Al een aantal jaar achter elkaar brengt Apple in het najaar de extra grote Max-iPhone uit. Na de iPhone 12 Pro Max van 2020 is het dit jaar de beurt aan de iPhone 13 Pro Max. Dit wordt hét nieuwe toestel voor liefhebbers van grote iPhones die de beste functies willen. Want ook dit jaar krijgt dit nieuwe topmodel de beste specificaties, zo zijn de geruchten. Maar wat zijn die functies en specificaties dan? In dit artikel zetten we alles wat we weten over de iPhone 13 Pro Max op een rij.

iPhone 13 Pro Max in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPhone 13 Pro Max in het kort:

Grote Pro-iPhone van 2021, opvolger van iPhone 12 Pro Max

6,7-inch Super Retina XDR-display

Ook een kleinere 6,1-inch iPhone 13 Pro in aantocht

Scherm met 120Hz ProMotion

Roestvrij stalen rand met matglazen achterkant

Verbeterde chip met sneller 5G

Nieuwe grotere geavanceerde camera met betere lenzen

Mogelijk Touch ID in het scherm

Aankondiging en release in september 2021

Prijs: vanaf €1.259,-

iPhone 13 Pro Max design: nagenoeg ongewijzigd

Over het algemeen blijft het design van de iPhone 13 Pro Max ongewijzigd ten opzichte van de iPhone 13 Pro Max. Het model krijgt platte zijkanten met een rand van roestvrij staal. De achterkant is weer van matglas. Apple heeft wel verbeteringen gepland op dit gebied, zo beweren bronnen. De rand zou minder vingerafdrukgevoelig zijn. Op de huidige modellen (vooral de goudkleurige) zijn vingerafdrukken erg goed zichtbaar, waardoor het toestel al snel een wat vieze uitstraling krijgt. Door een nieuwe coating zou Apple dit oplossen. De coating zit alleen op de Pro-modellen.

Daarnaast zijn er speculaties over nieuwe kleuren. De iPhone 13 Pro Max zou in matzwart komen, in plaats van grafiet waar je nu uit kan kiezen. Het is alweer jaren geleden dat Apple een echt zwarte iPhone uitbracht, dus het is wat ons betreft geen verkeerde keuze. Andere geruchten over de kleur is een bronskleurige versie, maar of die er ook echt komt is nog de vraag. We weten ook nog niet of de blauwe en goudkleurige versies in het assortiment blijven.

Qua afmetingen zelf blijft het toestel nagenoeg gelijk, maar hij wordt wel iets dikker. Dat komt voornamelijk door de camerabult, die volgens bronnen dikker zou worden bij de iPhone 13-serie. Het zou gaan om 0,9 millimeter, dus het verschil is niet groot. Het model zelf zou ook iets een fractie van een millimeter dikker worden, zo blijkt uit schematische tekeningen.



Via: EverythingApplePro

Camera iPhone 13 Pro Max: opnieuw de beste?

Als je bij de modellen uit 2020 wilde kiezen voor degene met de beste camera, kwam je automatisch uit bij de iPhone 12 Pro Max. Het grootste model had meer ruimte voor betere lenzen en specificaties. Ook was dit het enige model met sensorverschuiving voor de beeldstabiliteit. Hierdoor beweegt de sensor fysiek mee met bewegingen van het toestel, waardoor foto’s en video’s bij veel beweging er beter uit zien. In de iPhone 13-serie zou dit naar alle modellen komen. Maar toch verwachten we voor de iPhone 13 Pro Max de beste cameraspecs.

Volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgt het grootste model een beter diafragma voor de groothoeklens. Het diafragma bij de grote iPhone 13 zou bij de groothoeklens f1/5 zijn, terwijl de andere modellen een diafragma van f1/6 krijgen voor dezelfde lens. Hoe lager het getal, hoe meer licht er door de lens komt. Of er nog andere verbeteringen specifiek voor de iPhone 13 Pro Max komen wat betreft de camera, is nog niet duidelijk.

Bekijk ook iPhone 13 camera: 'Pro Max krijgt opnieuw betere specs' Ook dit jaar zul je voor de beste camera het Pro Max-model moeten hebben. Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de groothoekcamera een diafragma van f/1.5 terwijl dat bij de andere niet zo is.

Andere geruchten over de camera zijn een betere ultragroothoeklens met een groter diafragma. Dit zou gelden voor alle modellen. Een betere ultragroothoeklens in de iPhone 13 zorgt ervoor dat je extra wijde foto’s er mooier uit zien, vooral als er weinig licht is. Bij de huidige sensor kan er nog wel eens wat ruis optreden.

Grotere camerabult en lenzen

De camerabult en de lenzen worden wel een stuk groter, zo beweren bronnen. Het vierkantje aan de achterkant wordt volgens gelekte tekeningen bijna vijf millimeter breder en ruim drie millimeter hoger. Qua dikte scheelt het dus bijna één millimeter.

Doordat de camerabult groter is in lengte en breedte, geeft dit Apple meer ruimte voor grotere lenzen. Grotere lenzen zorgt er mogelijk ook voor dat er meer licht naar binnen komt, met als gevolg mooiere foto’s. Het pixelformaat van de lenzen zou van 1.7 micrometer naar 2 micrometer gaan. Foto’s bevatten daardoor meer detail en minder ruis.



Via: EverythingApplePro

Scherm: kleinere notch, met 120Hz

Aan het schermformaat zal Apple dit jaar niks veranderen. Apple kiest opnieuw voor een 6,7-inch display, de grootste in een iPhone ooit. Het gaat vermoedelijk wederom een Super Retina XDR-display van Ceramic Shield, zodat hij beter bestand is tegen barsten. Maar toch gaat Apple het scherm verbeteren en wel op drie manieren.

Allereerst lijkt het erop dat de notch een stuk kleiner wordt. De inkeping bovenaan het scherm is de plek voor de TrueDepth-camera en sensoren voor Face ID. Ook de oorspeaker voor het bellen zit hierin verwerkt. En juist door de oorspeaker naar boven te verplaatsen, kunnen de sensoren dichter bij elkaar zitten. Hierdoor is de notch smaller, waardoor er links en rechts meer ruimte is. Apple kan hier dan bijvoorbeeld meer informatie tonen, zoals het batterijpercentage. Dit is door de beperkte ruimte in de huidige modellen niet mogelijk.

Ten tweede voegt Apple dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een 120Hz-display toe aan de iPhone 13 Pro Max. Normaal worden de pixels op het scherm ververst met een snelheid van 60Hz en door dit te verdubbelen zien animaties er vloeiender uit, gaat scrollen soepeler en zien games er imposanter uit. Zo’n 120Hz-scherm in de iPhone 13 heeft diverse voordelen (en ook nadelen), waar we je in een apart artikel meer over vertellen.

Bekijk ook De 5 belangrijkste voordelen van een 120Hz-display in de iPhone 13 Volgens geruchten krijgt de iPhone 13 een 120Hz-display. Dat heeft diverse voordelen, al zijn er ook wel wat nadelen. Wat heb je aan zo'n hoge verversingsgraad bij de iPhone 13? We leggen het je uit.

Ten derde maakt het nieuwe LTPO-display een always-on display mogelijk. Met deze techniek, die we ook al van de Apple Watch kennen, kan Apple het aantal hertz naar beneden halen, waardoor het scherm op een energiebesparende wijze altijd aan kan staan. De iPhone kan dan bijvoorbeeld altijd het tijdstip en de meldingen op het toegangsscherm tonen. Het is nog allerminst zeker of de iPhone 13 echt een always-on scherm krijgt.

Bekijk ook 'iPhone 13 wordt eerste iPhone met always on-scherm' Apple zou de iPhone 13 willen voorzien van een always on-scherm, zodat je altijd meldingen en de tijd kunt lezen, zonder dat je het toestel uit slaapstand hoeft te halen.

De terugkeer van Touch ID

De Face ID-gezichtsherkenning blijft ook dit jaar weer op de iPhones aanwezig, maar het krijgt vermoedelijk wel hulp van een oude bekende. Apple is al een paar jaar bezig om Touch ID te verwerken in het scherm en er is een kans dat het dit jaar gaat gebeuren. Apple zou een optische Touch ID-sensor in het iPhone 13-scherm willen stoppen. Touch ID en Face ID gaan dan waarschijnlijk samenwerken om de iPhone nog veiliger te maken. Beide biometrische systemen hebben allebei hun voor- en nadelen, dus door beide te combineren heb je het beste van twee werelden.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 13 krijgt optische Touch ID in het scherm' Opnieuw zijn er geruchten dat Touch ID in het scherm van de iPhone zal worden verwerkt. Volgens The Wall Street Journal hebben twee voormalige Apple-medewerkers hun mond voorbij gepraat.

Betere chip: stap naar A15

Qua chip zal Apple opnieuw een stap zetten, deze keer van de A14 Bionic naar de A15-chip. Zoals gebruikelijk verwachten we daarin weer enkele prestatieverbeteringen, waardoor er weer nieuwe geavanceerde functies mogelijk zijn op het gebied van camera en scherm. De A15-chip regelt dan bijvoorbeeld het 120Hz always-on display. De extra energiezuinigheid kan helpen bij het voorkomen dat de batterij snel leeg loopt.

Apple zal ook weer een nieuwe generatie Neural Engine in de nieuwe chip verwerken. Deze is verantwoordelijk voor allerlei processen op het gebied van kunstmatige intelligentie en camerafuncties zoals de portretmodus. Wat Apple er in de praktijk mee gaat doen is nog niet bekend.

Een andere verbetering qua specs die we verwachten is een beter 5G-modem. Momenteel vind je in de iPhone 12-serie nog een standaard 5G-modem die alleen geschikt is voor de sub-6GHz techniek. Het bereik is daarbij groot, maar de snelheidswinst is beperkt. In de VS ondersteunen de modellen wel al de mmWave-techniek en voor dit jaar denken we dat dit in alle modellen toegevoegd wordt. Ini Nederland heb je daar niet meteen iets aan, want de netwerken van Nederlandse providers zijn daar nog niet klaar voor. Dat volgt vermoedelijk pas in 2022, op z’n vroegst.

Overige verbeteringen in de iPhone 13 Pro Max

Tot slot zijn er nog enkele andere verbeteringen op komst voor deze grote iPhone 13 van dit jaar:

Opslag : De iPhone 13 Pro Max komt vermoedelijk met maximaal 1TB opslag. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de maximale 512GB die er nu is. Wat de verdeling dit jaar gaat zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk verdwijnt er een opslagkeuze, maar Apple kan deze ook simpelweg toevoegen aan de reeds bestaande opties.

: De iPhone 13 Pro Max komt vermoedelijk met maximaal 1TB opslag. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de maximale 512GB die er nu is. Wat de verdeling dit jaar gaat zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk verdwijnt er een opslagkeuze, maar Apple kan deze ook simpelweg toevoegen aan de reeds bestaande opties. Wifi : Met Wifi 6 op de huidige modellen profiteer je al van een beter wifi-netwerk (mits jouw router geschikt is). Inmiddels zijn er ook al wifi 6E-routers op de markt, die zorgen voor een stabieler netwerk met lagere latency. De iPhone 13-modellen krijgen hier waarschijnlijk ondersteuning voor.

: Met Wifi 6 op de huidige modellen profiteer je al van een beter wifi-netwerk (mits jouw router geschikt is). Inmiddels zijn er ook al wifi 6E-routers op de markt, die zorgen voor een stabieler netwerk met lagere latency. De iPhone 13-modellen krijgen hier waarschijnlijk ondersteuning voor. Batterij : Apple zou dit jaar een grotere batterij in de iPhones stoppen, maar we denken niet dat dit direct resulteert in een veel langere accuduur. Vermoedelijk gaat Apple de extra batterijduur gebruiken om nieuwe functies mogelijk te maken, zonder in te leveren op gebruiksduur ten opzichte van de huidige modellen. Denk aan een always-on scherm of scherm met 120Hz.

: Apple zou dit jaar een grotere batterij in de iPhones stoppen, maar we denken niet dat dit direct resulteert in een veel langere accuduur. Vermoedelijk gaat Apple de extra batterijduur gebruiken om nieuwe functies mogelijk te maken, zonder in te leveren op gebruiksduur ten opzichte van de huidige modellen. Denk aan een always-on scherm of scherm met 120Hz. Betere audio: De oorspeaker krijgt niet alleen een nieuwe plek, maar zou ook beter qua kwaliteit worden. Dat betekent dat telefoongesprekken beter zouden klinken, net als gesprekken via bijvoorbeeld FaceTime.

Verwachte release iPhone 13 Pro Max

De iPhone 13 Pro Max wordt vermoedelijk tegelijkertijd met alle andere iPhones van dit jaar aangekondigd, tijdens een evenement in september 2021. Er is dit jaar geen sprake van grote vertragingen als gevolg van het coronavirus. Wel is er nog altijd sprake van een chiptekort, maar de iPhones zouden daar niet heel erg door getroffen worden. We denken daarom dat de release van de iPhone 13-modellen gepland staat voor eind september. Of alle modellen tegelijk komen of dat misschien de Pro-versies iets later verschijnen, is nog niet duidelijk.

Verwachte prijs iPhone 13 Pro Max

De grote Max-iPhones zijn altijd al de duurste modellen uit de line-up geweest en dat zal dit jaar niet anders zijn. Maar het goede nieuws is dat we niet verwachten dat de prijs omhoog gaat. Dat betekent dat je een prijs van rond de €1.259,- kunt verwachten, dezelfde prijs als voor de huidige iPhone 12 Pro Max. Wel zal de maximale prijs iets omhoog gaan, vanwege de 1TB opslagoptie. De maximale prijs komt dan uit op zo’n €1.700,-.

