app checkt de gegevens bij het RIVM en GGD. Een testuitslag kan je ook registreren met de ophaalcode van de testlocatie.

De app kan dus drie dingen tonen, die dienen als coronapaspoort en je dus zo goed als vrij laten reizen:

Vaccinatiebewijs

Recente negatieve testuitslag

Positieve testuitslag van het laatste half jaar als bewijs dat je genezen bent

Hoe moet ik de CoronaCheck-app downloaden?

De app is gratis te downloaden via de App Store (iPhone) of de Google Play Store (Android).

Heb je een iPhone, dan klik je hieronder op de Download-knop om de app te installeren.

Op moment van schrijven is de app alleen nog te gebruiken voor toegang tot evenementen. Vanaf 24 juni kun je de DCC aanmaken en vanaf 1 juli is deze te gebruiken in Europa om ermee te reizen.

Voor welke iPhones is de CoronaCheck-app geschikt?

De CoronaCheck-app vereist iOS 12 of nieuwer en is daarmee geschikt voor de iPhone 5s en nieuwer. Is jouw toestel niet geschikt, dan kan je altijd nog de papieren versie gebruiken als bewijs.

Voor Android-telefoons geldt een minimale eis van Android 6.

Is de CoronaCheck-app verplicht?

Nee, het is niet verplicht om de app op je telefoon te hebben. Het is ook mogelijk om een papieren versie van je vaccinatiebewijs of PCR-test te tonen. Deze is op te halen via de website. Als je toegang wil krijgen tot een evenement of vrij wil reizen binnen de EU, is het tonen van een recente negatieve test (maximaal 40 uur) of een vaccinatiebewijs wel verplicht. Maar de CoronaCheck-app zelf is niet verplicht.

Reizen zonder coronapaspoort is ook mogelijk, maar dan moet je dus wel verplichte PCR-testen afnemen of je houden aan de quarantainemaatregelen (zowel bij binnenkomst in een land als bij terugkomst in Nederland).

Hoe zit het met de privacy van de CoronaCheck-app?

De app zelf verzamelt geen gegevens die tot jou te herleiden zijn via jouw toestel, zoals je locatie. In de QR-code zijn wel enkele persoonsgegevens af te lezen, maar alleen door de degene die de QR-code scant (bijvoorbeeld bij grenscontrole of op een evenement). Voor de internationale QR-code ziet de controleur of je een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs hebt. Andere gegevens die in de QR-code uit te lezen zijn, zijn je achternaam, voornaam, geboortedatum, het land van uitgifte, test- of vaccindatum en het testtype, vaccintype (inclusief aantal doses) of de datum van de eerste positieve test.

Voor de Nederlandse QR-code is geen specificatie van het soort bewijs zichtbaar (maar dus alleen dát je een geldig bewijs hebt). Ook ziet de controleur alleen de eerste letter van je voornaam en de eerste letter van je achternaam, in combinatie met je geboortedag en geboortemaand.

De overheid zegt dat je gegevens nergens centraal opgeslagen worden, je locatiegegevens niet gebruikt worden en dat er alleen sprake is van minimale persoonsgegevens. Lees hier meer over de privacy van de CoronaCheck-app.

Voor wie geldt de app?

De app is geschikt voor iedereen van 12 jaar en ouder. Kinderen tot 18 jaar die bijvoorbeeld een negatieve PCR-test hebben gehad, kunnen deze via de CoronaCheck-app opslaan en tonen bij de controle.

Wat heb je nodig om te reizen in de EU?

Om de komende maanden te kunnen reizen binnen de EU heb je een ID nodig en soms ook een negatieve PCR-test of een bewijs dat je bent ingeënt. Vanaf 1 juli kun je met de app het coronapaspoort aanmaken. Pas 14 dagen na je eerste vaccinatie kun je een QR-code aanmaken. Omdat je met één vaccinatie nog niet volledig gevaccineerd bent (met uitzondering van Janssen), mogen EU-landen zelf bepalen of ze je mogen weigeren of niet. Sommige landen vereisen dus dat je volledig gevaccineerd bent met twee vaccinaties. In dat geval kan je in principe overal vrij reizen.

Gebruik je een testuitslag als bewijs voor toegang, dan kan je deze direct na het ontvangen van de uitslag aan de app toevoegen. Maar hou er rekening mee dat de negatieve testuitslag niet ouder mag zijn dan 40 uur.

Welke landen accepteren de app?

Alle landen binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben zich aangesloten bij de DCC (Europees Digitaal Corona Certificaat) en accepteren dus de CoronaCheck-app.

Vanaf wanneer kan ik reizen met de app?

De app kan vanaf 1 juli gebruikt worden in deelnemende landen. Ga je op reis vóór 1 juli, dan moet je dus op een andere manier een PCR-test of vaccinatiebewijs tonen. Vanaf 24 juni kun je via de app de zogenaamde DCC aanmaken.

Welke vaccinaties zijn in de app te registreren?

Alle door de EMA erkende vaccins zijn te registreren in de app. Dat zijn Phizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Hou er rekening mee dat sommige landen vereisen dat je volledig gevaccineerd bent (twee prikken). Voor het Janssen-vaccin heb je maar één prik nodig. Zie ook voor meer informatie de website van de overheid.

Kan ik ook een zelftest registeren?

Een zelftest dient niet als bewijs voor de CoronaCheck-app. Alleen geregistreerde PCR-testen, vaccinaties en herstelbewijzen kunnen aan de app toegevoegd worden. Na een zelftest adviseert de overheid ook om een afspraak te maken op een testlocatie.