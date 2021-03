Lancaster zou volgens Apple twee jaar lang bedrijfsgeheimen hebben gestolen. Die speelde hij door aan een journalist, in ruil voor publiciteit voor een startup die hij na zijn vertrek bij Apple heeft opgericht. Onduidelijk is wie de journalist is en welke informatie precies is gelekt, maar gezien Lancaster werkzaam was als MacBook-designer zal het vooral om onthullingen in die richting gaan. De man was onder andere betrokken bij het productontwerp van de MacBook Pro met Touch Bar. Hij wordt onder andere genoemd in een patent voor een MacBook-toetsenbord van koolstofvezel, dat het probleem met het vlindermechanisme zou kunnen oplossen.



Lancaster trad in 2008 bij Apple in dienst en werkte 11 jaar bij het bedrijf. Hij was materiaalspecialist en productdesigner. In 2019 trad hij in dienst bij Arris Composities, als hoofd consumentenproducten. Dit bedrijf is gespecialiseerd in materiaalontwikkeling. Op zijn LinkedIn-profiel noemt Lancaster zichzelf tevens serial entrepreneur. Sinds zijn vertrek bij Apple is hij betrokken bij een groot aantal kleinere bedrijven.

Interne documenten gelekt

Uit documenten die Apple bij de rechtbank heeft ingediend, blijkt dat Lancaster gedurende twee jaar contact had met de verslaggever en daarbij documenten voor intern gebruik zou hebben overhandigd. Ook zou hij details hebben gegeven over niet aangekondigde Apple-producten.

Apple onderzoekt de zaak intern, maar treedt nu ook naar buiten met een rechtszaak. Het is een van de eerste grote diefstalzaken sinds Tim Cook in 2012 de ‘double down on secrecy’-belofte deed. “We zullen al het mogelijke doen om onze innovaties te beschermen”, aldus Apple in een reactie. Het bedrijf zegt de zaak zeer serieus te nemen, aangezien het om diefstal van ideeën en vertrouwelijke informatie gaat. Bovendien neemt Apple het Lancaster kwalijk dat hij het voor persoonlijk gewin heeft gedaan.

Apple:

Tienduizenden Apple-medewerkers werken elke dag onvermoeibaar aan nieuwe producten, diensten en functies, in de hoop onze klanten tevreden te stellen en hen in staat te stellen de wereld te veranderen. Het stelen van ideeën en vertrouwelijke informatie ondermijnt hun inspanningen. Dat is schadelijk voor Apple en voor onze klanten.

Volgens Apple’s aanklacht begonnen Lancaster en de journalist in 2018 details uit te wisselen. De samenwerking werkte beide kanten op. Zo vroeg Lancaster de journalist in het voorjaar van 2019 om geruchten te onderzoeken over een toekomstig Apple-product, dat “problemen kan opleveren voor mijn startup”. Mogelijk gaat het hierbij om Fix The Mask, een start-up dat mondmaskers bedenkt. Ook zou Lancaster tegen anderen hebben zitten opscheppen dat er een uitgebreid artikel over zijn startup zou verschijnen als er $1 miljoen aan investeringen was binnengehaald.

In oktober 2019 liet Lancaster weten dat hij van plan was om Apple te verlaten. In ruil voor geheime informatie wilde hij graag een artikel over zichzelf. De gewenste insteek: designveteraan verlaat Apple na 12 jaar om een geweldige startup op te richten. De journalist zou Lancaster hebben gevraagd naar informatie over een geheimzinnig ‘Project X’. De Apple-medewerker woonde vervolgens een vergadering over ‘Project X’ bij, ook al had hij al ontslag genomen. Dat deed hij uitsluitend om meer informatie te verzamelen, ook al hadden collega’s hem afgeraden bij de vergadering aanwezig te zijn.

Het gebeurt wel vaker dat Apple voormalige medewerkers aanklaagt voor informatiediefstal. Zo zouden twee medewerkers naar China zijn vertrokken en daarbij bedrijfsgeheimen hebben meegenomen.